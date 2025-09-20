Nỗi buồn của Kim Kardashian: Ly hôn 3 năm vẫn bị chồng cũ réo tên, nói xấu

Theo DailyMail, Kim Kardashian bày tỏ sự lo ngại khi In Whose Name? - bộ phim tài liệu về Kanye West chuẩn bị ra mắt. Một nguồn tin riêng tiết lộ ngôi sao truyền hình thực tế không muốn mọi người nhìn thấy những khoảnh khắc tồi tệ, có thể phá hủy hình ảnh mà cô nỗ lực xây dựng nhiều năm qua.

Kim Kardashian cảm thấy lo lắng khi chồng cũ, Kanye West sắp phát hành phim tài liệu "In Whose Name?" (Ảnh: Getty Images).

Người bạn của Kim nói: "Cơn ác mộng lớn nhất là những thứ rất riêng tư, chẳng hạn như video được tung ra ngoài mà cô ấy không thể kiểm soát. Cô ấy không cho phép lưu hành những hình ảnh nhạy cảm". Nữ tỷ phú cảm thấy bất lực khi không thể can thiệp vào quá trình sản xuất phim tài liệu của chồng cũ.

"Bộ phim tài liệu khiến cô ấy rơi vào khủng hoảng. Đội ngũ của cô ấy yêu cầu phải có một bản sao trước. Thời điểm đạo diễn ghi hình là khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời cô ấy.

Cô ấy ghét cách họ miêu tả về bản thân trong phim. Đoạn phim tài liệu cho thấy cô khóc lóc thảm thiết, bị la mắng, trách móc, phớt lờ và bỏ rơi. Kim Kardashian đã nỗ lực từ khi bước vào hôn nhân cho tới ly hôn", nguồn tin nói thêm.

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn vào năm 2014, có 4 con chung trước khi chia tay vào năm 2021 với lý do có "những khác biệt không thể hòa giải". Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt "ồn ào" của nam rapper và thú nhận chiến đấu với chứng rối loạn lưỡng cực.

Trong 4 năm qua, kể từ khi ly hôn, Kim Kardashian tập trung vào sự nghiệp và nuôi dạy các con (Ảnh: DM).

Trong cuộc trò chuyện cùng người thân vào đầu năm nay, Kim Kardashian thừa nhận, cô đã rất khó khăn khi đi đến quyết định ly hôn. Đó không phải kết quả cô mong muốn nhưng bản thân không còn lựa chọn nào khác.

"Thật khó khăn hơn khi bạn không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc nhưng hoàn cảnh buộc cuộc hôn nhân của bạn phải kết thúc", cô thổ lộ.

Năm 2022, cặp đôi nổi tiếng hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, 3 năm qua, mối quan hệ của họ liên tục sóng gió khi duy trì mối quan hệ đồng nuôi dạy con cái.

Trong một buổi livestream (phát sóng trực tuyến) vào giữa năm nay, Kanye West đã nhắc đến vợ cũ. Cụ thể, rapper 47 tuổi nói: "Kim chỉ là trợ lý của Paris Hilton. Lẽ ra, tôi nên sinh con với Paris chứ không phải Kim. Các bạn thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi và Paris Hilton có con? Hiện tại, tôi sẽ sở hữu bao nhiêu khách sạn?".

Ngay sau phát biểu gây tranh cãi, kênh livestream của Kanye West đã bị đóng cửa với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nhiều ý kiến nhận định, phát biểu của rapper nổi tiếng rất vô tâm, có tính xúc phạm vợ cũ. Cũng có khán giả bày tỏ sự thương cảm với Kim Kardashian khi cô lúc nào cũng bị chồng cũ làm phiền.

Kim Kardashian bên 4 đứa con (Ảnh: Instagram).

Sau khi cặp đôi ly hôn và Kim bắt đầu hẹn hò với người mới, nam rapper từng nhiều lần tìm cách phá hỏng mối quan hệ của vợ cũ, bày tỏ tình cảm với cô trong khi vẫn "đi lại" với những người phụ nữ khác.

Đầu tháng 4 vừa rồi, Kanye West thừa nhận việc có con với Kim là một sai lầm trong cuộc đời. Anh nói: "Đó là lỗi của tôi. Tôi đã không muốn có con với người phụ nữ này sau 2 tháng quen biết. Đó không phải là kế hoạch của Chúa".

Kanye cũng đề cập tới cuộc chiến căng thẳng với vợ cũ hậu ly hôn. Rapper cho hay: "Tôi không có quyền sở hữu tên và hình ảnh, hoặc ít nhất là quyền sở hữu 50-50 với các con. Vậy, quyền nuôi con chung là như thế nào?".

Kanye cáo buộc Kim và gia đình cô đang cố tình kiểm soát những người con nổi tiếng của họ và khiến chúng không còn gần gũi anh. Kanye West còn tố mẹ vợ cũ là người đứng sau màn phát tán video nhạy cảm của Kim với người yêu cũ nhằm giúp cô trở nên nổi tiếng.

Kim Kardashian và Kanye West từng là cặp đôi hạnh phúc, ăn ý trước khi hôn nhân đổ vỡ (Ảnh: News).

Bước ra khỏi cuộc ly hôn với Kanye West, Kim tập trung vào việc xây dựng hình ảnh, sự nghiệp kinh doanh và nuôi dạy các con.

Hiện, Kim là nữ nghệ sĩ giải trí nổi tiếng toàn cầu và sở hữu khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD. Phần lớn tài sản của cô đến từ việc kinh doanh thương hiệu thời trang Skims. Ngôi sao nổi tiếng cũng giữ chuyện tình cảm kín tiếng.

Trái với vợ cũ, hậu ly hôn, Kanye West lao vào yêu đương và liên tục đưa ra những phát ngôn gây sốc. Rapper tài năng một thời tái hôn với nữ kiến trúc sư Bianca Censori từ năm 2023 và liên tục vướng ồn ào.

Tháng 2 vừa rồi, Kanye và vợ tham dự lễ trao giải Grammy 2025. Cặp đôi gây chấn động với màn cởi đồ khoe thân phản cảm của Bianca ngay trên thảm đỏ. Sau vụ việc, Kanye West bị chỉ trích với những phát ngôn coi thường phụ nữ, ủng hộ phát xít Đức…