Thanh Thanh Hiền đến thăm NSND Quốc Khánh ngày giáp Tết

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền vừa chia sẻ loạt ảnh chị cùng bạn bè tới thăm NSND Quốc Khánh ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

NSND Quốc Khánh (bên phải) hội ngộ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền (giữa) ngày cuối năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thanh Thanh Hiền viết: "Các anh chị em tranh thủ thôi rồi... Anh mình vẫn cười duyên hết cỡ". Trong ảnh, nữ nghệ sĩ cùng đàn anh thân thiết đứng bên nhau, có ảnh Thanh Thanh Hiền ôm chặt và còn mừng tuổi cho NSND Quốc Khánh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Thanh Hiền cho biết, chị mới sang thăm NSND Quốc Khánh ở Long Biên (Hà Nội). Hiện tại, "Ngọc Hoàng" của Táo quân có tinh thần tốt, khi gặp bạn bè, đồng nghiệp, anh rất vui, trò chuyện thoải mái.

"Anh Quốc Khánh là một người dễ chịu, với Thanh Thanh Hiền, anh ấy là một người anh đặc biệt. Chúng tôi từng diễn cùng nhau, có nhiều kỷ niệm và luôn dành cho nhau sự trân trọng.

Thời gian qua, anh ấy gặp nhiều tin đồn thất thiệt về sức khoẻ nhưng thực tế đã chứng minh, anh vẫn bình thường, có thể đi diễn. Là nghệ sĩ, chúng tôi cũng bị nhiều tin đồn nên cũng quen rồi", nữ nghệ sĩ nói.

Trong chương trình thay thế Táo quân Tết 2020, NSND Quốc Khánh và Thanh Thanh Hiền cùng đứng trên sân khấu với tiểu phẩm Làng Vũ Đại thời hội nhập, vở diễn kể câu chuyện với mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo con người, làng quê.

Hai nghệ sĩ ôm nhau thân thiết khi gặp mặt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi đó, nghệ sĩ Xuân Hinh vào vai Chí Phèo, Thanh Thanh Hiền vào vai Phó Đoan, NSND Quốc Khánh vào vai Lão Hạc trong truyện ngắn của Nam Cao... Cách diễn xuất của dàn nghệ sĩ đã làm khán giả cười nghiêng ngả.

Nói thêm về Quốc Khánh, nghệ sĩ Quốc Quân - người đóng vai Táo Kinh tế trong Táo quân 2024 - cho biết, NSND Quốc Khánh không mắc bệnh "ngôi sao" mà luôn hoà đồng với các diễn viên trẻ.

"Anh Quốc Khánh là người thoải mái và... dễ nuôi (cười). Anh ấy thích ăn sầu riêng và cá hồi. Mỗi lần gặp mặt, rủ nhau đi ăn uống mà có những món này là anh rất thích", Quốc Quân cho hay.

Theo nghệ sĩ Quốc Quân, khi sức khoẻ ổn định, NSND Quốc Khánh đã đi làm phim. Quốc Khánh nhận lời vào phim của đạo diễn Khải Anh, trong một series phim cũng liên quan đến Táo quân, Quốc Khánh vào vai Ngọc Hoàng.

"Đi làm phim, anh ấy được gặp đồng nghiệp, các em diễn viên trẻ nên thấy mình trẻ trung, thoải mái hơn. Về chuyên môn thì anh Quốc Khánh diễn rất tốt, được bạn bè, đạo diễn đánh giá cao", Quốc Quân nhận xét về đàn anh.

Nghệ sĩ Hồ Liên cũng cho hay, khi chuyển sang nơi ở mới, NSND Quốc Khánh thấy người khoẻ hơn. Để chủ động về sức khoẻ, Quốc Khánh có đi khám bệnh và dùng thêm thuốc để tăng cường sức khoẻ.

"Anh ấy nói ở bên này rất sướng và có người trò chuyện hàng ngày nên không thấy buồn. Bạn bè cũng ghé thăm anh liên tục...", Hồ Liên chia sẻ.

Nghệ sĩ Quốc Khánh (SN 1962) là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982.

Cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, Quốc Khánh ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung…

Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến anh với danh xưng "Ngọc Hoàng" khi hơn 20 năm đảm nhiệm nhân vật này trên sân khấu.

NSND Quốc Khánh (phải) và NSND Xuân Bắc trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (năm 2007), NSND Quốc Khánh Quốc Khánh giành giải Bông sen vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.

Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 3/2024, anh được trao danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).