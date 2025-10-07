Duyên Quỳnh sau hit 7 tỷ view: "Tôi và Nguyễn Văn Chung không như tin đồn"

Sau khi bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành hiện tượng với 7 tỷ lượt xem, ca sĩ Duyên Quỳnh - người hát bản gốc ca khúc - nhanh chóng được nhiều khán giả biết đến. Đi cùng với hào quang là những so sánh, tranh cãi, khiến Duyên Quỳnh vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ sinh năm 1990 thẳng thắn phản hồi về lùm xùm xung quanh bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, mối quan hệ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Võ Hạ Trâm và những bài học rút ra sau một năm nhiều dấu ấn.

Ca sĩ Duyên Quỳnh nói rõ mối quan hệ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Video: Bích Phương).

"Tình bạn của tôi và Võ Hạ Trâm không hề bị ảnh hưởng"

Người ta nói Duyên Quỳnh đổi đời sau bản hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"?

- Tôi nhận được nhiều show hơn, cát-xê có tăng nhưng không phải mức đột biến. Trong bối cảnh vật giá đều tăng, mức thu nhập hiện tại giúp tôi cân đối chi tiêu, ổn định cuộc sống. Thực ra, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì thay đổi quá lớn.

Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được chọn biểu diễn trong đại lễ A50 nhưng không phải Duyên Quỳnh mà do ca sĩ khác thể hiện. Cảm giác của chị lúc đó ra sao?

- Mỗi chương trình đều có những tiêu chí riêng khi chọn nghệ sĩ. Khi bài hát của tôi được nhiều đồng nghiệp đón nhận, tôi xem đó là điều tuyệt vời vì đúng với mục tiêu ban đầu mà tôi và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hướng đến khi thực hiện album.

Ca sĩ Duyên Quỳnh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

Chị rút ra điều gì từ những ý kiến trái chiều của dư luận?

- Tôi học được nhiều kinh nghiệm trong cách ứng xử, giao tiếp với khán giả. Tôi dành thời gian xem lại một số clip phỏng vấn, học hỏi cách người nổi tiếng trả lời những câu hỏi khó. Nếu không có đủ trải nghiệm, mình sẽ thiếu sự khéo léo và dễ gây tranh cãi.

Tôi cũng đọc những bình luận như "chị hát nốt cao bí quá", nhìn nhận lại về kỹ năng biểu diễn, biểu cảm gương mặt đến cách cân bằng giữa việc thu âm và hát live.

Trước đây, tôi hát với cơ mặt cứng, biểu cảm chưa đẹp. Sau những góp ý, tôi tập trước gương mỗi ngày, vừa hát vừa chỉnh nét mặt, khắc phục khuyết điểm. Giờ đây nhiều khán giả khen tôi hát dễ chịu, nhẹ nhàng và thanh thoát hơn, đó là niềm vui rất lớn.

Tên tuổi Duyên Quỳnh được khán giả biết đến nhiều hơn sau đại lễ A50 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ồn ào có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chị và ca sĩ Võ Hạ Trâm?

- Tôi và Võ Hạ Trâm quen nhau từ năm 17 tuổi, từng học chung và đứng chung sân khấu nhiều lần. Khi tôi mới vào nghề, Trâm đã đạt được những thành công nhất định. Tôi luôn xem bạn là hình mẫu để mình phấn đấu.

Những tranh luận trên mạng không tác động đến tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm, động viên nhau vượt qua làn sóng dư luận. Tôi và Võ Hạ Trâm giữ mối quan hệ tốt đẹp đến nay.

"Nguyễn Văn Chung không bảo vệ tôi, mà bảo vệ cái đúng"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng lên tiếng bênh vực chị khi xảy ra tranh cãi hồi đầu tháng 5. Chị nghĩ sao về hành động đó?

- Tôi rất biết ơn anh Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh không bảo vệ tôi, mà bảo vệ cái đúng, bảo vệ giá trị thật của sự việc. Khi ấy, tôi chưa được nhiều người biết đến, dễ bị hiểu lầm. Anh Chung vì thế cũng chịu không ít công kích. Nếu anh ấy không lên tiếng, có lẽ tôi khó vượt qua giai đoạn đó.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh trong một chương trình âm nhạc hồi tháng 9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo chị, điều gì khiến mình trở thành “người đặc biệt”, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ưu ái đến vậy?

- Tôi nghĩ mình chỉ là người may mắn được anh Chung hỗ trợ. Anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ những bạn trẻ đam mê, nhiệt huyết, "sống chết" với nghề. Nhưng anh ấy không chỉ giúp riêng tôi mà còn dìu dắt nhiều ca sĩ trẻ khác. Tôi biết ơn vì được đồng hành với người làm nghề tử tế, có tâm, có tầm như anh ấy.

Nhưng mối quan hệ thực sự giữa hai người là gì?

- Chúng tôi không phải người yêu như mọi người đồn đoán. Anh Chung là đồng nghiệp, là người thầy, người bạn đáng quý trong nghề.

Có ý kiến cho rằng Duyên Quỳnh đang là “cái bóng” của Nguyễn Văn Chung?

- Tôi không chạnh lòng vì những ý kiến này mà thấy mình may mắn. Anh Chung tử tế, có tâm. Được đồng hành với người như vậy, sao tôi phải ngại?

Nhờ anh Chung, tôi học hỏi được nhiều điều, cải thiện những thiếu sót. Tôi từng rất khó khăn, nên khi có người chìa tay giúp đỡ trong âm nhạc, tôi trân trọng điều đó.

Tất nhiên, sự giúp đỡ ấy chỉ dừng ở chuyên môn, sản phẩm, tư duy nghề nghiệp. Về kinh tế, tôi hoàn toàn tự chủ. Chúng tôi có những nguyên tắc "gạch đầu dòng" ngay từ khi mới hợp tác, luôn minh bạch và rõ ràng về tài chính, để sau này tránh những hiểu lầm không đáng có.

Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" hồi tháng 8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một ngày nào đó, chị có nghĩ mình sẽ tách ra, đi con đường riêng?

- Tôi đang hát nhiều thể loại khác nhau. Có lẽ “cái bóng” của Viết tiếp câu chuyện hòa bình quá lớn nên khán giả nghĩ tôi chỉ hát dòng nhạc này.

Anh Chung luôn khuyến khích tôi thể hiện màu sắc riêng. Trong album Viết tiếp câu chuyện hòa bình phần 2 dự kiến ra mắt tháng 12 tới, tôi cũng sẽ giới thiệu cả những ca khúc do chính mình sáng tác.

"Tôi không so sánh mình với những người ca sĩ ăn diện lộng lẫy"

Trước khi nổi tiếng với bản hit tỷ view, Duyên Quỳnh từng trải qua nhiều lận đận trong sự nghiệp. Nhìn lại quãng thời gian đó, chị có chạnh lòng?

- Tôi sinh ra trong gia đình không có điều kiện kinh tế thuận lợi. Được như hôm nay, với tôi đã là thành công. Tôi không buồn vì mình là “bông hoa nở muộn”. Mọi thứ đến đúng thời điểm. Nếu nổi tiếng quá sớm, có thể tôi chưa đủ chín chắn để trau dồi, hoàn thiện chính mình và dễ dàng đánh rơi những điều tốt đẹp.

Điều gì khiến Duyên Quỳnh bám trụ được với nghề trong giai đoạn khó khăn nhất?

- Là mong ước của mẹ. Trước khi mất, mẹ tôi nói bà muốn thấy tôi đứng trên sân khấu, tỏa sáng như một nghệ sĩ thực thụ. Câu nói ấy khiến tôi day dứt và trở thành động lực để tiếp tục con đường ca hát, dù có lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc.

Duyên Quỳnh từng trải qua nhiều năm nhạt nhòa, ít tạo được dấu ấn trước khi được biết đến với bản hit tỷ view (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cảm xúc day dứt đó xuất phát từ điều gì?

- Khi vào nghề, tôi không có đầy đủ điều kiện kinh tế, tính cách nhút nhát, rụt rè, không đủ tự tin để làm ca sĩ solo chuyên nghiệp. Tôi hát bè, hát hợp xướng, phát tờ rơi, hát cà phê, hát đám cưới, đi dàn dựng chương trình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mục tiêu sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Vì sao Duyên Quỳnh thiếu tự tin?

- Mọi người bước ra đời từ con số 0, còn tôi là con số âm. Khi kiếm được đồng lương đầu tiên để tự nuôi mình, tôi đã thấy đó là thành công. Tôi không dám ước mơ lớn, không dám vay mượn đầu tư sản phẩm.

Nếu mượn nợ người khác, tôi không biết mình sẽ trả bằng cái gì. Nên tôi giữ sự an toàn, dùng thu nhập để chu toàn cho cuộc sống mưu sinh, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, rồi mới tính đến đầu tư cho âm nhạc.

Chị nhớ gì về những ngày còn khó khăn?

- Tôi từng chuyển trọ hơn mười lần trước khi mua được căn hộ trả góp. Khó khăn, áp lực rất nhiều, nhưng dù sao điều kiện sống khi đó vẫn tốt hơn những năm tháng tôi từng trải qua thời bé ở quê nhà.

Tôi biết hài lòng với những gì tôi có, không so sánh mình với những người bạn nghệ sĩ ăn diện lộng lẫy.

Bây giờ nhìn lại, tôi hạnh phúc vì mình đã dần tự tin hơn, từ giọng hát, ngoại hình đến hướng đi trong sự nghiệp. Trộm vía, tôi cũng sắp trả xong khoản nợ mua nhà (cười). Mong rằng đầu năm sau, tôi sẽ có khoản dư để chăm sóc ba tôi.

Ở tuổi 35, Duyên Quỳnh tự tin hơn về ngoại hình, giọng hát (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phụ nữ quá tự lập có phải điều thiệt thòi? Trong khi chị có thể chọn con đường dễ dàng hơn, chẳng hạn như tìm bạn trai giàu có?

- Tôi vốn nghiêm túc và kiên định. Nhờ vậy, tôi tránh được những cám dỗ, những lời hứa "thêu hoa dệt phấn" hào nhoáng trong giới giải trí.

Ngoài ra, tôi cũng muốn tự chủ trong mọi quyết định. Nếu chọn người quá thành đạt, tôi sợ mình sẽ tự ti. Gia đình tôi cũng không chịu nổi áp lực bị soi mói “không môn đăng hộ đối”. Tôi ngại nếu phải thấy những bình luận trên mạng xã hội như “cô ấy không xứng với bạn đời”.

Duyên Quỳnh vẫn lẻ bóng suốt nhiều năm. Chị có cho rằng mình lận đận tình duyên?

- Có thể tôi lận đận, nhưng tôi không xem đó là vấn đề lớn. Hiện tại, khi sự nghiệp của tôi bắt đầu hái được quả ngọt, thì ưu tiên của tôi là chăm lo cho gia đình. Với tôi, một người chỉ trưởng thành đúng nghĩa khi người đó biết báo hiếu cho người thân.

Mong rằng khi sự nghiệp của tôi vững vàng hơn, tôi sẽ gặp được người phù hợp với mình.

Cảm ơn Duyên Quỳnh vì những chia sẻ!

Nguyễn Duyên Quỳnh (SN 1990 tại Đắk Lắk) tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM. Cô từng tham gia hợp xướng tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM. Duyên Quỳnh giành Quán quân Người kể chuyện tình 2019, Á quân Ban nhạc quyền năng 2019, Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2022. Cô còn là ca sĩ lồng tiếng cho nhân vật Isabela trong bom tấn Encanto.

