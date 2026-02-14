Xuân Hinh lần đầu đóng điện ảnh, doanh thu Mùi phở áp sát phim Trường Giang

Mùi phở là một trong 4 phim điện ảnh ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026. Tác phẩm do Minh Beta đạo diễn, với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang ở vai trò chính. Dàn diễn viên còn có Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, BB Trần, Hải Triều…

Trước thềm khởi chiếu chính thức vào mùng 1 Tết (17/2), đường đua phòng vé giữa 4 phim ra rạp cùng thời điểm đang thu hút sự quan tâm của khán giả.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam cập nhật lúc 19h ngày 14/2, Mùi phở đạt khoảng 1,4 tỷ đồng doanh thu bán vé sớm, bám sát Nhà ba tôi một phòng (1,6 tỷ đồng).

Trong khi đó, Thỏ ơi của Trấn Thành tạm thời dẫn đầu với 4,1 tỷ đồng doanh thu vé đặt trước. Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn hiện ghi nhận khoảng 353 triệu đồng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh đảm nhận vai chính phim "Mùi phở" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Mới đây, ê-kíp Mùi phở cũng tổ chức suất chiếu sớm tại TPHCM, thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ cùng gia đình. Sự kiện có sự góp mặt của vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, gia đình Ốc Thanh Vân, Vân Trang, Thanh Trúc, Dương Cẩm Lynh, cặp đôi Văn Anh - Tú Vi, Huỳnh Đông - Ái Châu, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển...

Nhiều nghệ sĩ tranh thủ đưa con đi xem phim trong không khí cận Tết. Diễn viên Vân Trang cho biết đây là dịp hiếm hoi hai mẹ con cùng ra rạp vì không dễ để tìm một phim Tết phù hợp cho nhiều thế hệ. Ca sĩ Đăng Khôi cũng xuất hiện cùng vợ và hai con trai.

Sau suất chiếu, một số nghệ sĩ đã chia sẻ cảm xúc cá nhân. Diễn viên Phương Trinh Jolie chia sẻ: "Tôi rất thích nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim và cả cách xây dựng nhân vật ông Mùi. Ở đoạn cuối, tôi khóc... trôi nền".

Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Phương về nước, cùng Vân Trang xem phim "Mùi phở" (Ảnh: Ban tổ chức).

Phim Mùi phở khai thác câu chuyện gia đình, đan xen những khát vọng riêng của từng nhân vật. Trong đó, vai ông Mùi do Xuân Hinh đảm nhận giữ vị trí trung tâm, tạo nên nhiều lớp đối thoại mang màu sắc hài hước quen thuộc.

Nói về cơ duyên đến với bộ phim, Xuân Hinh thừa nhận việc bắt đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi này là khá muộn. "Nhưng tôi nghĩ thà muộn còn hơn không", ông nói.

Khi nhận được lời mời từ đạo diễn Minh Beta, nghệ sĩ từng đắn đo vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, ông bị thuyết phục bởi chất liệu xoay quanh phở, món ăn được xem là một phần bản sắc văn hóa Việt.

Chia sẻ sau buổi chiếu, nam nghệ sĩ cho biết: "Ở tuổi này rồi, tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình, làm những gì có thể. Trong nghệ thuật, không phải lúc nào mọi thứ cũng trọn vẹn, nhưng xem xong phim, tôi thấy bằng lòng với bản thân. Tôi thấy xúc động và vui".

Theo ông, khi tham gia dự án, điều ông quan tâm không phải là doanh thu hay mức độ đón nhận, mà là giá trị văn hóa và sự lan tỏa xã hội của tác phẩm.