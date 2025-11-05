"Tôi! Người Việt Nam" quyên góp hơn 5,3 tỷ đồng gửi tặng đồng bào vùng lũ

Tối 4/11, đại diện ban tổ chức đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam - MC Anh Tuấn - chính thức công bố tổng số tiền quyên góp từ chương trình là 5.337.579.538 đồng. Khoản tiền này bao gồm doanh thu bán vé, tiền ủng hộ đấu giá tại chỗ và tiền gửi về tài khoản chính thức của chương trình.

Cùng với thông báo này, ban tổ chức cũng đã công khai sao kê, tổng hợp chi tiết các khoản, nguồn thu để đảm bảo tính minh bạch, trước khi gửi toàn bộ số tiền đến Quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban tổ chức thông báo số tiền góp được sau đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

MC Anh Tuấn xúc động chia sẻ: "Tôi đã nghẹn lại khi lần đầu đọc con số ấn tượng mà chúng ta đã làm được. Không thể nói được gì lúc này, chỉ xin được ôm tất cả mọi người đã góp phần làm nên chương trình này để cảm ơn, để chúng ta cảm nhận hàng nghìn trái tim đang cùng nhịp đập, hướng về vùng bão lũ và mong giúp đỡ phần nào cho đồng bào đang chịu nhiều mất mát, khó khăn".

MC Anh Tuấn cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được ban tổ chức Tôi! Người Việt Nam trao tận tay Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vài ngày tới.

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tối 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), do "Gia tộc Anh tài" cùng nhau tổ chức để gây quỹ giúp đồng bào vùng bão lũ.

Sự kiện được báo Dân trí đồng hành truyền thông. Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai các dự án nhân ái, Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.

Các "anh tài" biểu diễn ca khúc "Một vòng Việt Nam" trong đêm nhạc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau hơn 4 tiếng diễn ra, chương trình để lại dư âm sâu lắng với gần 40 tiết mục được dàn dựng công phu, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ tự hào, xúc động đến hân hoan. Một số tiết mục hướng đến tinh thần yêu nước, ca ngợi con người Việt Nam, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Theo MC Anh Tuấn, toàn bộ khâu chuẩn bị chỉ diễn ra trong 20 ngày, từ khi ý tưởng thực hiện một đêm nhạc thiện nguyện được quyết định, đến khi chương trình chính thức được tổ chức.

"Tất cả đều làm hết mình, chỉn chu nhất, để âm nhạc trở thành cầu nối yêu thương giữa con người Việt Nam", anh nói.

Chương trình quy tụ 25 nghệ sĩ từng chinh phục khán giả trong Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Rhymastic, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Tăng Phúc, Duy Khánh, HuyR, Cường Seven, Neko Lê, Thanh Duy, Kiên Ứng, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Khoảnh khắc đấu giá nhiều cảm xúc trong chương trình (Ảnh: Nam Anh).

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là phần đấu giá tấm poster Tôi! Người Việt Nam có đầy đủ chữ ký của 33 "anh tài". Vật phẩm mang giá trị tinh thần to lớn, tượng trưng cho sự đồng lòng hướng về người dân vùng bão lũ.

Không khí khán phòng trở nên sôi nổi khi Jun Phạm và Bằng Kiều đấu giá thành công tấm poster với 200 triệu đồng. Ngoài ra, Đăng Khôi ủng hộ thêm 100 triệu đồng. Nhóm Quốc Thiên, Neko Lê, BB Trần, Tăng Phúc, Kay Trần và Duy Khánh đóng góp 300 triệu đồng cho hoạt động đấu giá.

Ngay sau đó, Jun Phạm và Bằng Kiều quyết định tặng lại poster để chương trình tiếp tục đấu giá. Cuối cùng, một khán giả đã chi 180 triệu đồng để sở hữu kỷ vật đặc biệt này.

"Cơ hội được làm điều ý nghĩa cùng thần tượng của mình là điều rất đáng trân quý. Hôm nay là dịp để lan tỏa điều tích cực, thì tại sao mình lại không làm? Tôi biết dù tôi có chi bao nhiêu tiền thì cũng là dành cho bà con đang gồng mình vì bão lũ ngoài kia", vị khán giả chia sẻ.