Cảnh sát giải cứu 5 người trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Tối 20/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Giảng Võ, TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h cùng ngày, tại ngôi nhà cao 3 tầng, 1 tum ở số 42 đường Bưởi, phường Giảng Võ xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát điều 4 xe chữa cháy tới hiện trường (Ảnh: Tiến Thành).

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều 4 xe chữa cháy và 24 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo vị lãnh đạo, khu vực xảy ra cháy tại phòng ngủ ở tầng 2 của căn nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người trong ngôi nhà (4 người lớn, 1 trẻ nhỏ) thoát ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.