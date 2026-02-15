Nguyễn Văn Chung kể về Tết vắng mẹ, dụ con lấy tiền lì xì mua… vàng

“Viết tiếp câu chuyện hòa bình” là kỷ niệm đẹp trong đời Nguyễn Văn Chung

Năm 2025 là một năm khá thành công với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” bùng nổ mạng xã hội vào các dịp 30/4, 2/9, trở thành “bài hát quốc dân”, ca khúc cũng được vinh danh “Bài hát đặc biệt của năm” tại gala Vietnam iContent 2025. Bên cạnh đó, “Nỗi đau hòa bình” gây chú ý khi là nhạc của phim “Mưa đỏ”… Anh có thể nói gì về năm 2025 của mình?

- Năm 2025 tôi có nhiều niềm vui. Viết tiếp câu chuyện hòa bình thành hit là yếu tố thiên thời. Vì bài hát được sáng tác từ năm 2023, tôi cũng làm mọi cách mà bài hát chưa nổi được, chỉ đến năm 2025 thì mới bùng nổ.

Tôi cho rằng, năm 2025 là thời điểm thiên thời, có sự cởi mở của các cấp lãnh đạo, nhiều bài hát cách mạng được đưa vào chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật.

Vì thế, mảng đề tài này không còn khô cứng, nội bộ mà lan tỏa hơn, tiếp cận khán giả trẻ, đặc biệt qua sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng. Đó là động lực để các bạn ca sĩ và nhạc sĩ dành tình yêu cho mảng đề tài này.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi được khán giả yêu thương, từ việc yêu các ca khúc, khán giả yêu luôn Nguyễn Văn Chung.

Các bài hát thành công, nhiều khán giả tưởng tôi lớn tuổi nên gọi đùa là “cụ Chung”, hay một nhạc sĩ nào… đã mất. Khi khán giả biết tôi chỉ mới ngoài 40 tuổi, họ rất bất ngờ (cười).

Nguyễn Văn Chung cho biết, anh từng từ chối viết nhạc phim "Mưa đỏ" vì sợ viết không tới.

Tính đến nay, anh sáng tác được bao nhiêu bài hát?

- Tôi đã sáng tác hơn 700 bài, trong đó có 300 bài hát thiếu nhi, 400 bài hát ở các chủ đề tình yêu, gia đình, nhạc phim, phật giáo…

Riêng năm 2025, tôi đã sáng tác 5 ca khúc về quê hương đất nước, đó là các bài hát do Bộ Quốc phòng đặt bài, ca khúc về chiến sĩ công an nhân dân, có bài hát về chiến sĩ quả cảm, hay bài hát về ngành tuyên giáo…

Nói thật, viết nhiều ca khúc một lúc cũng rất mệt nhưng mỗi bài sẽ có không khí, tiết tấu khác nhau nên không có sự trùng lặp.

Như bài hát Nỗi đau hoà bình, khi nhà sản xuất đặt hàng, ban đầu tôi đã từ chối, không dám nhận vì tôi là một nhạc sĩ trẻ, chưa trải qua thời chiến. Tôi sợ mình viết không tới, không hay và không đúng tinh thần ca khúc.

Nhưng sau khi xem phim xong, tôi ấn tượng với cảnh cuối của phim khi hai người mẹ gặp gỡ nhau, hướng đến sự hóa giải, hàn gắn chiến tranh nên tôi đã nhận lời viết về nỗi đau của những người mẹ.

Theo anh, các ca sĩ như: Duyên Quỳnh, Hoà Minzy, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tùng Dương… tạo nên bao nhiêu phần vào thành công của các bài hát?

- Mỗi ca sĩ đều góp phần vào tác phẩm. Như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và Tùng Dương, mỗi người hát theo cách khác nhau, đều góp vào thành công, mang đến sự lan toả cho tác phẩm.

Để bài hát gây ấn tượng, cần nhiều yếu tố như: Thời điểm bài hát ra đời, bài hát có sự quan tâm của khán giả hay không, có tác động với khán giả không… Và các ca sĩ hát bài của tôi đã làm được điều đó.

Khi Đông Hùng và Võ Hạ Trâm hát “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”, có nhiều người so sánh giọng hát của Võ Hạ Trâm và Duyên Quỳnh. Anh đứng ở đâu giữa các cuộc “khẩu chiến” này?

- Tôi đứng ở ngoài. Tôi không thích tranh cãi, không thích những lời nói tiêu cực. Với vai trò là một người nghệ sĩ, tôi phải bảo vệ quyền lợi cho những người đã làm việc với mình. Tôi luôn cho rằng, mỗi ca sĩ sẽ có cách thể hiện khác nhau và khán giả thích nghe phiên bản nào thì cứ nghe bản đó.

Khán giả có quyền thích hoặc không thích một phiên bản, ca sĩ nào đó nhưng chúng ta nên văn minh, đừng hạ thấp người khác bằng ý kiến chủ quan của mình.

Nam nhạc sĩ đã sáng tác gần 700 bài hát ở nhiều chủ đề.

Từ khi Tùng Dương hát “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”, 2 anh thân thiết hơn? Những tương tác của anh và Tùng Dương trên mạng xã hội cũng khiến khán giả thích thú?

- Tôi luôn là một người đơn giản và thật lòng với mọi người. Tôi không tạo vẻ ngoài xa cách, bóng bẩy, vì thế tôi hay nói đùa để không khí thoải mái, vui vẻ. Tôi cũng không ngại khi bị mọi người chọc quê.

Tùng Dương là người làm việc rất quyết liệt, cầu toàn trong công việc và cũng “tưng tửng” giống tôi.

Lần đầu tiên khi đùa nhau, chúng tôi nghi ngại không biết bên kia sẽ phản ứng thế nào nhưng khi thấy đối phương “bắt bài” rất nhanh nên chúng tôi thường xuyên chọc nhau.

Tôi không phải là người hay tạo ồn ào khi ra bài hát mới, bản thân luôn sống đúng với tính cách của mình: Không thích ai thì không tương tác, quý ai sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Nam nhạc sĩ không muốn so sánh mình với ai

Theo anh, điều gì tạo nên một bài hát trở thành hit (ca khúc được công chúng yêu thích), được khán giả nhớ lâu?

- Ở mỗi thời điểm, sẽ có câu trả lời khác nhau. Bài hát phải có giai điệu hay trùng với cảm xúc của khán giả thì dễ thành hit.

Hiện nay truyền thông phát triển, vì thế mình phải có kế hoạch truyền thông bài bản, chuẩn bị bài hát, nội dung có nhiều chất liệu để cách kênh khai thác. Có nhiều câu chuyện thú vị, bài hát sẽ được chú ý hơn.

Nguyễn Văn Chung nói, anh muốn dùng sự trong sáng của tiếng Việt khi sáng tác.

Khán giả tò mò, Nguyễn Văn Chung có học giỏi văn? Vì nhiều người rất thích các câu từ lắng đọng trong bài hát của anh?

- Ngày trước, tôi được một cô giáo là bạn thân của mẹ dạy học văn, cô dạy rất giỏi, là người đặt nền móng cho tôi sử dụng ngữ pháp Việt Nam như dùng các biện pháp tu từ, nhân hóa…

Khi sáng tác, tôi cũng muốn giữ gìn được sự trong sáng, đẹp đẽ của tiếng Việt nên các bài hát của tôi có ca từ đẹp nhưng không hoa mỹ, gần gũi với khán giả.

Anh phản ứng thế nào khi có người nói, anh có nhiều bài hát nổi tiếng, đi sự kiện từ trong Nam ra ngoài Bắc nên thu nhập rất tốt?

- Thật ra, tôi không đi sự kiện nhiều. Có thể khi thành công, nhiều người chọn tới các sự kiện để có thu nhập tốt nhưng tôi muốn làm nhiều điều trước đây chưa thực hiện được.

Như việc đến các trường học giao lưu với các em học sinh, việc này giúp tôi lan tỏa các bài hát thiếu nhi hay tôi chung tay giúp đỡ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, chứ không phải việc kiếm được nhiều tiền hay ít tiền.

Tôi quan niệm: Khi có 10 tỷ đồng, người ta sẽ muốn có 20 tỷ đồng hoặc hơn… Có nhiều tiền thì chất lượng cuộc sống sẽ được nâng cao nhưng ở thời điểm này, tôi ưu tiên làm những việc có ý nghĩa với mình hơn là kiếm tiền.

Còn thông tin Nguyễn Văn Chung có nhà đất rải khắp TPHCM liệu có đúng?

- Việc đó kiểm chứng dễ mà, tôi không đại gia như vậy đâu. Tôi chỉ có một căn chung cư ở cùng con trai và mới mua một căn nữa cho ba ở gần đó.

Tôi có tính hay quên, ngại phiền phức, không thích xử lý những việc liên quan đến giấy tờ nên không muốn ra văn phòng nhà đất (cười).

Mạng xã hội thường có nhiều ý kiến trái chiều, có lời khen nhưng cũng có người chê. Khi nhận được những lời chê, hoặc khán giả nói “Nguyễn Văn Chung chỉ là người gặp may thôi”, anh phản ứng thế nào?

- Tôi hùa theo luôn, đúng là tôi gặp may thật mà. Dù ai chê, tôi cũng nhận vì tôi thấy mình chưa đủ giỏi. Có lẽ, chính vì thái độ đó mà tôi không bị chỉ trích nhiều vì mình đã tự chê mình trước rồi.

Có một câu nói này rất hay rằng, “ai đó chửi bạn, bạn nhận mới khó chịu, còn không nhận thì không sao”, tôi thường né những luồng thông tin tiêu cực để được bình yên.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có khán giả hâm mộ ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề.

Anh nghĩ mình ở đâu trên bản đồ âm nhạc Việt Nam?

- Cái này hãy để khán giả trả lời. Tôi sẽ không so sánh mình với ai cả. Tôi chỉ nhìn vào con đường mình đi mà không quan tâm xem nhạc sĩ này ở đâu, nhạc sĩ trẻ kia thế nào hay ai hơn mình.

Tôi chỉ quan trọng việc năm nay mình ở đây, năm sau mình đi đâu, làm gì?

“Tôi sẽ không chia sẻ chuyện cá nhân nữa”

Sau thành công của năm 2025, anh có áp lực sang năm 2026 phải có một bản hit mới?

- Tôi không có áp lực vì hiểu và chấp nhận một sự thật rằng: Không dễ để một bài hát về quê hương đất nước thành hit. Đó là sự may mắn và tính thời điểm.

Thực sự, có bài hát thành trend (xu hướng) nhưng chỉ trend đúng giai đoạn đó, thời điểm đó. Có những bài hát thành xu hướng năm nay nhưng năm sau không ai nhớ nổi đó là bài gì, giai điệu thế nào.

Tôi không viết nhạc vì thời điểm này mà tôi muốn sáng tác theo chủ đề để mỗi năm vào dịp 8/3 có người nghe bài Nhật ký của mẹ, hay dịp vu lan sẽ có bài Hoa hồng hoa trắng hay dịp 30/4 sẽ có người nghe Viết tiếp câu chuyện hoà bình…

Khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của Nguyễn Văn Chung?

- Tôi đang có một cuộc sống rất vui, chủ động và tự do. Nếu như ở những năm 2019-2020, tôi vất vả, có nhiều áp lực trên vai như phải trả nợ, chăm sóc gia đình.

Hay năm 2022-2023 khi mẹ ốm, tôi ưu tiên cho sức khỏe của mẹ, tạm gác lại công việc thì năm vừa qua, tôi thấy thoải mái nhất. Hậu sự cho mẹ, tôi đã lo xong, tôi mua được nhà cho ba, sống vui vẻ bên con trai…

Cuộc sống của một ông bố đơn thân với anh thế nào?

- Tôi là một ông bố không nghiêm khắc, tôi thường dạy con về sự tự lập: Con tự đặt giờ thức dậy, tự học bài, mặc quần áo xuống xe đi học…

Tôi không mắng khi con bị điểm thấp, tôi chỉ mắng khi con giữ mãi điểm thấp đó. Nếu con muốn học thêm, hay muốn chỉ bảo về môn gì, tôi sẽ kiếm thầy cô giỏi môn đó để phụ đạo cho con.

Tôi và con trai ứng xử với nhau như những người bạn, hai ba con hay nói chuyện, tâm sự cùng nhau.

Tôi không giỏi vào bếp. Ở toà nhà tôi ở có dịch vụ nấu ăn, vì thế tôi thường đặt dịch vụ đó lo cơm nước cho hai ba con. Thời gian còn lại tôi dành sáng tác, trò chuyện cùng con.

Anh thừa nhận, mình là một ông bố nghiêm khắc với con.

Anh có đang hẹn hò ai không?

- Tôi không muốn khán giả để ý đến chuyện riêng tư của mình. Ngày xưa khi tôi chia sẻ chuyện gia đình, nhiều người chúc phúc nhưng cũng có những lời ra tiếng vào khiến cho người trong cuộc bị tổn thương.

Tôi cũng sợ, con lớn lên đọc những lời không hay đó nên sẽ hạn chế kể về mình.

Còn tin đồn anh yêu Duyên Quỳnh thì sao?

- Đã là tin đồn thì không đúng.

Ngày Tết của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thế nào?

- Đó là thời điểm tôi sum vầy với gia đình, là dịp để nhìn lại một năm đã qua. Như mọi người, ngày Tết tôi cũng sắm sửa, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa để đón năm mới.

Tôi cũng cùng gia đình sang nhà họ hàng chúc Tết, đi chơi xuân, ngắm phố phường…

Dịp Tết năm nào có nhiều kỷ niệm với anh nhất?

- Hai em tôi sống ở nước ngoài, có Tết người này về, có Tết người kia về nên năm nào cả 2 em về thì nhà tôi rất vui.

Ngày còn mẹ, mẹ sẽ là người nấu những món ăn đặc trưng ngày Tết, cũng là người gắn kết các con. Khi mẹ mất, tôi cũng tập nấu các món ăn ngày Tết để dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Nhiều năm nay, người ta nói đến văn hóa mừng tuổi khi nhiều em nhỏ cầm lấy lì xì và bóc ra trước mặt khách, rồi tỏ thái độ khi tiền mừng tuổi có giá trị không cao. Anh quan niệm về việc này thế nào?

- Có lẽ, đó là cách dạy con ở từng gia đình. Tôi thì luôn dạy các con cần cảm ơn khi nhận tiền lì xì, không được bóc phong bao trước mặt khách, dù ít hay nhiều thì đó cũng là tấm lòng của người tặng.

Nhiều năm nay, tôi “dụ” con trai tiết kiệm tiền lì xì để… mua vàng. Con cũng nghe lời và cũng tiết kiệm được chút ít. Số tiền đó, con sẽ để mua đồng phục, đồ dùng học tập cho mình.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, khởi nghiệp sáng tác đầu thập niên 2000 khi còn là sinh viên ngành Du lịch khách sạn tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Anh là tác giả một số ca khúc như: Vầng trăng khóc (Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc), Con đường mưa (Cao Thái Sơn), Chiếc khăn gió ấm (Khánh Phương), Mùa đông không lạnh (Akira Phan), Ngôi nhà hoa hồng (Bảo Thy - Quang Vinh), Nhật ký của mẹ (Hiền Thục)... Hai năm gần đây, anh gây ấn tượng với những sáng tác ý nghĩa về đề tài đất nước, con người như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình…

Ảnh: Nguyễn Hà Nam