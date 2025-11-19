Sáng sớm 18/11, khi đang đưa đoàn khách du lịch dừng nghỉ tại khu vực sông Nho Quế thuộc địa phận xã Mèo Vạc ở Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), anh Huy Hoàng bất ngờ thấy cảnh nhóm du khách nước ngoài thoải mái bơi lội phía dưới.

Nhóm khách Tây tắm sông ở Hà Giang khi nhiệt độ hạ hơn 10 độ C (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Kiểm tra nhiệt độ ngoài trời thời điểm đó khoảng 13 độ C và nhiệt độ ở dưới nước còn lạnh hơn, đoàn khách Việt rùng mình vì lạnh. Trong khi nhóm 4 khách nước ngoài (gồm 2 nam, 2 nữ) vẫn thản nhiên vui đùa dưới nước như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy khoảnh khắc đáng chú ý, anh Hoàng quay video và chia sẻ lên trang cá nhân. Bất ngờ đoạn video nhận về lượng tương tác lớn.

Cùng với đó, câu chuyện về việc khách nước ngoài có thói quen và sở thích tắm nước lạnh cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên một số diễn đàn du lịch.

Nhóm khách nước ngoài tắm ở sông Nho Quế khi trời hơn 10 độ C (Ảnh cắt từ video).

Tài khoản Phan Đăng cho rằng, do sinh sống tại những nơi có khí hậu lạnh nên người dân châu Âu có khả năng chịu cái lạnh tốt hơn. Bởi vậy, nếu nhiệt độ hơn 10 độ C, việc du khách vẫn xuống nước tắm là bình thường.

Tuy nhiên, người này cũng lo ngại việc tắm sông gây nguy hiểm nếu không có các thiết bị an toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 19/11, ông Hoàng Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mèo Vạc cho biết, chính quyền địa phương liên tục khuyến cáo du khách không nên tắm ở sông Nho Quế do dòng chảy xiết, nước lạnh và có những khu vực nước rất sâu đặc biệt ở hẻm Tu Sản.

Hoạt động an toàn nhất để trải nghiệm sông là ngồi thuyền ngắm cảnh, thay vì bơi lội. Đặc biệt ở khu vực trong phạm vi 200m-300m gần đập thủy điện, du khách tuyệt đối không được xuống tắm, bơi lội.

Ngoài sông Nho Quế, thác Du Già cũng là một trong những điểm trải nghiệm được khách nước ngoài đặc biệt yêu thích khi tới vùng đất địa đầu Tổ quốc của Việt Nam.

Khi tới Du Già, đa phần khách nước ngoài thích leo lên mỏm đá cao hàng chục mét rồi nhảy xuống. Điều này tiềm ẩn nguy hiểm bởi lòng thác hẹp, độ sâu lớn, có nhiều đá tảng.

Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm bằng 2 ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) tại khu vực thác nước, tuy nhiên nhiều du khách vẫn bất chấp nguy hiểm tới đây để bơi và nhảy thác.

Vào tháng 7/2023 từng xảy ra vụ việc liên quan tới vị khách đến từ Phú Thọ do không biết bơi đã chết đuối khi tắm ở thác nước này.

Theo số liệu thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, khu vực Hà Giang cũ đón trên 1,7 triệu lượt khách du lịch tới tham quan trải nghiệm, tăng 0,86% so với cùng kỳ năm trước và đạt 48,7% kế hoạch năm.

Trong đó, gần 300 nghìn lượt khách quốc tế và trên 1,4 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 4.600 tỷ đồng.

Với tiềm năng sẵn có, sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang mới có thêm nhiều lợi thế để phát triển ngành du lịch.

Sự kết hợp giữa tiềm năng du lịch sinh thái, lịch sử của Tuyên Quang và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của Hà Giang sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch phong phú và hấp dẫn hơn, thu hút du khách và tăng nguồn thu cho tỉnh.