Giới siêu giàu, ngôi sao hạng A Hollywood đổ bộ bữa tiệc nhà Kardashian

Bữa tiệc sinh nhật xa hoa của bà Kris Jenner, "bà trùm" gia tộc Kardashian - Jenner, đã diễn ra theo chủ đề James Bond (điệp viên 007), thu hút sự góp mặt của đông đảo khách mời là những nhân vật quyền lực và ngôi sao hạng A của Hollywood.

Điểm đặc biệt của sự kiện là địa điểm tổ chức: Biệt thự sang trọng của tỷ phú Jeff Bezos và vị hôn thê Lauren Sánchez tại Beverly Hills.

Danh sách khách mời gây chú ý với sự hiện diện của những tên tuổi đình đám như Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel, tỷ phú Mark Zuckerberg, Justin Bieber...

Đại gia đình Kardashian - Jenner cũng tề tựu đông đủ để chúc mừng người mẹ quyền lực, bao gồm Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner cùng các chàng rể và bạn trai của họ.

Theo TMZ, giọng ca Bruno Mars là nghệ sĩ biểu diễn chính, mang đến những màn trình diễn sôi động cho đêm tiệc.

Trong sự kiện, bà Kris Jenner nổi bật với chiếc đầm cúp ngực đỏ thẫm đính bèo, có đuôi váy kéo dài, kết hợp găng tay xuyên thấu và trang sức kim cương lấp lánh.

Đáng chú ý, bữa tiệc này không có sự xuất hiện của camera quay hình cho show truyền hình thực tế nổi tiếng Keeping Up with the Kardashians.

Nguồn tin thân cận tiết lộ, gia đình đã lên kế hoạch cho dịp đặc biệt này từ nhiều tháng trước. Dù đã chạm mốc 70 tuổi, Kris Jenner vẫn khiến mọi người kinh ngạc bởi "ngoại hình ấn tượng và năng lượng sống nhiệt huyết, không ngừng yêu đời".

Kris Jenner (tên thật Kristen Mary Jenner, SN 1955) là nữ doanh nhân, nhà sản xuất truyền hình và "bà trùm truyền thông" đứng sau đế chế Kardashian - Jenner.

Bà nổi tiếng toàn cầu qua show thực tế Keeping Up with the Kardashians và hiện đang quản lý hình ảnh, chiến lược kinh doanh cho các con: Kourtney, Kim, Khloé Kardashian; Robert Kardashian; Kendall và Kylie Jenner.

Bà Kris được xem là người tiên phong trong việc xây dựng mô hình "gia tộc ngôi sao", biến đời tư thành tài sản truyền thông và thương mại, giúp các con xây dựng đế chế tỷ USD trong nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm (Kylie Cosmetics), thời trang (Skims), truyền hình, quảng cáo và mạng xã hội.

Bà còn điều hành nhiều doanh nghiệp và tham gia vào vô số dự án kinh doanh, truyền thông tại Mỹ.

Tại Hollywood, Kris Jenner được mệnh danh là "Momager" (ghép giữa mom và manager - người mẹ kiêm quản lý) quyền lực nhất showbiz, nổi tiếng với khả năng điều phối truyền thông, tạo sức ảnh hưởng toàn cầu và kết nối giới tinh hoa giải trí.

Ở tuổi 70, người phụ nữ này vẫn là nhân vật trung tâm của văn hóa đại chúng Mỹ, xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thượng lưu và duy trì tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới thời trang, giải trí và kinh doanh.