3 nút thắt lớn nhất trong kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak họp báo sau cuộc hội đàm của phái đoàn Mỹ và Ukraine ở Geneva hôm 23/11 (Ảnh: AFP).

Theo một nguồn tin Ukraine có hiểu biết trực tiếp về các cuộc đàm phán, tiến trình đang được thực hiện giữa Mỹ và Ukraine về cách diễn đạt của dự thảo đề xuất hòa bình mới, nhưng vẫn còn những khác biệt cốt lõi và chưa có văn bản cuối cùng nào được thống nhất.

Nguồn tin cho biết, 2 bên đã đạt được đồng thuận đối với hầu hết các điểm, nhưng vẫn còn ít nhất 3 lĩnh vực quan trọng tồn tại khác biệt.

Về vấn đề nhạy cảm liên quan đến việc liệu Ukraine có nhượng lại các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập nhưng chưa bị Nga kiểm soát hay không vẫn chưa có quyết định.

“Sẽ là hoàn toàn sai nếu nói rằng bây giờ chúng ta đã có phiên bản được Ukraine chấp nhận”, nguồn tin cho biết.

Về đề xuất Ukraine giới hạn quy mô quân đội ở mức 600.000 binh sĩ, con số được nêu trong kế hoạch 28 điểm bị rò rỉ tuần trước, nguồn tin cho hay một con số mới đã được đưa ra, nhưng Kiev muốn thực hiện thêm các thay đổi trước khi sẵn sàng đồng ý.

Còn về vấn đề Ukraine từ bỏ tham vọng trở thành thành viên NATO hay không, nguồn tin nói rằng yêu cầu này là không thể chấp nhận. Nhượng bộ như vậy sẽ tạo ra một “tiền lệ xấu” và thực chất trao cho Nga quyền phủ quyết đối với NATO kể cả khi Nga thậm chí không phải là thành viên.

Tuần trước, truyền thông cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xây dựng kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Đại diện Ukraine và Mỹ đã hội đàm tại Geneva hôm 23/11 để thảo luận về kế hoạch hòa bình. Hai bên được cho là đã giảm số điều khoản từ 28 xuống còn 19.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm qua cho biết, chỉ còn “một vài chi tiết nhạy cảm nhưng không phải không thể giải quyết”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tin rằng “các nguyên tắc” của đề xuất hòa bình do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “có thể phát triển thành các thỏa thuận sâu hơn”.

“Hôm nay, chúng tôi cũng đã làm việc với nhóm đàm phán Ukraine về nội dung văn bản do Mỹ phát triển tại Geneva. Các nguyên tắc của tài liệu này có thể phát triển thành các thỏa thuận sâu hơn”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết, nhóm đàm phán Ukraine tiếp tục đạt tiến bộ về cách diễn đạt đề xuất hòa bình, đồng thời ông đã có “cuộc trao đổi rất trọng tâm” với các đồng minh trong Liên minh Sẵn sàng.

“Thông điệp cực kỳ quan trọng gắn kết tất cả chúng ta là chúng ta phải phối hợp ngoại giao một cách thực chất, cân nhắc lợi ích của các đối tác nếu một bước đi cụ thể ảnh hưởng tới họ. Ukraine đang mong đợi sự hợp tác tích cực hơn nữa với phía Mỹ và với Tổng thống Trump. Rất nhiều thứ phụ thuộc vào Mỹ, vì sức mạnh Mỹ là điều mà Nga xem xét nhiều nhất”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.