Phu nhân Đại sứ Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia trình diễn áo dài Việt Nam

Tối 11/10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội, chương trình biểu diễn trang phục dân tộc quốc tế mang tên Bước chân di sản thu hút sự chú ý của khán giả với gần 100 bộ trang phục truyền thống đa dạng về sắc màu, chất liệu và hoa văn.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là sự xuất hiện của những phu nhân đại sứ các nước tại Việt Nam trong tà áo dài truyền thống thuộc bộ sưu tập (BST) áo dài Heritage of Vietnam của nhà thiết kế (NTK) Anh Thư. Phu nhân Đại sứ Mỹ, phu nhân Đại sứ Nhật Bản, phu nhân Đại sứ Ukraina và phu nhân Đại sứ Cộng hòa Séc đã cùng nhau sải bước trên sàn diễn.

Bà Suzuko Knapper, phu nhân Đại sứ Mỹ, mặc bộ áo dài lấy cảm hứng từ hình ảnh hẻm núi Grand Canyon (Arizona, Mỹ) hùng vĩ, biểu tượng thiên nhiên và di sản của đất nước cờ hoa.

Bà Indira Gumarova, phu nhân Đại sứ Cộng hòa Séc, trình diễn tà áo dài điểm xuyết đá garnet bohemia (loại đá quý nổi tiếng của Cộng hòa Séc), có những nét giao thoa với trang sức truyền thống và nghệ thuật Việt Nam.

Bà Yuki Ito, phu nhân Đại sứ Nhật Bản, khoác trên mình thiết kế áo dài từ obi truyền thống (thắt lưng bản rộng của trang phục kimono), kết nối tinh hoa kimono và áo dài Việt Nam.

Bà Iryna Gaman, phu nhân Đại sứ Ukraine, mặc áo dài có họa tiết cây đời thiêng liêng, biểu tượng của sự gắn kết giữa các thế hệ và giá trị nhân văn.

Bên cạnh những trang phục thực hiện riêng cho các phu nhân đại sứ, NTK Anh Thư cũng giới thiệu các mẫu áo dài lấy cảm hứng từ âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa tiết gốm Bát Tràng, nón lá, hoa sen...

Trong hình, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 Trần Bảo Ngọc giữ vai trò vedette trình diễn BST Heritage of Vietnam của NTK Anh Thư.

BST áo dài khác cũng nổi bật không kém là Nguyệt hoa của NTK Hà Trịnh. Mỗi thiết kế như một đóa hoa dưới trăng, mang dáng vẻ thanh lịch của người Tràng An, kết hợp nét cổ kính và hiện đại.

Trong ảnh, diễn viên Quỳnh Nga và MC Thanh Vân trình diễn thiết kế mang nét đẹp pha trộn giữa di sản và đương đại, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng mà kiêu hãnh của phụ nữ Việt.

Diễn viên Quỳnh Kool xuất hiện cùng với trang phục của NTK Hà Trịnh. Cô diện bộ áo dài Phượng Vũ, được lấy cảm hứng giao thoa giữa ánh sáng và di sản, nơi vẻ đẹp người phụ nữ Việt được tôn vinh trong từng nhịp chuyển động của tà áo, giữa hơi thở truyền thống và tinh thần hiện đại.

NTK Hà Trịnh giữ hồn cốt áo dài cổ điển, biến tấu với tay áo bồng, cổ cách điệu, lớp tà xếp chồng mềm mại trên nền voan, lụa.

BST Hanoi in Hà Nội của NTK Vũ Việt Hà lấy cảm hứng từ cảnh vật và con người Tràng An qua hàng trăm năm. Từ những làng dệt ven đô, làng thêu ngoại thành, đến hình ảnh thiếu nữ Tràng An trong tranh của các danh họa Việt Nam thập niên 1930, tất cả được tái hiện tinh tế trên từng tà áo dài.

NTK Vũ Việt Hà không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của Hà Nội mà còn gửi gắm thông điệp về thời trang xanh, thời trang bền vững qua chất liệu.

BST Dệt họa vân yên của NTK Nguyễn Mị lấy cảm hứng từ hình ảnh mây trời phiêu diêu trong tranh cổ, gốm cổ và áo xưa. Họa tiết mây - biểu tượng của sự thanh cao, trường tồn - trở thành điểm nhấn chủ đạo, thể hiện khát vọng vươn tới cái đẹp trong mỹ thuật truyền thống.

NTK Nguyễn Mị khéo léo giữ gìn phom dáng cổ phục, đồng thời đưa vào hơi thở đương đại. Trên nền chất liệu lụa, the, gấm, các thiết kế vừa trang nghiêm vừa gần gũi, kết nối quá khứ với hiện tại.

BST Thăng Long - Dấu thời gian của NTK Minh Phạm sử dụng những mảng màu sang trọng, chất liệu lụa Bảo Lộc. BST có sự tham gia trình diễn của các đại sứ và phu nhân, cùng nhạc sĩ Giáng Son.

Sau phần trình diễn áo dài Việt Nam, 19 quốc gia khác cũng lần lượt giới thiệu các bộ trang phục gắn liền với lịch sử và văn hóa dân tộc mình như trang phục truyền thống của những cô gái Ấn Độ, váy áo của phụ nữ Indonesia...

Ngoài ra còn có các bạn trẻ Lào với trang phục trong các dịp đặc biệt, Malaysia với sự hòa hợp văn hóa, Mông Cổ phản ánh lối sống du mục, Myanmar hòa quyện thẩm mỹ và khí hậu, Ả Rập Xê Út với gam màu trung tính.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trình diễn trang phục biểu tượng cho sự quyền quý, Angola với màu sắc rực rỡ, Cuba với trang phục lễ hội ba màu, Mexico với sắc thái tự nhiên, Ma Rốc thể hiện tay nghề thủ công tinh xảo...

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội, diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long ngày 10-12/10, đánh dấu kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia. Điều này thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội như một trung tâm hội tụ văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, thu về 2,5 tỷ đồng để chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Ảnh: Xơn Bùi