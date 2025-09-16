H'Hen Niê ở cuối thai kỳ: Tăng 10kg, thay đổi thói quen chi tiêu

Hoa hậu H'Hen Niê thông báo mang thai con đầu lòng hồi tháng 5. Thời gian qua, người đẹp 9X thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video về hành trình mang bầu, cảm xúc trong lần đầu làm mẹ.

Hiện tại, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bước vào những tuần cuối của thai kỳ nên cô quyết định gác lại công việc, nghỉ ngơi đợi con chào đời. Người đẹp cho biết suốt thai kỳ cô tăng khoảng 10kg, sức khỏe ổn định, các chỉ số phát triển của em bé cũng thuận lợi.

Cuộc sống của H'Hen Niê có nhiều thay đổi từ ngày mang bầu. Cô tìm hiểu kiến thức "mẹ bỉm" và trẻ sơ sinh, học hỏi thêm kinh nghiệm từ mẹ ruột và mẹ chồng.

Mỗi ngày, niềm hạnh phúc với hoa hậu là được đứng trước gương ngắm chiếc bụng thay đổi, em bé trong bụng lớn thêm từng ngày. Cô đọc sách, mở nhạc cho con nghe. H'Hen Niê cũng chăm chỉ phơi nắng, đi bộ, tập gym nhẹ nhàng để ngủ ngon, con khỏe.

Những tháng cuối trước khi sinh, H'Hen Niê hào hứng sắm sửa quần áo, khăn, tủ, nôi... "Làm điều gì tốt cho con trong thai kỳ cũng khiến mình hạnh phúc. Lúc trẻ mình tiết kiệm được cho mình, nhưng dành cho con thì không thể tiết kiệm được", hoa hậu chia sẻ. Đoạn clip ghi lại cảnh cô xếp đồ, chuẩn bị giỏ đồ đi sinh em bé, hút 1,6 triệu lượt xem hôm 12/9.

Bên cạnh niềm vui của mẹ bầu, H'Hen Niê cũng có những áp lực, cảm xúc "lên xuống thất thường" như sợ con thiếu chất, thức đêm mất ngủ mỗi lần con quẫy đạp. Hồi tháng 8, ngôi thai chưa thuận khiến H'Hen Niê lo lắng.

Cô cũng cân bằng chế độ ăn uống vì sợ tăng cân quá nhiều. Về cuối thai kỳ, mọi thứ đều ổn định khiến cô an tâm. Nhiều khán giả đồng cảm với tâm trạng của H'Hen Niê, thường xuyên để lại những bình luận chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé trong thai kỳ.

H'Hen Niê hạnh phúc vì có chồng sát cánh trong hành trình mang thai. Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chăm sóc H'Hen Niê chu đáo, từ việc nấu ăn, nghiên cứu chế độ dinh dưỡng, sức khỏe cho mẹ bầu đến những lần hộ tống cô đi khám, đi làm, mua sắm các vật dụng cần thiết.

Hôm 13/9, H'Hen Niê chia sẻ về khoảnh khắc chồng ân cần chăm sóc, giúp cô cắt móng chân, nhận được 1,5 triệu lượt xem. Hoa hậu cho biết, những tháng cuối thai kỳ, cô không thể tự làm một số việc nên được chồng giúp đỡ. Cô gọi vui ông xã là "thợ làm móng" còn nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cũng trêu chọc vợ vì có "đôi chân cứng như ống tre".

"Nói vui vậy thôi chứ tôi cảm ơn anh ấy nhiều lắm. Mẹ bầu được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ nên móng chân, móng tay, tóc đều khỏe, dài nhanh hơn. Giờ bụng to rồi không cúi xuống tự cắt được nữa, nên anh ấy giúp tôi", H'Hen Niê chia sẻ.

Đầu tháng 9, H'Hen Niê đăng bức ảnh siêu âm, bày tỏ niềm vui khi em bé được khen "giống bố". Hoa hậu cho biết, tính cách hài hước của ông xã là một trong những yếu tố giúp tinh thần cô luôn vui vẻ, thoải mái suốt thai kỳ.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi thường có những "tiểu phẩm" khiến không khí gia đình ấm áp, rộn ràng tiếng cười. Khi rảnh rỗi, anh đưa H'Hen Niê ra ngoài ăn uống, hẹn hò, tụ tập bạn bè.

H'Hen Niê cũng nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình 2 bên. Hôm 9/9, hoa hậu xúc động khi mẹ ruột từ Đắk Lắk lên TPHCM thăm con gái.

"Quãng thời gian này, tôi may mắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Những lúc có chồng bên cạnh thì rộn ràng, ấm áp, nhưng khi anh vắng nhà, cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc một mình lủi thủi. Dù cuộc sống đủ đầy, chẳng vất vả điều gì, nhưng đôi lúc vẫn thấy lòng trống vắng đến lạ", hoa hậu trải lòng.

Trước khi gác lại công việc và nghỉ ngơi chờ sinh con, H'Hen Niê từng "bế bụng bầu" tham gia một số chương trình thời trang. Cô cho biết sức khỏe ổn định, đủ khả năng catwalk. Ngoài ra, cô cũng sử dụng giày đế bằng để đảm bảo an toàn trong lúc trình diễn.

