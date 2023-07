Mẫu túi khiến Victoria Beckham mê mẩn, chi tiền tỷ mua hơn 100 chiếc

Business Insider cho hay, mỗi chiếc túi Birkin là một tác phẩm nghệ thuật.

Trong bộ phim Sex and the City có một câu nói: "It's not a bag, it's a Birkin" (tạm dịch: Nó không phải là một chiếc túi, nó là Birkin).

Hermès Birkin là biểu tượng của địa vị và sự sang trọng. Thiết kế này còn được xem như khoản đầu tư sinh lời tốt hơn vàng, Harper's Bazaar nhận xét.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Birkin có kiểu dáng không thể nhầm lẫn với đáy rộng, phẳng, nắp gài và tay cầm. Nó được tạo nên từ nhu cầu của diễn viên kiêm ca sĩ người Anh quá cố - Jane Birkin.

Năm 1984, trên chuyến bay từ Paris (Pháp) đến London (Anh), Jane Birkin đã ngồi cạnh Jean-Louis Dumas - giám đốc nghệ thuật kiêm chủ tịch tập đoàn Hermès.

Khi đó, Jane mang theo giỏ đan từ sợi liễu gai. Ngăn chứa nhỏ hẹp cùng phần nắp lỏng lẻo làm đồ đạc bên trong giỏ rơi ra ngoài. Jane than phiền với Dumas về sự bất tiện của chiếc giỏ bà đang sử dụng. Bà cũng nói về mong muốn tìm kiếm mẫu túi da sành điệu, có ngăn chứa đồ rộng rãi.

Ngay trên chuyến bay đó, Jean-Louis Dumas đã vẽ những bản phác thảo đầu tiên của túi Birkin ngày nay, dựa trên câu chuyện từ Jane. Hai người cùng thảo luận về chiếc túi mang kiểu dáng cổ điển, ngăn chứa rộng rãi và phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Các bản phác thảo ban đầu của Dumas về chiếc túi hình chữ nhật, nắp gài sang trọng cùng những đường khâu tay tinh xảo.

Chiếc túi Hermès Birkin đầu tiên, từng được Jane Birkin sở hữu (Ảnh: Christies).

Tượng trưng cho địa vị và đẳng cấp

Hermès là một trong những thương hiệu phụ kiện xa xỉ nhất thế giới. Khăn, thắt lưng hay túi xách của nhà mốt, bao gồm Birkin, đều mang tính biểu tượng rất đặc trưng. Hình ảnh sang trọng hiện lên trong tâm trí mỗi người ngay lập tức khi nói đến Hermès.

Túi Birkin nổi tiếng bởi quy trình sản xuất tinh xảo mang đến độ bền cùng tính thẩm mỹ cao. Mọi công đoạn làm túi đều được thực hiện thủ công. Từ chất liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng đến kỹ thuật chế tác vô cùng khéo léo.

Mặt khác, Hermès còn sử dụng những chất liệu cao cấp nhất cho túi Birkin như da cá sấu, da thằn lằn hay thậm chí là vàng và kim cương.

Nhiều người coi túi Hermès Birkin như biểu tượng của địa vị.

Từ giữa đến cuối những năm 1990, Hermès Birkin bùng nổ về danh tiếng và giá trị. Đến năm 2001, túi Birkin đạt được vị thế vững chắc trong thế giới "It Bag" (những chiếc túi cao cấp, đặc trưng của thương hiệu, có thể nhận ra ngay lập tức).

Hermès Birkin không ngừng giảm sức hút cho đến ngày nay. Thiết kế này được các sao hạng A, giới siêu giàu yêu thích và nhận sự ngưỡng mộ trên toàn thế giới.

Victoria Beckham sở hữu rất nhiều mẫu túi Hermès Birkin (Ảnh: British Vogue).

Victoria Beckham thường được nhìn thấy với nhiều mẫu túi Birkin phối màu sắc khác nhau. Cô được cho là có bộ sưu tập hơn 100 chiếc túi Birkin, ước tính tổng giá trị hơn 2 triệu USD (hơn 47 tỷ đồng).

Kim Kardashian mua túi Birkin tặng cho bạn thân. Drake thích sưu tập túi Birkin dành tặng người vợ tương lai. Cardi B mua nhiều túi Birkin cho cô và con gái. Thời gian còn hẹn hò Julia Fox vào năm 2022, Kanye West mua tặng Fox và những người bạn của cô nhiều chiếc túi Birkin. Có thể nói, túi Birkin có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở Hollywood.

Doanh nhân kiêm người ảnh hưởng trên mạng xã hội - Jamie Chua - được cho là có bộ sưu tập túi Birkin lớn nhất thế giới với hơn 200 chiếc.

Túi Hermès Birkin có một số phiên bản đắt đỏ khiến giới sưu tầm túi mê mẩn. Mẫu túi Sac Bijou Birkin được làm từ vàng hồng dát 2.712 viên kim cương, có giá khoảng 2 triệu USD (hơn 47 tỷ đồng).

Mẫu túi Himalaya Birkin gây tiếng vang lớn ngay từ khi ra mắt. Trên thị trường bán lại, giá của nó liên tục biến động. Himalaya Birkin làm từ da cá sấu Niloticus đắt tiền và khó nhuộm.

Các nhà sưu tập rất háo hức để sở hữu chiếc túi Himalaya Birkin hiếm có. Phiên bản đắt đỏ và hiếm nhất của Himalaya Birkin là mẫu túi có phần cứng, khóa cadena làm bằng vàng trắng nạm kim cương.

Hãng bán đấu giá Sotheby's đã bán chiếc Himalaya Birkin size 30 đính kim cương với giá hơn 450.000 USD (10,6 tỷ đồng) vào năm 2022.

Chiếc túi Himalaya Birkin đính kim cương nổi tiếng (Ảnh: Mario Anzuoni).

Đặc biệt khó mua

CNN khẳng định, Hermès Birkin là một trong những món hàng xa xỉ rất khó nắm bắt. Nó không được bán trực tuyến. Mặt khác, giá một chiếc túi Birkin có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn USD.

Một chiếc túi Birkin size 30 tiêu chuẩn có giá từ 10.000 USD (hơn 236 triệu đồng) trở lên, tùy vào chất liệu. Cùng một kích cỡ, chiếc túi làm từ da cá sấu có giá bán lẻ cao gấp 3-4 lần.

Yếu tố tiếp theo khiến túi Birkin khó mua, đó là "tình trạng có hàng" của sản phẩm ít được đề cập. Hermès từ chối công khai số lượng túi Birkin họ sản xuất để bán ra mỗi năm. Một số phiên bản giới hạn của túi Birkin sau vài năm mới xuất hiện một lần.

Harper's Bazaar nhận định, sự khan hiếm của Hermès Birkin còn liên quan đến thời gian tạo ra nó. Phần lớn túi Birkin sử dụng kỹ thuật khâu yên ngựa hoàn toàn bằng tay.

Mỗi chiếc túi Birkin tiêu tốn 12-18 giờ đồng hồ để hoàn thiện với một người thợ thủ công duy nhất. Các nghệ nhân làm túi Birkin đều có tay nghề cao. Họ phải trải qua 2-6 tháng đào tạo trước khi làm việc tại xưởng da của Hermès.

Túi xách Birkin có giá trị không ngừng tăng (Ảnh: CNN).

Theo báo cáo từ Rebag vào năm 2022, túi xách Hermès tiếp tục đứng đầu chỉ số giá trị thương hiệu. Những chiếc túi Hermès có giá trị cao hơn giá bán lẻ ban đầu của chúng trên thị trường bán lại. Nhờ đó, một số chuyên gia cho rằng, mua túi Birkin giống như hình thức đầu tư có lãi.

Với chiếc túi Birkin phong cách cổ điển ở tình trạng tốt, giá bán lại dao động 15.000-30.000 bảng Anh (460-920 triệu đồng).

Chuyên gia cấp cao quốc tế về mảng túi xách và phụ kiện tại hãng đấu giá Christie's của Anh - Rachel Koffsky - chia sẻ trên Vogue về chiếc túi Hermès yêu thích của cô. Đó là Metallic Bronze Birkin size 25, sản xuất vào năm 2005.

Năm 2017, Koffsky dự kiến chiếc Birkin này được bán đấu giá 8.000-10.000 euro (212-265 triệu đồng) tại Paris, Pháp. Cuối cùng, nó được bán với giá 100.000 euro (hơn 2,5 tỷ đồng).

Koffsky cho biết: "Khi những nhà sưu tập hàng đầu để mắt đến một thứ cực kỳ hiếm, sẽ không có giới hạn nào cho việc đấu giá".

Ngày 16/7, ca sĩ kiêm diễn viên Jane Birkin qua đời ở tuổi 76 tại Paris, Pháp. Cuộc gặp gỡ giữa Jane Birkin và chủ tịch Hermès Jean-Louis Dumas tạo nên cột mốc quan trọng trong lịch sử thời trang. Jane chính là nguồn cảm hứng cho Dumas khai sinh ra chiếc túi Birkin nổi tiếng thế giới.

