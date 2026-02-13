"Cô Trúc" Mai Thu Huyền tuổi U50: Chồng tôi chưa bao giờ biết ghen

Diễn viên Mai Thu Huyền xinh đẹp, mặn mà ở tuổi U50.

"Đến bây giờ, cô Trúc vẫn là vai tôi rất yêu thích"

Đâu là bước ngoặt khiến Mai Thu Huyền quyết định rời TPHCM sau 20 năm sinh sống và làm việc?

- Quyết định này đến từ nhiều yếu tố liên quan đến gia đình, sự nghiệp và những mong muốn cá nhân của tôi ở cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Các con tôi sau khi tốt nghiệp ở Mỹ đều muốn trở về Việt Nam làm việc, cống hiến. Khi cả nhà bàn chuyện an cư, chúng tôi thống nhất chọn Hà Nội. Hơn nữa, vợ chồng tôi là người Hà Nội gốc, họ hàng 2 bên đều ở ngoài này, công việc chính của chồng tôi cũng tập trung tại Hà Nội.

So với cuộc sống chỉ gói gọn trong gia đình nhỏ ở TPHCM, việc trở về nơi “chôn rau cắt rốn” giúp chúng tôi được sống gần người thân, ấm áp và gắn bó hơn.

Bên cạnh yếu tố gia đình, tôi cũng thấy mình đang đứng trước một giai đoạn rất khác của sự nghiệp.

Khi tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế, các hội thảo của Cục Điện ảnh hay Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tôi nhận ra một vấn đề luôn được nhắc đến là nguồn nhân lực cho điện ảnh. Tôi thấy rõ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lớp trẻ là rất cần thiết.

Năm 2023-2024, phim Đóa hoa mong manh giúp tôi có cơ hội tham dự hơn 20 liên hoan phim quốc tế. Mỗi chuyến đi, tôi đều coi đó là một lần mình “hiện diện cho điện ảnh Việt Nam”, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Càng đi nhiều, tôi càng thấy rõ vai trò kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm là điều mình thực sự muốn theo đuổi.

Tôi cũng muốn có một bước ngoặt rõ ràng cho chặng đường 30 năm làm nghề. Trước đây, tôi là diễn viên từ năm 16 tuổi, rồi làm nhà sản xuất, đạo diễn. Ở thời điểm này, với những trải nghiệm, những mối quan hệ quốc tế tích lũy được, tôi muốn dùng chính những gì mình có để kết nối, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ.

Và khi về Hà Nội, tôi còn có thêm một nhiệm vụ nữa là đồng hành với các con trong hành trình khởi nghiệp. Tôi đứng phía sau, làm người cố vấn, giúp các con bớt va vấp trong những bước đi đầu tiên.

Sau 20 năm sinh sống và làm việc tại TPHCM, Mai Thu Huyền và gia đình nhỏ của cô quyết định trở về Hà Nội.

Chị có từng băn khoăn, đắn đo khi rời TPHCM - môi trường giải trí sôi động - để trở về Hà Nội?

- Thực ra là không. Bản thân luôn coi mình là một “công dân toàn cầu”, hơn nữa là người khá dễ thích nghi. Ở đâu thì tôi vẫn làm những điều mình yêu và có thể làm việc ở nhiều nơi khác nhau.

Các dự án tại TPHCM tôi vẫn tiếp tục theo đuổi và triển khai. Năm 2025 vừa qua, tôi hoàn thành 2 phim điện ảnh ở phía Nam là B4S - Trước giờ yêu và Sức bật trái tim.

Học viện MTH Academy sau khi ra mắt ở Hà Nội cũng sẽ mở thêm tại TPHCM, đồng thời triển khai đào tạo online, hướng tới học viên cả trong và ngoài nước.

Trở về nơi mình sinh ra, tôi chỉ thấy mình có thêm động lực cống hiến. Dĩ nhiên sẽ vất vả hơn vì phải đi lại nhiều, nhưng đó không phải là rào cản.

Việc chuyển về Hà Nội có khiến các con chị gặp nhiều khó khăn?

- Ban đầu cũng có. Con gái tôi sinh ở Hà Nội nhưng mới 1 tuổi đã vào TPHCM, con trai thì sinh ra và lớn lên trong đó, sau này cả hai đi du học Mỹ.

Vì vậy, khi quay về Hà Nội, gần như các con phải làm quen lại từ đầu: Bạn bè mới, môi trường mới, nhịp sống khác.

Điều may mắn là các con rất yêu gia đình và thích không khí quây quần. Gia đình tôi vốn rất gắn bó, nên việc được sống gần ông bà, cô chú hai bên giúp các con không thấy lạc lõng.

Thời tiết Hà Nội khắc nghiệt hơn, nhưng điều kiện sống bây giờ tốt hơn nhiều, nên đó không còn là trở ngại lớn.

Quan trọng hơn cả là bố mẹ luôn đồng hành, tôi vừa làm việc, vừa hỗ trợ các con trong việc khởi nghiệp. Khi có điểm tựa gia đình, các con thích nghi khá nhanh.

Mai Thu Huyền trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Nhìn lại 30 năm làm nghề, Mai Thu Huyền có nuối tiếc điều gì không? Với chị thành công lớn nhất của mình là gì?

- Tôi chưa bao giờ nuối tiếc điều gì vì tin mọi thứ đến với mình đều có lý do, mỗi giai đoạn đều mang lại những bài học và giá trị riêng. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình được nhiều hơn là mất.

Khi còn trẻ, bản thân làm mọi việc theo sở thích hoặc nắm bắt cơ hội đến một cách tự nhiên. Từ diễn viên, MC cho tới quãng thời gian làm doanh nghiệp tại FPT, tôi vẫn xem đó như là “việc chọn người”.

Thậm chí, có lúc tôi gần như từ chối điện ảnh một cách vô thức. Dù sinh ra trong gia đình nghệ thuật và rất mê phim ảnh, khi ấy gia đình khuyên tôi không nên theo nghề vì vất vả, lại chưa được coi trọng như bây giờ.

Vì vậy, tôi chọn thi vào trường Ngoại giao, để có một tương lai ổn định hơn.

Chỉ đến khi rời FPT và thành lập công ty riêng, cách đây khoảng 15 năm, tôi mới thực sự hiểu mình muốn gì.

Tôi hiểu rằng nghệ thuật mới chính là sở trường, là niềm đam mê đã ngấm vào máu rồi. Từ thời điểm đó, tôi chuyển sang “người chọn việc”. Tôi quyết định đi theo con đường làm nghề một cách chuyên nghiệp, học văn bằng hai ngành đạo diễn điện ảnh để xóa bỏ mặc cảm mình là tay ngang.

Với tôi, thành công lớn nhất sau 30 năm không phải là một vai diễn đình đám hay một dự án cụ thể nào, mà là hành trình được trải nghiệm, được khám phá chính mình và hiểu rõ mình phù hợp với điều gì.

Sau nhiều năm thử sức ở nhiều lĩnh vực, việc biết rõ mình muốn gì và nên làm gì mới là thành quả quý giá nhất.

Mai Thu Huyền: "Việc trở về nơi “chôn rau cắt rốn” giúp chúng tôi được sống gần người thân, ấm áp và gắn bó hơn".

Hơn 20 năm trôi qua, cái tên Mai Thu Huyền dường như vẫn luôn gắn liền với cô Trúc của "Những ngọn nến trong đêm". Chị có bao giờ thấy chạnh lòng khi cái bóng ấy quá lớn, đến mức dường như chưa có vai diễn nào sau này vượt qua được?

- Tôi không hề chạnh lòng, ngược lại là cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn. Với một người diễn viên, tôi rất tự hào khi sau hơn 2 thập kỷ, khán giả vẫn nhớ và gọi tên mình bằng nhân vật trong phim.

Đến bây giờ, cô Trúc vẫn là vai tôi rất yêu thích, vì đó là một nhân vật cho tôi nhiều đất diễn và chiều sâu cảm xúc.

Nhưng tôi cũng nghĩ, nhân vật được nhớ đến không chỉ nhờ diễn viên, mà còn nằm trong tổng thể của một bộ phim hay. Những ngọn nến trong đêm ở thời điểm đó thực sự là một tác phẩm rất tốt.

Sau thành công ấy, lẽ ra tôi phải tận dụng cơ hội nhiều hơn. Nhưng đúng lúc đó, tôi lập gia đình, vào FPT làm việc và chủ động từ chối phần lớn lời mời để tập trung cho cuộc sống riêng.

Thực tế, tôi hiểu rằng, tìm được một vai diễn hay hơn "cô Trúc" là điều không dễ dàng, nhất là khi mình lớn tuổi, cơ hội đóng vai chính cũng hẹp lại. Đó là lý do tôi chuyển hướng, lùi về sau ống kính để làm sản xuất và đạo diễn.

Nhiều người hay so sánh phần 1 và phần 2 của Những ngọn nến trong đêm, nhưng ở góc độ người trong cuộc, tôi lại rất thích phần 2.

Lúc đó, bản thân không còn là cô gái non nớt như ngày đầu mà đã có đủ trải nghiệm, đủ chiều sâu để chạm vào những góc khuất cảm xúc của nhân vật một cách đời hơn, chín chắn hơn.

Ở tuổi U50, Mai Thu Huyền là người phụ nữ độc lập, tự tin.

Với vai trò đạo diễn, chị nhìn nhận thế nào trước ý kiến cho rằng, Mai Thu Huyền nên làm nhà đầu tư hơn là làm phim?

- Tôi không nhìn sự thành công của một bộ phim chỉ qua doanh thu, bởi mỗi dự án đều có mục tiêu riêng.

Như với Kiều, ban đầu tôi chỉ làm nhà sản xuất. Sau khi tìm nhiều đạo diễn nhưng không gặp được người có cùng tiếng nói, anh Phi Tiến Sơn - biên kịch kiêm đạo diễn hình ảnh của phim - khuyên tôi nên tự đạo diễn, vì tôi đang học ngành này và hai anh em hiểu nhau.

Còn Đóa hoa mong manh đến từ lời mời của ca sĩ Nhật Hạ tại Mỹ, sau khi chị xem phim Kiều.

Ngay từ đầu, tôi đã biết Đóa hoa mong manh khó có doanh thu tốt ở Việt Nam vì bối cảnh hoàn toàn ở Mỹ, câu chuyện và dòng nhạc không còn gần với giới trẻ. Nhưng khi chiếu ở nước ngoài, phim lại giành hơn 20 giải thưởng quốc tế.

Điều khiến tôi xúc động nhất là ở một số quốc gia, khán giả đứng dậy vỗ tay và nói họ yêu Việt Nam hơn sau khi xem phim. Với tôi, những khoảnh khắc như vậy có giá trị rất lớn.

Tôi cũng coi một số dự án như sự đầu tư cho thương hiệu cá nhân. Nếu một bộ phim giúp mình có được một vị thế khác, mở ra những cơ hội nghề nghiệp lớn hơn, thì không thể gọi đó là thua lỗ hay thiệt thòi.

Nữ diễn viên đam mê công việc đào tạo.

"Chồng là người thấu hiểu, chia sẻ và cho tôi sự tự do"

Mai Thu Huyền còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi hôn nhân bền chặt gần 3 thập kỷ với chồng doanh nhân, với chị bí quyết là gì?

- Tôi thấy mình rất may mắn, vì được lấy người mình yêu - và đó cũng là mối tình đầu của tôi.

Anh là bạn của anh rể, theo đuổi tôi suốt 4 năm, từ khi tôi mới 16 tuổi. Đến năm 20 tuổi, tôi mới nhận lời yêu, một phần cũng vì cả gia đình đều rất quý anh.

Chồng là người thấu hiểu, luôn chia sẻ và cho tôi sự tự do gần như tuyệt đối để theo đuổi những điều mình muốn. Anh chưa bao giờ cản trở con đường nghề nghiệp của tôi. Và ngược lại, tôi cũng luôn tôn trọng, dành cho anh sự tự do trong lựa chọn và công việc của mình.

Bản thân luôn nghĩ, mình không muốn bị cấm điều gì thì cũng đừng cấm người khác.

Hai vợ chồng có nhiều điểm tương đồng về năng lượng sống, mục tiêu và cách ứng xử với cuộc đời. Điều tôi trân trọng nhất ở anh là sự trách nhiệm và tình nghĩa với gia đình 2 bên.

Mai Thu Huyền và chồng doanh nhân - hơn cô 7 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước những lời bàn tán về ngoại hình của chồng, chị đón nhận ra sao?

- Bản thân không bị ảnh hưởng. Với tôi, ngoại hình không quan trọng bằng con người bên trong. Tôi cần một người đàn ông có bản lĩnh, có trách nhiệm, tôn trọng mình và gia đình, chứ không có nhu cầu lấy trai đẹp.

Chồng tôi cũng rất tự tin và không bận tâm những lời bàn tán đó.

Có vợ xinh đẹp lại thường đóng cùng các nam diễn viên chính màn ảnh, chồng chị Mai Thu Huyền có bao giờ ghen?

- Thú thực là tôi chưa bao giờ thấy chồng mình ghen cả. Nói đúng hơn là anh ấy… không biết ghen là gì (cười). Nhiều khi chính tôi còn thấy lạ quá, phải quay sang đùa với anh: "Ơ, sao chồng mình chẳng bao giờ ghen nhỉ?".

Nhưng ngẫm lại thì cũng có lý do cả. Một phần là vì bản thân tôi luôn rõ ràng, không làm gì sai hay mập mờ để anh phải lăn tăn, suy nghĩ.

Hơn nữa, chồng tôi là một doanh nhân đi lên từ đôi bàn tay trắng, đã nếm trải đủ mọi sóng gió trên thương trường nên anh rất tự tin. Anh tin vào bản thân và tin vào tình cảm của chúng tôi.

Có chồng là doanh nhân thành đạt, vì sao chị vẫn quyết định tiếp tục dấn thân, làm việc không ngừng thay vì chọn một cuộc sống nhẹ nhàng, an nhàn phía sau gia đình?

- Tôi là người phụ nữ độc lập, luôn muốn tạo ra giá trị cho bản thân và cho xã hội, thay vì sống dựa dẫm. Tôi quan niệm “phụ nữ không nên làm cây leo vào người khác".

Thay vì để mọi gánh nặng tài chính dồn hết lên vai người đàn ông, tôi muốn được cùng chồng mình "xây nhà, xây tổ ấm". Cuộc đời này mình chỉ sống có một lần thôi, nên bản thân luôn tự nhủ phải làm sao để lại được những giá trị nhất định.

Tôi muốn được làm những điều mình thích, được cống hiến bằng chính năng lực của mình. Nói thật nhé, tôi là người mê việc lắm, nhiều khi tôi còn đùa với mọi người là mình "mê việc hơn cả mê yêu" nữa (cười).

Với tôi, cảm giác được làm việc, được bận rộn và thấy mình có ích mới là hạnh phúc thực sự.

Mai Thu Huyền: "Tôi chỉ chọn cách sống tích cực và ở bên những người tích cực".

Mai Thu Huyền luôn toát lên hình ảnh một người phụ nữ đủ đầy, bình thản và hạnh phúc. Nhưng phía sau những gì công chúng thấy, đã bao giờ chị phải đi qua những khoảng lặng, những giai đoạn khó khăn mà ít người biết tới?

- Không có cuộc đời nào thật sự êm đềm. Tôi chỉ chọn cách sống tích cực và ở bên những người tích cực. Bản thân không có thói quen chia sẻ khó khăn, vì nghĩ rằng nói ra cũng không giúp giải quyết được vấn đề, đôi khi còn nhận về những phản ứng tiêu cực.

Ở vai trò người đứng đầu, tôi không cho phép mình yếu đuối, nếu lung lay, những người bên dưới sẽ mất phương hướng. Ngay trong gia đình, vợ chồng có lúc không vui, chúng tôi cũng không cho các con biết, để các con luôn được sống trong một môi trường yêu thương.

Những nỗi buồn, tôi giữ cho riêng mình...

Bí quyết nào giúp Mai Thu Huyền dù ở tuổi U50, vẫn luôn giữ được sự trẻ trung và nhiều năng lượng?

- Đơn giản là yêu đời và yêu người.

Tinh thần lạc quan là điều quan trọng nhất. Còn về ngoại hình, vì làm nghệ thuật nên tôi ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân, giữ gìn hình ảnh và sử dụng các phương pháp phù hợp để duy trì sự trẻ trung.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Mai Thu Huyền sinh năm 1979, từng giành Giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch Hà Nội 1994. Năm 1995, khi 16 tuổi, Mai Thu Huyền bước vào làng giải trí với vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Nỗi đau lặng thầm của đạo diễn Đức Hoàn. Sau đó, Thu Huyền tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim: Những ngọn nến trong đêm, Tia nắng mong manh, Nhà có 3 chị em, Bước chân hoàn vũ… Không chỉ hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, Mai Thu Huyền còn là nhà sản xuất phim, chương trình truyền hình và tổ chức sự kiện. Về đời tư, cô lập gia đình năm 2002, đến nay đã có 2 con, "đủ nếp đủ tẻ".

