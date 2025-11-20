Robot Ukraine bám trụ chiến hào 1,5 tháng trước đà tiến dồn dập của Nga

Một UGV của Ukraine (Ảnh: Euromaidan Press).

Hệ thống mặt đất không người lái (UGV) Droid TW 12.7, do binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Tấn công số 3 vận hành, đã thay thế vị trí bộ binh và giữ vững vị trí đó suốt một tháng rưỡi trước đà tiến công không ngừng của Nga. Thông tin này được chỉ huy đại đội UGV tấn công NC13, biệt danh “Makar”, chia sẻ.

Droid TW 12.7 được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và tác chiến trên tuyến đầu. Hệ thống này có tháp pháo điều khiển từ xa, được tích hợp súng máy hạng nặng Browning 12,7mm, với cơ số 300 viên đạn, cho phép ngăn chặn mục tiêu chính xác ngay cả trong điều kiện khó khăn.

Theo DevDroid, công ty sản xuất robot, hệ thống như vậy có thể được bàn giao trong vòng 45 ngày, với mức giá từ 26.000 đến 29.000 USD.

“Theo ông Makar, những đợt triển khai này kéo dài một tháng rưỡi. Trong thời gian đó, Droid TW 12.7 đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến đấu, tập kích lực lượng đối phương", công ty cho biết.

Theo tuyên bố của phía Ukraine, lực lượng Nga đã không thể chọc thủng phòng tuyến, vì liên tục bị hệ thống này áp chế hỏa lực.

Makar nhấn mạnh giá trị của những hệ thống như vậy trong việc hỗ trợ binh sĩ.

“Những nền tảng này có thể hỗ trợ các đơn vị bộ binh, yểm trợ họ trong tiến công và che chắn trong phòng ngự. Chúng giúp giảm tải cho bộ binh", ông Makar giải thích.

Trong thời gian qua, Ukraine đã tăng cường sử dụng UGV trong các nhiệm vụ chiến đấu. Hồi đầu tháng, một robot đã di chuyển 64km để cứu binh sĩ Ukraine mắc kẹt 33 ngày trong vùng Nga kiểm soát. Điều đó cho thấy vai trò ngày càng tăng của các robot này trong chiến lược của Ukraine.

Trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn, Kiev ngày càng phụ thuộc vào UGV để vận chuyển tiếp tế ra tiền tuyến và sơ tán thương binh. Sự đổi mới này là một biện pháp bắt buộc, khi cả Nga và Ukraine đều triển khai UAV ở quy mô lớn đến mức khái niệm “đường tiền tuyến ổn định” gần như không còn tồn tại. Thay vào đó, khu vực này đã trở thành một “vùng sát thương” sâu nhiều km, nơi UAV thường xuyên làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của cả hai bên.

UGV cũng là một biện pháp thay thế hiệu quả trong bối cảnh Ukraine đang gặp thách thức về nhân lực khi các nỗ lực tuyển quân của nước này liên tục gặp trở ngại. Thiếu binh sĩ trên tiền tuyến khiến vị thế của Ukraine giảm sút và các robot chiến đấu có thể là một giải pháp tình thế để ngăn đà tiến của Nga.

Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch đưa 15.000 hệ thống robot ra chiến trường vào năm 2025 nhằm đối phó với tình trạng thiếu binh sĩ trên tiền tuyến.

Oleksandr Yabchanka, người đứng đầu hệ thống robot của Tiểu đoàn Da Vinci Wolves của Ukraine, nói rằng có ít nhất 8 cách mà những robot này đang được sử dụng. Robot có thể đặt mìn, vận tải hậu cần, sơ tán thương binh.

Ngoài những cách trên, chúng còn được dùng để rà phá mìn, tập kích vào các vị trí của Nga, thu thập thông tin tình báo và đôi khi trở thành "quả bom di động".