Top những câu chúc Tết thầy cô “phi mã” năm Bính Ngọ 2026 độc đáo nhất

Một lời chúc độc đáo, vừa thể hiện sự kính trọng vừa pha chút hài hước, yêu thương có thể mang đến cho thầy cô niềm vui, hạnh phúc và nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu năm mới.

Dưới đây là tổng hợp những lời chúc dành cho giáo viên dịp Tết Bính Ngọ 2026 học sinh có thể tham khảo:

Cô trò ở TPHCM trong lễ hội Xuân (Ảnh: Hoài Nam).

- Năm Ngựa chúc thầy/cô sức khỏe phi như mã, niềm vui phi nước đại suốt bốn mùa, còn tụi em thì… phi thẳng một mạch lên điểm 9, 10 cho thầy/cô khỏi lo lắng!

- Xuân Bính Ngọ, chúc thầy/cô luôn “mã đáo thành công”, ra đề nhẹ như gió xuân, chấm bài hiền như ngựa hiền để lớp mình năm mới tràn ngập tiếng cười ạ!

- Năm con Ngựa, chúc thầy/cô phong độ như “chiến mã”, nhiệt huyết như “ngựa phi”, còn học trò tụi em thì chăm ngoan và tiến bộ khiến thầy/cô bất ngờ tự hào.

- Chúc thầy/cô năm mới phi nhanh về đích mọi mục tiêu đã đặt ra, còn tụi em thì phi thật xa khỏi… điểm kém và phi thật gần tới điểm cao.

- Xuân này chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, dẻo dai như ngựa thảo nguyên, dạy tiết nào cũng “bứt tốc” tiết đó, truyền năng lượng tích cực cho cả lớp.

- Năm Ngựa đến, chúc thầy/cô công việc hanh thông, thành công “mã đáo”, còn bài kiểm tra của tụi em thì… “mã đáo điểm cao”, nhìn bảng điểm mà mỉm cười ạ!

- Chúc thầy/cô năm mới vui như ngựa gặp cỏ non, tinh thần lúc nào cũng phơi phới và lớp mình ngoan ngoãn, đoàn kết như đàn ngựa cùng chung một hướng.

- Năm con Ngựa, chúc thầy/cô phi nước đại qua mọi áp lực, mọi deadline, để mỗi ngày đến lớp đều là một chặng đua đầy tiếng cười và niềm vui.

- Xuân Ngọ rộn ràng, chúc thầy/cô thành công vang dội như tiếng vó ngựa trên thảo nguyên, còn tụi em thì học hành tiến bộ “phi mã” từng ngày.

- Chúc thầy/cô năm mới “mã đáo thành công”, lộc tài đủ đầy, gia đình ấm êm, và đặc biệt… “mã đáo điểm cao” cho cả lớp chúng em trong mọi kỳ thi.

- Năm Ngựa chúc thầy/cô luôn “phi” thật xa trên đường thành công, đạt thêm nhiều thành tích mới, còn tụi em “phi” thật nhanh qua mọi bài kiểm tra khó nhằn.

- Xuân này chúc thầy/cô dẻo dai như ngựa chiến, nhiệt huyết như ngựa đua trên đường đích và… hiền như ngựa gỗ mỗi khi chấm bài tụi em ạ!

- Năm con Ngựa, chúc thầy/cô mãi sung sức, yêu nghề, yêu lớp, để lớp mình học hành “phi mã”, điểm số tăng tốc không phanh suốt cả năm.

- Chúc thầy/cô xuân mới “mã đáo thành công”, còn tụi em “mã đáo” phòng thi là làm bài trúng tủ, ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ.

- Năm Ngựa đến rồi, chúc thầy/cô bứt phá ngoạn mục, thành công về đích sớm trong mọi kế hoạch, và… cho tụi em chạy nước rút vừa đủ thôi ạ!

- Chúc thầy/cô năm mới vui như ngựa tung vó giữa mùa xuân, hạnh phúc đủ đầy, học trò ngoan ngoãn và biết điều hơn mỗi ngày.

- Xuân Ngọ rộn ràng, chúc thầy/cô phi qua mọi deadline (thời hạn hoàn thành công việc) nhẹ như gió, còn tụi em phi qua môn an toàn, không phải “thi lại” lần nào.

- Năm con Ngựa, chúc thầy/cô luôn giữ phong độ “chiến mã”, truyền động lực để tụi em tăng tốc học tập và cán đích với thật nhiều điểm cao.

- Chúc thầy/cô đầu năm nhận lộc đầy tay, giữa năm nhận tin vui liên tiếp, cuối năm nhìn bảng điểm thấy lớp mình “phi nước đại” toàn thành tích tốt.

- Năm Ngựa chúc thầy/cô mãi vững vàng tay cương, dẫn dắt lớp mình băng băng tiến về phía trước, để cả thầy/cô và học trò cùng “mã đáo thành công”.