Bộ GD&ĐT điều chỉnh quy định áp sàn 16 điểm và 10 nguyện vọng xét tuyển

Sau khi lắng nghe góp ý từ dư luận xã hội, một số điểm trong dự thảo quy chế trước đó đã điều chỉnh.

Cụ thể, mức sàn 16 điểm trước đó được hạ xuống còn 15, theo thang điểm 30 hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn khác tương ứng tổ hợp xét tuyển. Quy định này không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp.

Ở quy định thí sinh chỉ được đăng ký 10 nguyện vọng trong dự thảo được điều chỉnh lên tối đa 15 nguyện vọng. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Nam Anh).

Ở phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Với quy định về điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển):

Điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0 đến 3;

Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 đến 1,5;

Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 đến 1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Quy chế vừa ban hành cũng bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, quy chế được ban hành sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh và xã hội.

Nhiều thông tin từ dự thảo quy chế đã được điều chỉnh (Ảnh: Dân trí).

Thông tư gồm 3 chương, 22 điều quy định về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

Trong đó, chương I gồm các quy định chung về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

Các nội dung của chương này quy định những nguyên tắc trong tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và nguồn tuyển theo Luật Giáo dục đại học 125/2025/QH15 nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào.

Chương II tập trung chủ yếu về các giải pháp kỹ thuật thực hiện quy trình đăng ký và xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, những yêu cầu tăng cường qua các quy định về xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh.

Chương III quy định về trách nghiệm của các bên liên quan trong đó nhấn mạnh vai trò của thí sinh, các trường đại học trong hoạt động thi tuyển, xét tuyển.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 để lấy ý kiến với nhiều điểm điều chỉnh liên quan đến chuẩn đầu vào như: Áp sàn 16 điểm, giới hạn tối đa 10 nguyện vọng…

Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng tuyển sinh nhưng không ít ý kiến cho rằng, nếu áp dụng cứng nhắc, quy định mới có thể làm hẹp cánh cửa đại học của một bộ phận thí sinh, đồng thời tạo thêm áp lực cho các cơ sở đào tạo công lập tầm trung, đại học vùng, đại học địa phương và các trường tư thục.