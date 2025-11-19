Quán ngan cháy tỏi ở Hà Nội ra đời từ lần bán ế, khách xếp hàng kín đường

Món ngan cháy tỏi được nhiều nghệ sĩ yêu thích

Trên phố Hàng Lược (Hà Nội), nơi các quán ăn nổi tiếng mọc san sát, có một cửa hàng nhỏ luôn tỏa mùi tỏi phi thơm lừng. Dù trời nắng hay mưa, khách vẫn xếp hàng dài để thưởng thức ngan cháy tỏi.

Một set ăn cho 2-3 người tại quán gồm ngan cháy tỏi, miến xào, canh măng và miến (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sau khi kiên nhẫn xếp hàng dài ngoài cửa, thực khách được vào quán theo thứ tự. Không gian rộng rãi, gồm cả khu vỉa hè thoáng đãng lẫn phòng trong nhà ấm cúng, khiến ai cũng cảm thấy thoải mái.

Chỉ vài phút sau khi bước vào, tiếng chảo dầu xèo xèo vang lên, mùi ngan rán quyện tỏi vàng ruộm lan tỏa khắp quán, khiến nhiều người phải nuốt nước bọt. Lớp da giòn rụm bên ngoài, thịt mềm ngọt bên trong, đậm vị mặn mà, khó quên.

Không khí trong quán lúc nào cũng nhộn nhịp, khách vừa xếp hàng vừa háo hức chờ đến lượt. Ngan cháy tỏi ở đây không chỉ được dân văn phòng và giới trẻ ưa chuộng, mà còn là địa chỉ quen thuộc của nhiều nghệ sĩ và cầu thủ nổi tiếng. Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh là khách quen nhiều năm, thường ghé quán hoặc đặt mang về cho vợ thưởng thức.

Ngan cháy tỏi Hàng Lược là món ăn yêu thích của cầu thủ Duy Mạnh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - đội trưởng đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam và Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội - cho biết, trước khi đến quán, anh thường gọi điện đặt trước. “Tôi thường ghé quán tháng 1-2 lần nếu có thời gian, còn những hôm rảnh rỗi, tôi sẽ cùng anh em trong đội đi ăn. Có khi thèm quá, tôi còn đặt giao tận nhà để hai vợ chồng cùng thưởng thức. Ngoài món ngan cháy tỏi, vợ tôi còn rất thích nước quýt của quán”, anh chia sẻ.

Ngoài Duy Mạnh, nhiều tên tuổi khác như Tuấn Hưng, Hương Giang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh… cũng thường xuyên ghé quán.

Quán ngan cháy tỏi phố cổ đông khách suốt 8 năm liền (Video: Nguyễn Hà Nam - Lê Phương Anh - An Dương).

Không chỉ người nổi tiếng, nhiều khách hàng bình thường cũng dành lời khen cho hương vị đặc trưng của quán.

Thu Nga (SN 1990) đã ăn ở quán nhiều năm cho biết: “Tôi đã ăn ở quán nhiều năm, từ khi quán còn nhỏ xíu, chưa rộng rãi như bây giờ. Trước kia tôi có nhiều thời gian, có khi còn ghé ăn 1-2 lần mỗi tuần. Bây giờ bộn bề công việc, tôi thường đến quán khoảng 3 lần mỗi tháng để thưởng thức hương vị quen thuộc mà tôi yêu thích. Món ăn ở đây rất ngon, đặc biệt là ngan cháy tỏi và miến xào”.

Thu Nga (bên phải) là một thực khách đã ăn ở quán nhiều năm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Hoàng Thùy Linh (SN 2000), biết đến quán từ thời sinh viên và thường ghé khoảng 1 lần mỗi tuần tiết lộ bí quyết để không phải xếp hàng khi đến ăn: “Muốn tránh phải chờ lâu, tôi thường đến vào buổi trưa khoảng 11h, vì sau 12h quán rất đông. Nếu đến buổi tối, mọi người nên đến sớm để tránh hết hàng và phải ra về”.

Ngoài những khách trong nước, cả du khách quốc tế cũng bị hấp dẫn bởi danh tiếng và hương vị của quán, như Yoon Wu đến từ Singapore.

Yoon Wu - du khách đến từ Singapore - thấy quán đông người xếp hàng nên đã ghé quán trải nghiệm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cô Yoon Wu chia sẻ: “Tôi tình cờ thấy nhiều người xếp hàng và quyết định thử. Rất tiếc hôm nay tôi đi một mình nên không dám gọi quá nhiều, nhưng chất lượng món ăn rất ngon và tôi dự định sẽ quay lại để thử thêm các món khác”.

Trên mạng xã hội, món ăn nhận hàng nghìn lượt đánh giá tích cực với các bình luận như “ngon nhất Hà Nội” hay “đặc sản phố cổ”.

Dù là ngày giữa tuần, rất đông thực khách vẫn tới để thưởng thức ngan cháy tỏi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Công thức ngan cháy tỏi chỉ truyền cho một người duy nhất

Người sáng tạo ra món ngan cháy tỏi là bà Lương Thị Thanh Trà, sinh năm 1965, nổi tiếng khéo tay từ trước, từng bán bún thang và được nhiều nghệ sĩ ghé ăn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Lương Thị Thanh Trà tiết lộ, món ngan cháy tỏi nổi tiếng của quán ra đời rất tình cờ, xuất phát từ… những con “ngan ế”.

“Trước đây, gia đình tôi chỉ bán ngan luộc và bún măng. Một hôm, còn nhiều ngan thừa, tôi thử rán lại rồi rắc tỏi phi lên cho thơm. Ban đầu món này chỉ để cả nhà ăn, nhưng khi đem ra cho khách thử, họ nhận xét hương vị rất đặc biệt, khen “ngon đến lạ” và muốn thưởng thức thêm.

Từ đó, tôi bắt đầu làm món này phục vụ khách và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ban đầu được gọi là ngan rán, nhưng về sau chính khách hàng đã đặt tên là ngan cháy tỏi, và cái tên ấy được giữ cho đến nay”, bà Trà kể.

Xuất phát từ những con “ngan ế”, bà Thanh Trà đã sáng tạo ra món ngan cháy tỏi trứ danh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điều ít người biết là công thức làm nên hương vị đặc trưng của món ngan cháy tỏi chỉ được bà Trà truyền lại cho một người duy nhất, đó là con dâu bà, chị Võ Phương Khanh.

“Bí quyết nấu ăn, đặc biệt là công thức tẩm ướp, được gia đình tôi giữ kín tuyệt đối. Nhân viên chỉ thực hiện theo hướng dẫn định lượng, ví dụ như đổ một muôi tẩm ướp, chứ không được biết chi tiết công thức chính. Nhờ vậy, món ăn ngày nào cũng đồng đều về hương vị và chất lượng”, bà Trà cho biết.

Theo bà Lương Thị Thanh Trà, không chỉ công thức, bí quyết tạo nên vị ngon của món ngan cháy tỏi còn nằm ở việc chọn nguyên liệu chuẩn và cách chế biến tỉ mỉ.

Theo nhiều thực khách, điểm khác biệt của quán nằm ở phần tỏi và hành phi rất dậy mùi, tạo độ béo thơm đặc trưng mà nhiều nơi khác khó có được (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngoài việc chọn ngan đúng trọng lượng khoảng 2,2-2,4 kg, bà Trà cũng cho biết, hành và tỏi trước khi phi đều được bóc sẵn từ sáng và để ráo. Lửa khi phi phải vừa phải, nếu lửa to sẽ dễ cháy, còn lửa nhỏ lại khó tỏa hương. Chính sự tinh tế trong từng bước chế biến này đã tạo nên hương vị đặc trưng, vừa thơm vừa vàng ruộm của món ăn.

“Tất cả gia vị đều pha thủ công, hoàn toàn không dùng nguyên liệu công nghiệp. Từ hành, tỏi, nước me đến mắm tỏi đều theo khẩu vị cố định. Đồng thời, quán luôn sử dụng 100% nguyên liệu thuần Việt, không có phụ liệu hay chất bảo quản. Các nguyên liệu như hành, tỏi đều được gia đình tôi lấy từ trang trại sạch, trong khi măng và miến được chọn từ Hà Giang (Tuyên Quang cũ), đảm bảo nguyên liệu tươi ngon và an toàn”, bà Trà nói thêm.

Ban đầu quán chỉ có vài bàn nhựa đơn giản, nhưng sau nhiều năm mở rộng, nay đã có ba tầng và mỗi ngày phục vụ hàng trăm con ngan. Món ăn vẫn giữ nguyên công thức từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến, đảm bảo chất lượng đồng nhất và hương vị truyền thống.

Nhiều người trả tiền tỷ hỏi mua thương hiệu, chủ quán vẫn từ chối

Dù danh tiếng ngày càng lan rộng, quán vẫn giữ trọn tinh thần mộc mạc ban đầu, không bán thương hiệu, không mở rộng ồ ạt và đặc biệt là duy trì mức giá ổn định suốt 8 năm.

Thực đơn cũng được giữ nguyên như cách quán gìn giữ hương vị: Từ nửa con ngan 230.000 đồng, cả con 460.000 đồng cho đến những món ăn kèm quen thuộc như nước quýt 25.000 đồng, miến 50.000 đồng hay canh măng 30.000 đồng.

Dù phải xếp hàng, nhiều thực khách vẫn vui vẻ và háo hức chờ thưởng thức món ngan cháy tỏi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trung bình mỗi ngày, quán tiêu thụ khoảng 170 con, phục vụ 600-700 thực khách và vào giờ cao điểm, khách thường phải chờ 15-20 phút mới có bàn trống.

Hiện nay, quán do con trai bà Trà, anh Phạm Duy Anh Tú cùng con dâu Võ Phương Khanh, quản lý và vận hành, thỉnh thoảng bà Trà vẫn xuống phụ giúp khi rảnh rỗi.

Món ngan cháy tỏi ban đầu chỉ là cách tận dụng những con ngan còn thừa, nhưng nhờ hương vị đặc trưng, món ăn nhanh chóng được thực khách phố cổ yêu thích.

Chị Võ Phương Khanh cùng chồng hiện là quản lý và vận hành tại cơ sở phố Hàng Lược (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Phạm Duy Anh Tú, con trai bà Trà, chia sẻ: “Nhiều khách quen từng thử qua nhiều quán, nhưng vẫn quay lại đây vì hương vị có nét đặc trưng riêng. Chúng tôi luôn cố gắng giữ nguyên công thức và cách chế biến để khách thưởng thức món ăn đúng chuẩn”.

Khi món ngan cháy tỏi trở thành hiện tượng, không ít người tìm cách mua lại công thức và thương hiệu; có người trả 1,2 tỷ đồng, thậm chí lên tới 2 tỷ đồng, nhưng cả bà Trà và anh Tú đều kiên quyết từ chối.

“Công thức này là linh hồn của gia đình. Bán đi là mất hết. Tiền thì ai cũng cần, nhưng tình cảm và uy tín là vô giá”, Anh Tú bày tỏ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam