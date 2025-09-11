Hồ Quỳnh Hương sau cưới: Hay khoe ông xã, nói về mối quan hệ với nhà chồng

Mới đây, trong buổi ra mắt vở kịch Công chúa tóc mây tại Hà Nội, Hồ Quỳnh Hương và ông xã là doanh nhân Công Thành (giữa) cũng có mặt.

Ca sĩ cho biết, chị có mặt để ủng hộ ca sĩ Lê Việt Anh trong vai trò phụ trách sản xuất của dự án.

Từ sau đám cưới vào tháng 5 năm nay, Hồ Quỳnh Hương thoải mái khoe ảnh ông xã trên trang cá nhân. Ông xã cũng thường xuyên đồng hành cùng chị trong các chuyến công tác.

Bé Táo - con trai của vợ chồng nữ ca sĩ - được gửi cho người nhà ở TPHCM trông giúp khi bố mẹ đi công tác.

Chia sẻ về bạn đời, Hồ Quỳnh Hương cho biết, ông xã không hoạt động trong giới giải trí nhưng là người yêu nghệ thuật, ăn chay trường và luôn thấu hiểu, đồng hành cùng chị.

"Chúng tôi giống nhau ở chỗ thích sống vì cộng đồng, sống không quá thiên về vật chất. Anh ấy không giỏi, không giàu, không nổi tiếng… nhưng khi ở cạnh tôi cảm nhận được sự bình an. Tôi cũng từng đưa ra nhiều thử thách để “thử lòng” đối phương rồi mới thực sự mở lòng đón nhận tình yêu của anh ấy", chị nói.

Hồ Quỳnh Hương bộc bạch thêm, chị dành tình cảm với bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, không hề có sự phân biệt. Từ khi có con, chị hiểu hơn tấm lòng của cha mẹ, vì thế vợ chồng chị thường tự nói với nhau rằng: "Mình chưa đủ tốt với những gì cha mẹ hai bên dành cho mình".

Trước khi làm đám cưới, Hồ Quỳnh Hương gần như vắng bóng trên sân khấu ca nhạc để tập trung cho công việc kinh doanh, đặc biệt là chuỗi nhà hàng ăn chay và các dự án bất động sản.

Sau khi làm đám cưới, Hồ Quỳnh Hương tham gia nhiều chương trình từ Bắc vào Nam. Được cất tiếng hát trong các sự kiện trọng đại của đất nước, chị thấy rất vinh dự, tự hào.

Ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương luôn giữ cho mình vóc dáng nhỏ nhắn, tinh thần tích cực. Nữ ca sĩ chia sẻ bí quyết, chị duy trì chế độ ăn chay suốt gần 20 năm nay.

"Việc ăn chay giúp tôi nuôi dưỡng tâm trí thanh thản, nhẹ nhàng, từ đó mọi bệnh tật tiêu tan", chị nói.

Hồ Quỳnh Hương cho biết khác với lúc mới vào nghề, chị thấy mình tĩnh lặng, thay đổi và trưởng thành hơn nhiều. Chị thừa nhận mình thuần tính hơn thời trẻ.

Hiện tại, ngoài đi hát, Hồ Quỳnh Hương ở nhà, chăm sóc tổ ấm của mình.

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Quảng Ninh, bắt đầu được biết đến khi tham gia cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình năm 1999 và giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng.

Sau đó, chị được nhạc sĩ An Thuyên đặc cách vào học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và được hát trên các sân khấu lớn, nhỏ tại Thủ đô.

Chị từng là một trong những giọng ca được yêu thích nhất đầu những năm 2000 với hàng loạt bản hit như: Anh, Có nhau trọn đời, Bức thư tình thứ hai, Honey, Vũ điệu hoang dã...

Tháng 10/2018, chị trở thành giảng viên, công tác tại Nhạc viện TPHCM.

