Sau sáp nhập, TPHCM được có tối đa 8 phó chủ tịch UBND

Quy định này có trong Nghị định số 300 do Chính phủ ban hành, về khung số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND.

Sau quá trình sáp nhập tỉnh, thành năm 2025, Nghị định của Chính phủ nêu rõ TPHCM có không quá 8 phó chủ tịch UBND.

Thành phố hình thành do sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 7 phó chủ tịch UBND; thành phố hình thành do sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 6 phó chủ tịch.

Trụ sở UBND TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Đối với tỉnh: Tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà trong đó có ít nhất 1 tỉnh đã được phân loại là tỉnh loại I, hoặc tỉnh hình thành do hợp nhất 3 tỉnh, sẽ có không quá 6 phó chủ tịch UBND.

Tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà cả 2 tỉnh này đã được phân loại là tỉnh loại II hoặc tỉnh loại III sẽ có không quá 5 phó chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp năm 2025, Chính phủ cũng quy định rõ số lượng phó chủ tịch UBND.

Trong đó, thành phố Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch UBND; Thành phố Huế có không quá 4 phó chủ tịch.

Với tỉnh, Chính phủ quy định tỉnh loại I có không quá 4 phó chủ tịch UBND; tỉnh loại II và tỉnh loại III có không quá 3 phó chủ tịch. Sau ngày 17/11, nếu tỉnh loại II và tỉnh loại III được phân loại là tỉnh loại I thì có không quá 4 phó chủ tịch UBND.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND cấp tỉnh thì phó chủ tịch UBND do điều động, luân chuyển nằm ngoài số lượng quy định ở trên.

Nghị định 300 cũng quy định trình tự, thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND; trình tự, thủ tục điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND và giao quyền chủ tịch UBND.

Theo đó, Thủ tướng có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh; quyết định điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh và giao quyền chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã; quyết định điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và giao quyền chủ tịch UBND cấp xã.

Nghị định quy định chủ tịch, phó chủ tịch UBND được Thủ tướng, chủ tịch UBND cấp tỉnh điều động đến nhận nhiệm vụ khác; bị Thủ tướng, chủ tịch UBND cấp tỉnh cách chức thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm. Thường trực HĐND báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với các trường hợp này.

Thành viên UBND được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, từ chức hoặc từ trần thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm. Thường trực HĐND báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với các trường hợp này.

Thành viên UBND được HĐND bầu giữ chức danh mới nhưng vẫn thuộc thành viên UBND của đơn vị hành chính đó thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm. Khi được bầu chức vụ mới thì đương nhiên thôi thực hiện nhiệm vụ của chức vụ cũ, theo quy định của Chính phủ.