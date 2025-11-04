Chiêm ngưỡng các tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo tại Biennale Photo Hanoi 2025

Sáng 1/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Biennale (triển lãm nghệ thuật - nhiếp ảnh quốc tế) Photo Hanoi 2025.

Biennale Photo Hanoi 2025 là chuỗi triển lãm về nhiếp ảnh được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức 2 năm một lần.

Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi 2025 được tổ chức từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11 tại hơn 22 địa điểm tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô Hà Nội như: Phố đi bộ hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Long Bien Art Space, VCCA,…

Mỗi không gian trưng bày, tổ chức triển lãm sẽ thể hiện nhiều chủ đề, nhiều góc nhìn của 170 nhiếp ảnh gia, chuyên gia đến từ Việt Nam và các quốc gia khác.

Sau buổi khai mạc, tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, triển lãm “Hoài niệm về những thành phố” đã mở cửa đón khách và người yêu nhiếp ảnh.

Điểm nhấn đáng chú ý của triển lãm là không gian mô phỏng những chuyến tàu xưa của Hà Nội, được bày trí ngay lối vào của không gian trưng bày.

Thông qua mô hình dựng lại của một toa tàu xưa, bộ ảnh về cuộc sống Hà Nội năm 1987 của nhiếp ảnh gia người Pháp Jean-Charles Sarrazin đã được tái hiện.

Là một nhiếp ảnh gia đam mê khám phá, tác giả Jean-Charles Sarrazin từng có thời gian 1 năm sinh sống, gắn bó với Hà Nội.

“Những bức ảnh trưng bày tại đây được tôi chụp trong khoảng thời gian ở tại thành phố. Các bức ảnh nói về cuộc sống thường ngày của cư dân Hà Nội, tại khắp các phố phường và đặc biệt là trên những chuyến tàu điện, thứ chỉ còn là ký ức được nhìn qua những khung hình”, ông Jean-Charles Sazzazin chia sẻ.

Không gian triển lãm còn hấp dẫn du khách bởi những hình ảnh của thủ đô Hà Nội xưa và nay.

Bên cạnh những khung cảnh vượt thời gian của thành phố, không gian trưng bày của Hà Nội có thêm một điểm nhấn đặc biệt là bộ ảnh được ghi nhận vào thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát, với những chiếc rào và những cung đường vắng vẻ tại Thủ đô.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh, tác giả Phạm Duy (phải) cho biết đây là một sự tình cờ, nổi hứng của bản thân mình. Với mong muốn ghi lại những hình ảnh lịch sử, anh đã cầm theo chiếc máy ảnh cá nhân để lưu lại khoảnh khắc của thành phố.

“Khi dịch COVID-19 bùng phát tại miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội thời điểm năm 2021, tôi bất giác muốn cầm chiếc máy ảnh phim cũ rồi ra đường. Tôi biết rằng, đây sẽ là khoảnh khắc có một không hai, bởi sau này, khi đã hết dịch, những chiếc rào chắn, những cung đường vắng vẻ sẽ khó xuất hiện ở một thành phố nhộn nhịp như Hà Nội”, anh Duy cho biết.

Ngoài ra, những hình ảnh về nhịp sống, văn hóa, kiến trúc của các thành phố lớn, nổi tiếng trên thế giới như Tokyo, Bắc Kinh, Phnom Penh, Berlin, Paris, Hong Kong… cũng được trưng bày tại triển lãm.

Bên lề triển lãm, hoạt động trải nghiệm chụp rửa ngay bằng chiếc máy ảnh xưa mang lại nhiều thú vị, gợi cho du khách về cảm nhận về các đồ vật xưa.

Tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom - VCCA (phường Thanh Xuân, Hà Nội), 2 triển lãm “Miền trập” và “Lưu trữ và Hậu lưu trữ” đã được trưng bày.

Triển lãm “Miền trập” đưa tác giả tìm hiểu sự liên quan giữa bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh và trình diễn, mong muốn nói về việc không chỉ là công cụ ghi chép lại khoảnh khắc, nhiếp ảnh còn có thể can thiệp vào thực tại.

Trong khi đó, “Lưu trữ và Hậu lưu trữ” mang đến cho khán giả những câu chuyện về ký ức cá nhân của tác giả xa xứ người Việt và Caribe.

Các mẩu chuyện trong quá khứ đi cùng những phong tục, bản sắc văn hóa qua lăng kính nhiếp ảnh của chính tác giả truyền tải đến người xem những suy ngẫm sâu sắc về sự biến đổi trong phong tục, tập quán khi tác giả rời xa quê hương.

Sự công phu, đầu tư đến từ các nhiếp ảnh gia đặt vào từng bức ảnh đã thu hút sự quan tâm, chú ý đến tham quan của công chúng.

Trong 1 tháng diễn ra Biennale Photo Hanoi 2025, ngoài các triển lãm diễn ra ở 22 địa điểm trên địa bàn Hà Nội, nhiều buổi trải nghiệm, các workshop, tour nghệ thuật và các hoạt động khác sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Bài và ảnh: Trần Quân