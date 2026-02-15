Sáp nhập là dấu ấn nổi bật nhất năm 2025 của TPHCM

Dấu ấn nổi bật nhất năm 2025

Bình chọn 10 sự kiện mang dấu ấn nổi bật, tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong năm là công việc thường niên của UBND TPHCM. Tuy nhiên, năm 2025 là năm hội tụ của những sự kiện lớn của cả nước nói chung và của TPHCM nói riêng. Do đó, khác với mọi năm, năm nay TPHCM đã bình chọn 12 sự kiện mang dấu ấn nổi bật.

Trong 12 dấu ấn trên, sự kiện sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được bình chọn là sự kiện nổi bật nhất trong năm 2025.

TPHCM có nhiều phường, xã có hơn 200.000 dân sau sáp nhập nhưng bộ máy vẫn vận hành thông suốt (Ảnh minh họa: Hoàng Hướng).

Theo UBND TPHCM, từ ngày 1/7/2025, thành phố đã mở rộng quy mô với việc sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của thành phố trong giai đoạn mới.

Sau sáp nhập, TPHCM có diện tích hơn 6.772km2, dân số trên 14 triệu người. Trên nền tảng không gian được mở rộng, thành phố xác lập mô hình phát triển “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Mô hình này thể hiện tư duy phát triển tổng thể, phân vai rõ ràng giữa các khu vực, phát huy tối đa lợi thế so sánh, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng phía Nam.

Việc sáp nhập đã tổ chức lại không gian phát triển, là dấu mốc chiến lược, đặt nền tảng cho chặng đường phát triển lâu dài, bền vững của thành phố (Ảnh minh họa: Nam Anh).

3 vùng bao gồm: Vùng Bình Dương được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vai trò trung tâm kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch và logistics; khu vực trung tâm TPHCM là đô thị lõi, tập trung phát triển công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và tài chính quốc tế.

1 đặc khu là Côn Đảo được định hướng phát triển du lịch biển đảo xanh, bền vững, là không gian có giá trị đặc thù về sinh thái, lịch sử và văn hóa.

3 hành lang phát triển bao gồm: Hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng ra biển; hành lang phía Đông kết nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu với Cần Giờ; và hành lang Đông - Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và tuyến Xuyên Á.

Các hành lang này giữ vai trò kết nối hạ tầng, đô thị và logistics, hình thành mạng lưới phát triển liên thông, đồng bộ.

5 trụ cột phát triển của thành phố bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không và khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Đây là những lĩnh vực then chốt, có tính lan tỏa cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tổ chức bộ máy tốt, quản lý đội ngũ cán bộ khoa học giúp hệ thống hành chính của thành phố hoạt động ổn định trong giai đoạn chuyển đổi (Ảnh minh họa: Hoàng Việt).

Theo UBND TPHCM, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, cùng với việc tổ chức lại không gian phát triển được xem là bước cải cách quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị.

Do đó, UBND Thành phố đã lựa chọn sự kiện sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, định hình không gian phát triển theo mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột” là dấu mốc chiến lược, đặt nền tảng cho chặng đường phát triển lâu dài, bền vững của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Đóng góp quan trọng của ngành nội vụ thành phố

Sở Nội vụ TPHCM với chức năng là cơ quan tham mưu, quản lý công tác tổ chức bộ máy; quản lý biên chế, nhân sự; quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền địa phương; quản lý địa giới hành chính... đóng vai trò rất quan trọng trong dấu ấn nổi bật này.

Sở Nội vụ đóng góp quan trọng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính các cấp (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

UBND TPHCM ghi nhận đóng góp rất lớn của tập thể cán bộ Sở Nội vụ TPHCM đã góp phần ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng trên.

Tại hội nghị tổng kết năm 2025 của Sở Nội vụ TPHCM, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao đóng góp của ngành nội vụ thành phố trong năm 2025, đặc biệt là trong quá trình sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc rất lớn.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TPHCM, một trong những nhiệm vụ mà sở hoàn thành tốt nhất là đã tích cực, chủ động tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp; kịp thời tham mưu UBND Thành phố bổ nhiệm nhân sự, phân cấp, ủy quyền, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao đóng góp của ngành nội vụ thành phố trong công tác tổ chức bộ máy thời gian sáp nhập (Ảnh: Tùng Nguyên).

168 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo và quản lý, đảm bảo cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương hoạt động liên tục, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn trong thời gian chuyển tiếp.

Đồng thời, Sở Nội vụ TPHCM đã kịp thời tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ hướng dẫn các vướng mắc về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo mô hình được triển khai thành công.