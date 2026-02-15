Nhóm cho vay nặng lãi tới gần 2.000%/năm lĩnh án

TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với các bị cáo Đỗ Minh Tú, Huỳnh Chí Công, Đặng Hoàng Hoài Anh, Nguyễn Tiến Thanh, Ngô Hải Nam và Nguyễn Hoàng Hải.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2024 đến ngày 23/5/2025, tại chung cư Topaz ở TPHCM, nhóm này tổ chức cho vay với lãi suất từ 235% đến 1.965% mỗi năm, cao hơn nhiều lần mức tối đa theo quy định pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Đ.X.).

Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã thực hiện 6.067 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 25,75 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 8 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hoàng Hải giữ vai trò giúp sức cho Đỗ Minh Tú, hưởng lợi hơn 916 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Minh Tú 12 tháng tù; Huỳnh Chí Công, Đặng Hoàng Hoài Anh, Nguyễn Tiến Thanh mỗi người 9 tháng tù; Ngô Hải Nam 9 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Hoàng Hải 6 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.