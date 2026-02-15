Thực hư vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Gia Lai

Ngày 15/2, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) bác bỏ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em đang lan truyền trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương khẳng định đây là tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Trước đó, một bài đăng trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin khoảng 9h ngày 13/2, có 2 đối tượng lạ mặt thực hiện hành vi bắt cóc bé trai N.B.L. (2 tuổi) tại hẻm 183 đường Lương Đình Của, phường Hội Phú.

Bài đăng này còn kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin và hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, khiến nhiều người dân tại khu vực lo lắng, tích cực lan truyền với mong muốn sớm tìm thấy bé trai.

Thông tin sai sự thật về việc bé trai 2 tuổi bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo UBND phường Hội Phú đã chỉ đạo, phối hợp với lực lượng công an địa phương xác minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ trường hợp nào trình báo về vụ việc bắt cóc như nội dung được lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng công an cũng đã kiểm tra khu vực được cho là xảy ra vụ việc nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Từ kết quả xác minh, cơ quan chức năng khẳng định thông tin về vụ bắt cóc trẻ em là hoàn toàn không có thật.

Nội dung này được xác định là do các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tải, nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận xã hội.