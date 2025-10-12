Đấu giá các tác phẩm nghệ thuật thu 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lũ

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, trong đó có chương trình đấu giá thiện nguyện các tác phẩm nghệ thuật.

Trong buổi tối 11/10, chương trình đấu giá thiện nguyện tại lễ hội đã quyên góp được số tiền 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Năm bộ trang phục truyền thống cùng một chiếc khăn lụa được các nhà thiết kế đóng góp để đấu giá thiện nguyện trong Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội (Ảnh: Xơn Bùi).

Trước đó, trong chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội ngày 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tình hình thiên tai nghiêm trọng mà Việt Nam phải đối mặt. Trong quý 3 vừa qua, đất nước đã hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 có tới 4 cơn bão, khiến một bộ phận nhân dân vẫn đang vật lộn với khó khăn.

Thủ tướng đã gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất với những mất mát về người và tài sản, đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay chia sẻ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đối với những người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong hoàn cảnh đó, chương trình nghệ thuật Bước chân di sản tối 11/10 nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đã tiến hành đấu giá thiện nguyện các tác phẩm nghệ thuật để ủng hộ đồng bào ở những địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chương trình đấu giá đã nhận được sự đóng góp của 5 nhà thiết kế với 5 bộ trang phục truyền thống và một sản phẩm khăn lụa; cùng với 2 tác phẩm bình gốm và tranh vẽ của họa sĩ Ngô Bá Hoàng; chuỗi vòng ngọc trai của một thương hiệu trang sức.

Bộ áo dài lụa tơ tằm thêu thủ công họa tiết hoa ly nằm trên khay, được nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu tại phiên đấu giá (Ảnh: Xơn Bùi).

Mở màn phiên đấu giá là bộ áo dài lụa tơ tằm thêu thủ công họa tiết hoa ly của nhà thiết kế (NTK) Vũ Việt Hà. Trang phục này từng được giới thiệu tại Quảng trường Đỏ và được phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly - mặc trong lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg (Nga).

Bộ áo dài đã được đấu giá thành công với số tiền 350 triệu đồng.

NTK Hà Trịnh đóng góp bộ áo dài Liên Vũ, lấy cảm hứng từ hoa sen, được các thợ thủ công hoàn thiện trong 250 giờ. Bộ trang phục này đã được chốt với mức giá 50 triệu đồng, cùng 35 triệu đồng ủng hộ thêm từ diễn viên Việt Anh.

NTK Anh Thư đóng góp bộ áo dài Liên Hoa, sẽ được thực hiện lại theo số đo của người mua. NTK Nguyễn Mị mang đến bộ áo tứ thân Yên Vũ được chế tác tỉ mỉ. NTK Minh Phạm giới thiệu thiết kế áo dài lụa Bảo Lộc thượng hạng màu lục bảo, kèm theo đó là chiếc khăn lụa lấy cảm hứng từ rồng Việt đã được phu nhân Đại sứ Thụy Sĩ trình diễn tại sự kiện.

Bốn sản phẩm thời trang vừa được nhắc đến được đấu giá trong cùng một lượt, thu về tổng cộng 350 triệu đồng.

Chiếc bình gốm "Mẹ và con" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng được đấu giá thành công với số tiền 555 triệu đồng (Ảnh: Xơn Bùi).

Bên cạnh các sản phẩm thời trang, các tác phẩm nghệ thuật thủ công như tranh vẽ, bình gốm và trang sức cũng góp phần đáng kể vào quỹ thiện nguyện.

Họa sĩ Ngô Bá Hoàng đã đưa ra đấu giá chiếc bình gốm Mẹ và con, được chế tác bằng kỹ thuật men mới và sơn mài, thu về 555 triệu đồng. Đặc biệt, bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng do họa sĩ Ngô Bá Hoàng đóng góp đã được mua với mức giá 1 tỷ đồng.

Chuỗi ngọc trai của một thương hiệu được đấu giá thành công với 100 triệu đồng.

Bức tranh "Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng được đấu giá thiện nguyện với số tiền 1 tỷ đồng (Ảnh: Xơn Bùi).

Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là 2,44 tỷ đồng. Một nhà hảo tâm giấu tên đã đóng góp thêm để làm tròn số tiền thành 2,5 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đơn vị tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, số tiền đấu giá thiện nguyện 2,5 tỷ đồng sẽ nhanh chóng được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh, góp phần xoa dịu những mất mát và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.