Vừa nhận tiền thưởng Tết, chồng tuyên bố một câu khiến tôi nổi giận

Hồi tôi quyết định lấy chồng, mẹ lắc đầu sau khi khuyên ngăn không được: “Đường quang không đi, đi quàng bụi rậm. Cá không ăn muối cá ươn, con ơi”. Lý do là vì anh ấy đã trải qua một đời vợ, có hai con riêng.

Tuổi tôi còn trẻ, lúc nhỏ chỉ biết sách vở, học xong lại cắm đầu vào công việc, kinh nghiệm yêu đương chỉ là con số 0. Gặp anh, được anh quan tâm, chiều chuộng, tỏ tình, trái tim tôi lập tức rung rinh.

Mỗi lần kể về cuộc hôn nhân cũ, anh thường thở dài, nói anh và vợ cũ duyên đã cạn, chỉ thương hai đứa con gái nhỏ sống cảnh không đủ mẹ cha. Ngày ly hôn, anh đề nghị mỗi người nuôi một đứa. Vợ anh nói, con gái sống với bố không tiện nên đề nghị được nuôi cả hai. Anh đồng ý, nhận phần trợ cấp hàng tháng cho hai đứa nhỏ.

Nghe anh tâm sự, tôi nhận thấy anh là một người tình cảm, chu đáo và sống có trách nhiệm. Anh chưa một lần nói xấu vợ cũ, hễ mở miệng là nói thương con khiến tôi xúc động. Vợ chồng có thể vì nhiều lý do mà ly hôn, nhưng tôi tin anh là một người đàn ông tử tế.

Vì lẽ đó, dù bố mẹ phản đối, bạn bè góp ý khuyên ngăn, tôi vẫn nhất quyết một lòng lấy anh cho bằng được.

Tôi không thể chấp nhận nổi cách cư xử của chồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Theo thống nhất của hai vợ chồng trước khi cưới, tiền lương mỗi tháng, anh trích một phần trợ cấp cho hai con, số còn lại anh đưa hết cho tôi. Việc tính toán chi tiêu, tiết kiệm thế nào, anh để tôi tự định liệu.

Những dịp ngày lễ, hay sinh nhật con, anh gợi ý tôi mua quà cho hai đứa nhỏ, tôi cũng sẵn lòng. Thỉnh thoảng, cuối tuần anh đón con về nhà chơi, tôi vẫn đưa các con đi chợ mua giày dép, áo quần, đồ chơi mới, chưa từng tính toán.

Từ khi sinh con, mỗi khi gặp con chồng, tôi càng thấy thương chúng hơn. Người lớn thì không sao, thiệt thòi nhất vẫn là lũ trẻ. Được cái chồng tôi dù vui duyên mới vẫn không quên nhiệm vụ, chuyện trợ cấp hàng tháng, quà cáp cho hai con vẫn đủ đầy. Tôi cho rằng như thế cũng là hợp lẽ.

Vài hôm trước, chồng khoe công ty đã chi tiền thưởng Tết. Tính cả lương tháng 13 và thêm thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, anh được nhận 30 triệu đồng. Anh nói, đưa tôi 10 triệu, còn đưa vợ cũ 20 triệu để lo Tết cho con.

Tôi nghe xong, tưởng mình nghe nhầm. Tại sao anh lại đưa tôi 10 triệu, trong khi vợ cũ tận 20 triệu đồng?

Anh ấy giải thích: “Giờ anh có ba đứa con, anh chia mỗi đứa 10 triệu là công bằng chứ còn gì nữa. Một mình vợ cũ chăm sóc hai đứa con cũng vất vả. Cả năm có một cái Tết, anh muốn bớt một chút áp lực tiền bạc cho cô ấy”.

Tôi nghe qua thật không thông suốt. Chồng tôi muốn bớt áp lực tiền nong cho vợ cũ, vậy còn tôi thì sao? Tôi không chỉ phải lo cho con mà còn cho cả gia đình, còn hai bên nội ngoại.

Anh lo cho hai con riêng cũng đúng, muốn góp chút tiền cho vợ cũ sắm sửa Tết không sai. Nhưng việc anh đưa cho vợ cũ số tiền gấp đôi của tôi là không hợp lý.

Anh thấy vợ cũ chăm con vất vả, còn tôi không chỉ chăm con, còn chăm lo cho anh, còn trách nhiệm làm dâu thì không vất vả hay sao? Số tiền đó, nếu anh chia đôi tôi cũng thấy không bằng lòng, huống hồ là tôi chỉ bằng một nửa chị ấy.

Vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận. Chồng cho rằng tôi quá tính toán, hẹp hòi, ích kỷ. Lương hàng tháng anh đã đưa cho tôi rồi, chỉ một chút tiền Tết cũng so bì với vợ cũ anh ấy.

Còn tôi thì nhận ra có lẽ mình đã lấy nhầm người. Đáng ra anh ấy không nên tái hôn để có thể toàn tâm toàn ý lo cho vợ cũ và hai con riêng của mình thì hơn.

Số tiền 10 triệu đồng anh ấy đưa, tôi không cần. Tôi bảo anh cứ đưa hết cho vợ cũ, rồi anh sang nhà họ mà ăn Tết đoàn viên. Tết này, tôi ôm con về nhà ngoại, không cần mua sắm gì nên cũng không cần xu nào cả.

Chồng trách tôi cư xử trẻ con, chuyện nhỏ xé ra to. Vậy anh cư xử như vậy là người lớn chắc? Mọi người ngoài cuộc cho tôi một lời nhận xét công tâm. Tôi tức giận trước cách hành xử của chồng như vậy là đúng hay sai?