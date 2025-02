2NE1 - nhóm nhạc nữ Kpop tiên phong ăn mặc độc lạ, diện toàn hàng hiệu

Chính thức ra mắt vào năm 2009, 2NE1 nhanh chóng gây sốt với ca khúc Fire sôi động cùng phong cách thời trang cá tính, phá vỡ mọi chuẩn mực thường thấy của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thời điểm đó.

Nghệ sĩ Kpop tiên phong diện hàng hiệu trong MV

Trong mỗi sản phẩm âm nhạc, 4 thành viên gồm CL, Dara, Bom và Minzy luôn biết cách tạo dấu ấn khi xuất hiện với những bộ trang phục mang màu sắc rực rỡ, họa tiết độc đáo và thiết kế đầy táo bạo.

Từ phong cách hip hop, futuristic (thời trang tương lai) trong Clap Your Hand (2010), I Am the Best (2011) đến hình ảnh đậm chất street punk (thời trang punk đường phố) cá tính ở loạt MV sau đó, 2NE1 luôn biết cách làm mới bản thân và dẫn đầu xu hướng thời trang Kpop.

Đặc biệt, 2NE1 cũng là những nữ thần tượng Kpop Gen 2 (thế hệ thứ hai) hiếm hoi có khả năng chinh phục nhiều thiết kế độc đáo, phá cách đến từ các nhà mốt danh tiếng như Givenchy, Versace, Moschino hay Alexander McQueen.

2NE1 có phong cách phá bỏ mọi ranh giới trong thời trang của các nữ thần tượng Hàn Quốc.

Xuất hiện trong chương trình Unnie's Salon trên đài MBC (Hàn Quốc), Dara từng tiết lộ điểm khác biệt của 2NE1 so với các nhóm nhạc nữ cùng thời khác chính là cả 4 thành viên đều có niềm đam mê lớn với ngành công nghiệp thời trang.

Hơn một nửa số trang phục biểu diễn của 2NE1 được 4 thành viên bỏ tiền túi ra mua lại. Thậm chí, tổng chi phí đầu tư cho trang phục của nhóm trong thời kỳ hoàng kim còn cao gấp 3-4 lần so với đàn anh cùng công ty - BIGBANG.

Trong MV Missing You (2013), 2NE1 khiến giới mộ điệu trầm trồ khi mạnh tay đầu tư hàng tỷ đồng cho trang phục. Đặc biệt, CL và Dara liên tục xuất hiện trong những thiết kế áo lông thú xa xỉ từ các nhà mốt danh tiếng như Versace, Balmain, với mức giá lần lượt là 36.806 USD (khoảng 846 triệu đồng), 11.276 USD (khoảng 260 triệu đồng).

Trang phục của CL và Dara đều là áo khoác lông thú cao cấp, có mức giá hàng trăm triệu đồng.

Ở MV Lonely (2011), tổng giá trị trang phục mà 2NE1 diện lên tới 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng), trong khi chi phí sản xuất của MV chỉ rơi vào khoảng 150.000 USD ( khoảng 3,5 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc những bộ cánh của nhóm còn vượt cả chi phí sản xuất video âm nhạc.

Không chỉ gây ấn tượng với phong cách thời trang đột phá, những kiểu tóc độc đáo của các thành viên 2NE1 cũng liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn trực tuyến.

Mở đường cho nhiều thần tượng Kpop tiến vào làng thời trang cao cấp

Bên cạnh việc đầu tư trang phục cao cấp trong các sản phẩm âm nhạc, 2NE1 còn tiên phong hợp tác cùng những thương hiệu danh tiếng. 4 thành viên đều có những bước đi "chậm mà chắc" trong địa hạt thời trang quốc tế.

Đại diện thương hiệu Balmain từng chia sẻ: "Chúng tôi hiếm khi tài trợ trang phục cho các nghệ sĩ. Họ thường chỉ ưu ái những diễn viên có phong cách thời trang ấn tượng trong các sự kiện đặc biệt như lễ trao giải. Tuy nhiên, 2NE1 là nhóm nhạc duy nhất nhận được sự ưu ái đặc biệt này trong vài năm qua".

Trước đó, những bộ cánh sang trọng, ấn tượng mà 2NE1 mặc trong MV ca nhạc Lonely đều đến từ nhà mốt danh tiếng nước Pháp - Balmain.

CL liên tục làm mới bản thân trong các tuần lễ thời trang quốc tế.

Trong số 4 thành viên 2NE1, CL là cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất trên bản đồ thời trang thế giới. Nữ ca sĩ 33 tuổi từng xuất hiện trong không ít chiến dịch quảng bá của các thương hiệu như Moschino, Givenchy, Saint Laurent...

Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, trưởng nhóm 2NE1 thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu của những buổi trình diễn Haute Couture (trang phục may đo cao cấp).

Ở thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, CL là nghệ sĩ Kpop đầu tiên hợp tác với thương hiệu Jean Paul Gaultier hay trở thành đại sứ của Alexander Wang. Năm 2024, cô còn góp mặt trong hội đồng chuyên gia của giải thưởng LVMH, khẳng định sức ảnh hưởng của tên tuổi Kpop trong làng mốt quốc tế.

Mỗi lần tham dự tuần lễ thời trang, Dara lại khiến người hâm mộ chú ý với những kiểu tóc độc lạ.

Còn với Dara, cô liên tục "săn vé" tham dự các tuần lễ thời trang danh giá suốt nhiều năm qua. Nhờ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thương hiệu cao cấp nào, chị cả nhóm 2NE1 liên tục được xếp hàng ghế đầu tại các show diễn ở kinh đô thời trang lớn.

Nữ ca sĩ 40 tuổi từng trở thành đại sứ thương hiệu của Puma Korea và Penshoppe. Ngoài ra, cô còn có mối quan hệ thân thiết với các thương hiệu xa xỉ như Balmain, Off-White, Christian Louboutin...

Dù không nắm giữ danh hiệu đại sứ thương hiệu, hai thành viên Bom và Minzy vẫn thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế lạ mắt của nhà mốt danh tiếng. Cả hai cũng tham gia một số chiến dịch quảng bá của các nhãn hàng.

2NE1 được thành lập vào năm 2009 dưới sự quản lý của YG Entertainment, bao gồm 4 thành viên: CL, Park Bom, Sandara Park và Minzy. 2NE1 là một trong những biểu tượng Kpop nhờ phong cách thời trang độc đáo, táo bạo và âm nhạc đột phá. Từ ca khúc ra mắt Fire đến những bản hit như I don't care, Can't nobody, Go away, Lonely, I'm the best, Ugly, Missing you, Come back home..., 2NE1 không chỉ thống trị các bảng xếp hạng trong nước, mà còn vang danh quốc tế. Năm 2014, 2NE1 ngừng hoạt động. Tháng 11/2016, YG Entertainment thông báo nhóm tan rã. Từ tháng 7/2024, nhóm hoạt động trở lại, đúng dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt.

Ảnh: YG, Getty, Pinterest, Nylon