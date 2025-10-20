Cảnh sát giao thông xử lý 19 nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 20/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trong ngày 19/10, theo chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát nồng độ cồn với gần 120.000 tài xế, qua đó đã phát hiện và lập biên bản xử lý 4.515 trường hợp vi phạm.

Một nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn đêm 19/10 bị CSGT phát hiện, xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, trong ca làm việc từ 12h30 đến 14h30 ngày 19/10, cảnh sát đã kiểm soát hơn 58.100 lượt phương tiện (1.966 xe khách, 4.896 xe tải, 13.070 ô tô con, 37.329 xe máy, 14 ô tô chuyên dùng, 912 xe thô sơ); phát hiện và lập biên bản 1.927 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong ca làm việc từ 19h30 đến 22h30 ngày 19/10, CSGT toàn quốc đã kiểm soát gần 61.400 lượt phương tiện (1.782 xe khách, 4.470 xe tải, 14.515 ô tô con, 39.603 xe máy, 36 ô tô chuyên dùng, 902 xe thô sơ); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.588 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, phân tích về độ tuổi vi phạm nồng độ cồn cho thấy, độ tuổi dưới 18 tuổi có 65 trường hợp (chiếm 1,4%); từ 18 đến 35 tuổi có 1.179 trường hợp (chiếm 26,1%%); từ 36 đến 55 tuổi có 2.577 trường hợp (chiếm 57,1%); trên 55 tuổi có 628 trường hợp (chiếm 14%).

Ngoài ra, trong số các trường hợp vi phạm nêu trên, có 19 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn (18 lái xe máy, một lái xe đạp điện).