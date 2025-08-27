Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc: Tuổi 42 vẫn là huyền thoại nhan sắc, hạnh phúc

Honey Lee là một cái tên Hàn Quốc nổi tiếng với khán giả thế giới. Cô từng giành ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 và đại diện cho xứ sở kim chi tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007.

Tại cuộc thi này, cô được xem là thí sinh châu Á nổi bật nhất với gương mặt xinh đẹp, dáng vóc gợi cảm và săn chắc. Kết quả chung cuộc, Honey Lee giành ngôi vị Á hậu 3 của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007.

Trong những năm qua, cô được truyền thông quốc tế ngợi ca là người đẹp châu Á có dáng vóc, hình thể đẹp. Cô cũng là người đẹp Hàn Quốc có thành tích tốt nhất tại các đấu trường nhan sắc quốc tế từ năm 2007 đến nay.

Honey Lee hiện hoạt động như một diễn viên kiêm MC tại nhiều chương trình giải trí hay các cuộc thi sắc đẹp của Hàn Quốc. Cuộc sống cá nhân của mỹ nhân thế hệ 8X cũng khiến người hâm mộ tò mò.

Vẻ đẹp khác biệt từng bị miệt thị, chê bai

Khi tham gia show trò chuyện MMTG của MC Jaejae trên YouTube, Honey Lee thừa nhận, cô từng là nạn nhân của vấn nạn miệt thị ngoại hình. Honey Lee kể rằng, thời đi học, cô từng bị chê bai về ngoại hình "đô" con và dáng vóc quá thể thao, lệch với chuẩn nhan sắc tại Hàn Quốc.

Honey Lee là gương mặt nổi bật khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 (Ảnh: My Daily).

Người đẹp sinh năm 1983 chia sẻ rằng, năm 2006, khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2006, cô từng nhận những ánh nhìn khác lạ vì làn da rám nắng, ngoại hình săn chắc, khỏe mạnh, khác hẳn tiêu chuẩn nữ thần da trắng sứ, mình hạc sương mai của các nữ thần Hàn Quốc.

"Khi tôi thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006, tôi không thấy có nhiều thí sinh chú ý tới việc rèn luyện thể lực. Rất nhiều người trong số họ có màu da nhợt nhạt, gần như trong suốt", người đẹp kể lại.

Honey Lee nhớ lại thời điểm dự thi Hoa hậu Hàn Quốc 2006: "Tôi đã lên sân khấu với làn da rám nắng của mình. Khi đứng thẳng để tạo dáng chào hỏi, cơ đùi của tôi lộ ra, căng lên. Bây giờ, điều đó nếu tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế, điều đó được coi là rất tuyệt nhưng tại một cuộc thi nhan sắc của Hàn Quốc, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt xa lạ: "Ôi, đùi của cô ấy bị sao vậy?", "Sao cô ấy lại "đô" vậy?"'.

Honey Lee là một trong 4 á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 (Ảnh: News).

Honey Lee còn tiết lộ, cô còn được khuyên nên tiết chế dáng đi mạnh mẽ và dứt khoát nhưng mỹ nhân sinh năm 1983 cho rằng, dáng đi của cô cùng nụ cười tươi tắn đồng nghĩa với sự tự tin nên cô quyết định không thay đổi.

Mọi lời dị nghị và nghi ngờ về Honey Lee chỉ được giải tỏa khi cô tỏa sáng và khẳng định nhan sắc của mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007. Sau danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007, cô còn giành thêm giải thưởng Hoa hậu của các hoa hậu - Miss Grand Slam năm 2007.

Chuyển hướng trở thành diễn viên tài năng

Rời khỏi cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín nhất thế giới, Honey Lee dành thời gian học tập trước khi chính thức chuyển hướng thành diễn viên. Cựu hoa hậu Hàn Quốc từng gặp không ít khó khăn khi quyết định đổi ngành.

Cô bị nghi ngờ về năng lực diễn xuất và bị xem là "bình hoa di động" trên màn ảnh xứ Hàn. Ngoài ra, lúm đồng tiền của cô bị chê là khuyết điểm trên gương mặt và nữ diễn viên từng được khuyên phẫu thuật thẩm mỹ để loại bỏ điều này.

Honey Lee hiện là MC và diễn viên có tiếng tại Hàn Quốc (Ảnh: Cosmopolitan, Bazaar).

"Tôi đã sống cả đời với tài sản lớn nhất chính là sự tự tin. Vì vậy, khi ở độ tuổi 20, tôi đã có suy nghĩ thiển cận rằng, bản thân sẽ không hòa nhập được với thế giới. Sau này, nhiều người nói với tôi rằng, ngoại hình tôi không phù hợp làm diễn viên và cần loại bỏ "khuyết điểm" má lúm. Thậm chí, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ liên hệ với tôi", cô kể.

Sau nhiều năm tháng cố gắng và trau dồi diễn xuất, Honey Lee hiện được xem là một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích tại Hàn Quốc với những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc.

Cô tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình ăn khách như: Nghề siêu khó, Pasta - Hương vị tình yêu, Quý ông trở lại, Linh mục nhiệt huyết, Hoa nở về đêm, One The Woman... Mỗi vai diễn đều để lại ấn tượng với khán giả và mang về cho người đẹp một số giải thưởng diễn xuất.

Trong năm nay, Honey Lee có một dự án ra mắt (Ảnh: Chosun).

Ngày 22/8 vừa rồi, Netflix đã ra mắt loạt phim gốc Aema, do Honey Lee thủ vai chính. Bộ phim hài kể về câu chuyện của những ngôi sao hàng đầu và các diễn viên mới vào nghề, những người đang vật lộn với thực tế khắc nghiệt ẩn sau ánh hào quang của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc những năm 1980.

Trong phim, Honey Lee vào vai Jung Hee Ran - nữ diễn viên hàng đầu thời bấy giờ, người đã mất vai chính trong một tác phẩm lớn do mâu thuẫn với nhà sản xuất. Được biết, bộ phim được quay trong thời điểm cô đang mang thai.

Sau Aema, Honey Lee tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với loạt phim gốc mới của Netflix Slowly and Intensely, dự kiến lên sóng năm 2026. Phim xoay quanh ước mơ của những người trẻ tuổi đang nỗ lực vươn tới thành công trong ngành giải trí Hàn Quốc giai đoạn 1960-1980. Ngoài Honey Lee, bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Song Hye Kyo, Gong Yoo, Seolhyun và Cha Seung Won.

Cuộc hôn nhân kín tiếng và hạnh phúc làm mẹ ở tuổi 40

Honey Lee bất ngờ thông báo lập gia đình với chồng ngoài ngành giải trí vào tháng 12/2021. Đại diện công ty quản lý diễn viên - Saram Entertainment - chia sẻ: "Honey Lee đã tìm thấy một người tuyệt vời để bên nhau trọn đời dựa trên tình yêu và sự tin tưởng. Cô ấy sẽ trở lại với hình ảnh trưởng thành và diễn xuất tốt hơn. Mong mọi người ủng hộ và chúc phúc".

Honey Lee hiện hạnh phúc bên chồng làm việc ngoài làng giải trí và 2 con gái nhỏ (Ảnh: Instagram).

Theo nguồn tin thân cận, vợ chồng Honey Lee bắt đầu tìm hiểu vào đầu năm 2021. Họ có nhiều điểm chung về sở thích và quan điểm sống nên nhanh chóng tiến tới cuộc sống hôn nhân. Được biết, chồng của Honey Lee làm việc ngoài làng giải trí nên họ không muốn tổ chức hôn lễ ồn ào hay mời truyền thông tham dự.

Giữa năm 2022, cô sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39. Chỉ 6 tháng sau sinh, Honey Lee gây sốc khi đóng nhiều cảnh hành động trong bộ phim truyền hình Hoa nở về đêm. Tác phẩm này đã giúp cựu Hoa hậu Hàn Quốc thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2024.

Tháng 3 vừa rồi, cựu hoa hậu thông báo mang thai lần thứ 2 nhưng vẫn làm việc chăm chỉ trên phim trường. Nói về việc vẫn đóng phim khi mang bầu, Honey Lee cho biết, cô là một diễn viên chuyên nghiệp và không muốn vấn đề cá nhân ảnh hưởng tới cả ê-kíp.

Ngày 25/8, công ty quản lý của Honey Lee thông báo: “Honey Lee đã đón một bé gái khỏe mạnh vào vòng tay ngày 24/8. Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, đang hồi phục và nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục dành những lời chúc ấm áp và tình yêu thương cho gia đình cô ấy”.