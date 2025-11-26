Victor Vũ đón sinh nhật bất ngờ bên vợ con, công bố phần 2 "Thám tử Kiên"

Chiều 25/11, đạo diễn Victor Vũ và vợ - nhà sản xuất, diễn viên Đinh Ngọc Diệp - tổ chức buổi giới thiệu dự án điện ảnh mới Thám tử kiên: Lời nguyền hoàng kim. Đây là phần 2 của phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - tác phẩm đạt doanh thu 260 tỷ đồng hồi năm 2024.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ về phần 2 phim "Thám tử Kiên" (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp chia sẻ, sau khi thực hiện Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, ê-kíp hạnh phúc vì đón nhận nhiều tình cảm, sự ủng hộ từ khán giả.

"Tôi và anh Victor Vũ nhiều đêm "mất ăn mất ngủ", cảm thấy nếu mình không kể tiếp câu chuyện thì mọi thứ sẽ không được trọn vẹn. Đó là lý do chúng tôi nhất định phải thực hiện phần 2", Đinh Ngọc Diệp nói.

Đạo diễn Victor Vũ cho biết, Thám tử kiên: Lời nguyền hoàng kim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục Gia truyện của nhà văn Hồng Thái - cha của Đinh Ngọc Diệp. Trước đó, phần 1 bộ phim cũng được xây dựng dựa trên chất liệu từ tiểu thuyết Hồ oán hận của nhà văn Hồng Thái.

"Khi đọc Phục Gia truyện, tôi có cảm hứng rất mạnh. Tác phẩm mang đến nguồn tư liệu về bối cảnh, nhân vật, giúp tôi tìm thấy ý tưởng, đường dây phát triển phù hợp cho câu chuyện mới. Tôi không muốn phần 2 của Thám tử Kiên chỉ là phiên bản “nâng cấp” của phần đầu, mà hướng đến trải nghiệm điện ảnh mới mẻ hơn", Victor Vũ chia sẻ.

Nhà văn Hồng Thái - cha vợ của đạo diễn Victor Vũ - tham dự sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Victor Vũ cho biết thêm, Thám tử kiên: Lời nguyền hoàng kim chỉ giữ khoảng 30% chất liệu gốc từ tiểu thuyết, còn lại được ê-kíp xây dựng độc lập. Ở phần 2, diễn viên Quốc Huy tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” cho vai chính thám tử Kiên.

Có mặt ở buổi ra mắt dự án, nhà văn Hồng Thái chia sẻ, ông ủng hộ cách làm của ê-kíp khi không chuyển thể nguyên bản tiểu thuyết gốc mà phát triển theo con đường riêng, giúp tác phẩm có sức sống mới và nhiều điểm sáng tạo.

“Tôi gần như xem đây là món quà dành cho hai người con của mình là Ngọc Diệp và Victor Vũ. Nếu tác phẩm này có thể trở thành chất liệu hay tư liệu cho dự án phim mới của các con, thì tôi hoàn toàn ủng hộ”, nhà văn Hồng Thái nói.

Các con bất ngờ xuất hiện chúc mừng sinh nhật Victor Vũ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi giới thiệu dự án mới, đạo diễn Victor Vũ được bà xã Đinh Ngọc Diệp và hai con trai tổ chức sinh nhật bất ngờ.

"Mọi thứ diễn ra rất vô tình khi hôm nay đúng ngày sinh nhật của tôi. Tôi biết ơn khi luôn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh ủng hộ trong mọi cột mốc cuộc đời", Victor Vũ chia sẻ.

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim sẽ bấm máy vào tháng 4/2026 và dự kiến ra rạp cuối năm sau.