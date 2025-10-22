"Photo Hanoi’25" quy tụ hơn 170 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia

Chiều 22/10, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức họp báo khởi động sự kiện Photo Hanoi'25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng các đối tác trong và ngoài nước.

Chương trình hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo về nhiếp ảnh của khu vực châu Á.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết Photo Hanoi'25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu văn hoá - du lịch của Thủ đô, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

“Photo Hanoi'25 là dịp để nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, qua đó phát huy tiềm năng văn hoá của Hà Nội và nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về vai trò của công nghiệp sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua sự kiện, Hà Nội khẳng định cam kết triển khai các sáng kiến văn hoá trong khuôn khổ Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO, từng bước đưa nhiếp ảnh trở thành phương tiện đối thoại liên văn hoá và kiến tạo bản sắc đô thị”, bà Bạch Liên Hương nhấn mạnh.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho biết “Photo Hanoi’25” là sự tôn vinh văn hoá và nghệ thuật, nơi gặp gỡ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, nhận định: “Photo Hanoi’25 là sự tôn vinh dành cho văn hoá, cho Hà Nội và cho Việt Nam. Đây là nơi gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, thể hiện sự đa dạng, sáng tạo và chiều sâu trong cách nhìn về thế giới”.

Ông cũng cho biết, Photo Hanoi’25 được tổ chức theo hình thức phi tập trung, diễn ra tại hơn 20 địa điểm công cộng, không gian nghệ thuật và phòng triển lãm, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận, đưa nhiếp ảnh trở nên gần gũi hơn với đời sống hàng ngày.

Được biết sự kiện nhiếp ảnh quốc tế tại Hà Nội quy tụ hơn 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia, cùng 25 tổ chức chuyên môn đồng hành.

Trong suốt một tháng, công chúng có thể thưởng lãm 22 triển lãm nhiếp ảnh cá nhân và nhóm miễn phí, tham gia 29 sự kiện bên lề như hội thảo, workshop, tour nghệ thuật, ra mắt sách, chiếu phim và các phiên tư vấn nghiệp vụ ảnh (portfolio review).

Không chỉ dành cho giới chuyên môn, đây còn là bữa tiệc thị giác đa sắc cho công chúng và du khách. Các triển lãm năm nay khai thác nhiều chủ đề phong phú: ký ức lịch sử, cảnh quan đô thị, biến đổi khí hậu, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên…

Sự kiện quy tụ nhiều đại biểu trong nước và quốc tế, tạo không gian giao lưu và sáng tạo đa sắc (Ảnh: Ban tổ chức).

Các triển lãm thuộc khuôn khổ sự kiện được tổ chức tại nhiều địa điểm như: Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hoá và Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, 2 Lê Thái Tổ, 49 Trần Hưng Đạo, Viện Pháp Việt Nam, Japan Foundation, Long Bien Art Fair,...

Đặc biệt, các không gian công cộng như vườn hoa Diên Hồng, bờ hồ Hoàn Kiếm, tường khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mặt tiền Đại sứ quán Pháp cũng sẽ trở thành điểm trưng bày nghệ thuật, mang nhiếp ảnh đến gần hơn với đời sống đô thị.

Sự kiện Photo Hanoi’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế tại Hà Nội diễn ra từ ngày 1/11 đến 30/11.