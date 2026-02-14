Các cặp sao lệch tuổi đón Valentine: Bức ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến gây sốt

Ca sĩ Mỹ Tâm gây sốt khi chia sẻ bức ảnh poster phim Tài đúng dịp lễ Tình nhân. Trong ảnh, cô sánh bước cùng Mai Tài Phến trong một cảnh phim. "Đăng bức ảnh này với mục đích chúc các bạn một ngày Valentine vui vẻ", giọng ca 8X nói vui.

Nhiều khán giả để lại bình luận, bày tỏ sự tò mò về câu chuyện, mối quan hệ của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến trong phim. Mai Tài Phến cho biết, nhân vật do Mỹ Tâm đảm nhận là cô gái khiến nhân vật Tài (nam chính) cảm thấy muốn chia sẻ, nương tựa. Cô cũng là động lực để anh trở nên tốt hơn, hướng thiện sau những biến cố cuộc đời.

Tác phẩm do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm sản xuất sẽ chính thức ra rạp ngày 6/3.

Nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ bức ảnh bên bạn gái Tăng Khánh Chi trong ngày Valentine. Ở tuổi 67, Quang Minh vẫn được nhận xét trẻ trung, phong độ khi sánh đôi cùng "một nửa".

Bạn gái của Quang Minh sinh năm 1996, kém nghệ sĩ 37 tuổi. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm và có con chung, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

NSND Việt Anh cũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ kém 36 tuổi kèm lời nhắn nhủ: “14/2 nè! Bước tiếp nhé người ơi!”. Bài đăng của NSND Việt Anh nhận được nhiều bình luận chúc phúc từ bạn bè, khán giả.

Trước đó, vào tháng 10/2025, nam nghệ sĩ xác nhận với phóng viên Dân trí việc ông và bạn gái Chân Chân đã đăng ký kết hôn. Chuyện tình của nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý của công chúng. Dù đối diện với không ít ý kiến trái chiều về khoảng cách tuổi tác, cặp đôi vẫn thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn đời sống thường nhật.

Minh Hà đăng video hậu trường chụp ảnh cùng ông xã Lý Hải. Cô nhắn nhủ bạn đời: "Mỗi ngày bên nhau đều là một điều đặc biệt. Happy Valentine 2026".

Lý Hải và Minh Hà là một trong những "cặp đôi vàng" của làng giải trí Việt Nam. Hơn một thập kỉ về chung nhà, hôn nhân bình yên, hạnh phúc của Lý Hải - Minh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, dù chênh lệch 17 tuổi, cặp sao vẫn được khen không chênh lệch ngoại hình, luôn sánh đôi ngọt ngào trong mọi khoảnh khắc.

Ca sĩ Lệ Quyên đăng bức ảnh nắm tay tình trẻ Lâm Bảo Châu nhân ngày 14/2. Cô viết: "Về đến nhà sau nhiều ngày vi vu khắp nơi. Lần thứ... n đón Valentine với nhau. Mai đi mua đồ tặng nhau nhé. Chúc cả nhà Valentine thật ngọt ngào nha".

Cặp đôi Anh Phạm - Anh Đức cho biết, lễ Valentine năm nay là dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau. "Đón ngày lễ bằng việc 5h sáng đưa ông xã ra sân bay đi Hà Nội. Chúc cả nhà Valentine thật lãng mạn nhé", vợ kém 12 tuổi của Anh Đức chia sẻ.

Đáp lại, diễn viên Anh Đức nhắn nhủ bạn đời: "Chúc vợ yêu mãi xinh, mãi yêu chồng. Ngày nào cũng là Valentine vợ nhé".

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ, lễ Tình nhân năm nay đặc biệt hơn mọi năm, khi cô và ông xã đang chờ đón con đầu lòng.

"Valentine năm nay không chỉ có anh và em, mà còn có một trái tim bé xíu đang lớn dần trong tình yêu của tụi mình. Cảm ơn anh - người đàn ông luôn đặt tay lên bụng em với ánh mắt hạnh phúc như vậy", người đẹp viết.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp và đạo diễn Victor Vũ tận hưởng ngày lễ bên nhau. Sau 10 năm kết hôn, tổ ấm của cặp đôi luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều khán giả. Không chỉ là hậu phương vun vén mái ấm, chăm sóc 2 con, Đinh Ngọc Diệp còn đồng hành, hỗ trợ chồng trong sự nghiệp làm phim.

Gin Tuấn Kiệt chia sẻ hình ảnh sửa soạn nhà cửa, trang trí cây cảnh đón Tết bên bà xã Puka. "14/2 là 27 Tết. Về quê ăn Tết", anh viết.

