Lư Dực Hiểu ăn mặc sành điệu, đọ sắc bên dàn mỹ nhân quốc tế

Sự góp mặt của mỹ nhân sinh năm 1999 - Lư Dực Hiểu - tại show Tory Burch Thu Đông 2025 thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) nhận được sự chú ý. Sau những lần hợp tác thành công tại các sự kiện trong nước, Lư Dực Hiểu đã "lọt vào mắt xanh" của nhà mốt Mỹ, trở thành gương mặt được lựa chọn tại thị trường Trung Quốc.

Mới đây, cô chính thức nhận được lời mời tham dự show diễn quan trọng, vinh dự ngồi hàng ghế đầu và gặp gỡ thân mật nhà sáng lập thương hiệu. Cho màn chào sân thời trang thế giới, Lư Dực Hiểu diện áo sát nách dáng ngắn cùng chân váy bút chì có họa tiết như một tác phẩm nghệ thuật. Đây là thiết kế thuộc bộ sưu tập Tory Burch Xuân Hè 2025.

Tuy vậy, phong cách thời trang của Lư Dực Hiểu vẫn luôn là biến số khi cô nàng liên tục thể hiện phong độ không ổn định trong các sự kiện. Thậm chí, cộng đồng mạng Trung Quốc còn nhận xét, dù có nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ", Lư Dực Hiểu vẫn không phù hợp để diện trang phục xa xỉ.

Cô cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều trong lần xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York. Một số bình luận cho rằng, việc lựa chọn phụ kiện, cách trang điểm và làm tóc khiến nữ diễn viên già dặn hơn so với tuổi.

Là điểm hẹn của những ngòi bút uy tín hàng đầu làng mốt Mỹ, show diễn này còn quy tụ dàn sao có tiếng trên thế giới như Amanda Seyfried, Ciara, Alexandra Daddario...

Tái xuất tại sự kiện thời trang, Amanda Seyfried diện thiết kế váy tinh giản, gợi cảm, đề cao sự dung hòa giữa chất liệu và kiểu dáng. Nữ diễn viên chọn phụ kiện là mẫu túi với phụ kiện kim loại tinh tế.

Bốc lửa và "bạo" hơn so với các ngôi sao khác, Ciara chọn diện váy xuyên thấu với phần gấu váy co giãn lấy cảm hứng từ trang phục thể thao. Giọng ca Goodies cân bằng nét gợi cảm với cặp kính bản to cùng trang phục bó sát bên trong.

Nữ diễn viên Alexandra Daddario thể hiện niềm yêu thích họa tiết ngựa vằn trên chất liệu thuần chay của nhà mốt Mỹ. Mỹ nhân hoàn thiện trang phục cùng túi xách to bản, giày cao gót khoe đôi chân nuột nà.

Nữ diễn viên Jodie Turner Smith tôn vinh nước da với trang phục mang tính thẩm mỹ đương đại, thể hiện sự chuyển màu hài hòa giữa tông nóng cho tới gam trung tính.

Trở lại với bộ sưu tập Thu/Đông 2025, Tory Burch thể hiện sắc nét trang phục thể thao theo "lối sống kiểu Mỹ": Áo len cardigan thanh lịch với phần tay áo biến tấu, quần nỉ được dệt chất thun co giãn Nhật Bản, áo len thêu tay mang dáng dấp của những bộ đồ tweed.

Bên cạnh đó, những chiếc áo khoác blazer, chân váy, áo sweatshirt (áo nỉ) bụi bặm… cũng có mặt như cách để phái đẹp tái định nghĩa khái niệm về những món trang phục kinh điển.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2004, những phụ kiện và trang phục cao cấp được chế tác tỉ mỉ, đã trở thành bảo chứng cho chất lượng của Tory Burch. Tại Mỹ, logo hai chữ T đối đầu dần trở thành ký hiệu không thể thiếu trong tủ đồ của những quý cô thức thời, trẻ trung với cảm nhận thẩm mỹ tinh tế.

Ảnh: IGNV, WWD, Vogue Runway