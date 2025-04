Hoa hậu Thanh Thủy lộng lẫy trên thảm đỏ, giản dị ở đời thường

Tại một lễ trao giải gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy nhận được 2 giải thưởng: Best Face of the Year (Gương mặt đẹp nhất năm) và Pretty Lady Of The Year (Quý cô xinh đẹp nhất năm).

Đây là giải thưởng tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình và công nhận hành trình nỗ lực và những đóng góp thiết thực trong việc mang lại giá trị cho cộng đồng và truyền cảm hứng đến với giới trẻ của Hoa hậu Quốc tế 2024.

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy ngày càng thăng hạng nhan sắc và gu thời trang.

Trước đây, người đẹp thường lựa chọn những trang phục nhẹ nhàng, kín đáo, mang phong cách ngọt ngào, đơn giản về cả kiểu dáng lẫn chất liệu.

Tuy nhiên, sau những bước ngoặt trong sự nghiệp, gu ăn mặc của Thanh Thủy có sự chuyển mình rõ nét. Sau thành tích tại đấu trường quốc tế, phong cách gợi cảm trở thành dấu ấn mới của cô.

Khi tham dự một sự kiện ra mắt phim, Thanh Thủy lựa chọn mẫu váy lụa trắng mềm mại, khoét ngực và lưng, giúp khoe khéo hình thể quyến rũ và bờ lưng nuột nà.

Những chiếc váy dáng dài với đường cắt xẻ tinh tế ngày càng xuất hiện nhiều trong tủ đồ của Hoa hậu Thanh Thủy.

Tại một sự kiện khác, cô tiếp tục chọn thiết kế váy siết eo, xẻ sâu phần ngực, làm nổi bật đường chân ngực đầy cuốn hút.

Thanh Thủy cũng ưa chuộng những thiết kế trễ vai nhẹ nhàng, lựa chọn giúp tôn lên bờ vai thon cùng xương quai xanh quyến rũ. Đây cũng là kiểu váy cô thường xuyên diện khi xuất hiện trước công chúng.

Điểm thú vị trong gu thời trang của Thanh Thủy là sự khác biệt rõ rệt giữa phong cách dự sự kiện và đời thường.

Khi tham dự các buổi lễ trang trọng, cô chọn những trang phục tôn dáng thì trong cuộc sống hàng ngày, cô lại ưu tiên những món đồ bình dân, dễ phối.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m76 cùng vóc dáng cân đối, Thanh Thủy luôn biết cách chọn lựa trang phục làm nổi bật lợi thế hình thể. Phong cách thường nhật của cô thiên về sự trẻ trung, năng động với váy ngắn.

Dù là Hoa hậu sở hữu danh tiếng, Thanh Thủy vẫn duy trì thói quen tiết kiệm, không tiêu xài xa xỉ cho việc ăn mặc.

Các món đồ thời trang sử dụng hằng ngày của cô thường có mức giá phổ thông nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí đẹp, phù hợp vóc dáng và hoàn cảnh.

Không ít lần, công chúng bắt gặp Thanh Thủy diện những món đồ đơn giản như áo phông giá bình dân, áo polo trắng phối cùng quần bò hay váy đen ngắn kết hợp giày bệt và tất cao cổ.

Ngay cả các món phụ kiện như đồng hồ của cô cũng thuộc phân khúc phổ thông, có giá chỉ vài ba triệu đồng, vừa đủ để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, không phô trương.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê ở Đà Nẵng, sở hữu chiều cao 1,76m. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Trước đó, cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Ảnh: Facebook, Instagram nhân vật