Châu Âu lên tiếng về kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm

Xung đột Ukraine đã kéo dài gần 4 năm (Ảnh minh họa: AFP).

“Điều mà chúng tôi với tư cách người châu Âu luôn ủng hộ là một nền hòa bình lâu dài và công bằng, và chúng tôi hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào để đạt được điều đó. Tất nhiên, để bất kỳ kế hoạch nào có thể thực thi, cần phải có sự đồng thuận của Ukraine và châu Âu… Để chấm dứt cuộc chiến này, cần có sự đồng ý của cả Ukraine và châu Âu đối với các kế hoạch đó”, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas phát biểu với báo chí trước cuộc họp Hội đồng Ngoại giao EU ngày 20/11.

Bình luận về thông tin liên quan đến bản kế hoạch hòa bình 28 điểm mới của Mỹ được các hãng truyền thông tiết lộ, bà Kallas nói rằng những “diễn biến mới nhất” này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc họp.

Bà nhấn mạnh: “Cho đến nay chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Nga. Ý tôi là, nếu Nga thực sự muốn hòa bình, họ sẽ đồng ý ngừng bắn vô điều kiện”.

Nhà ngoại giao EU nói thêm: “Chúng tôi hoan nghênh tất cả các nỗ lực có ý nghĩa nhằm chấm dứt cuộc chiến này, nhưng như chúng tôi đã nói trước đây, hòa bình phải công bằng và bền vững”. Bà nhắc lại rằng để một kế hoạch thành công thì phải có cả sự đồng ý của Ukraine và châu Âu.

Các ngoại trưởng EU dự cuộc họp tại Brussels đã cẩn trọng tránh bình luận quá chi tiết về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ bởi nó chưa được công bố đầy đủ cũng như chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh, EU sẽ phản đối những yêu cầu buộc Kiev phải nhượng bộ, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng không được tước đi khả năng tự vệ của Ukraine.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm mà truyền thông đưa tin. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên X rằng Washington sẽ “tiếp tục xây dựng một danh sách các ý tưởng tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Ukraine dựa trên ý kiến từ cả 2 phía”.

“Chấm dứt một cuộc chiến phức tạp như cuộc chiến ở Ukraine đòi hỏi sự trao đổi rộng rãi về những ý tưởng nghiêm túc và thực tế. Để đạt được một nền hòa bình bền vững, 2 bên sẽ phải đồng ý với những nhượng bộ khó khăn nhưng cần thiết”, ông Rubio nêu rõ.

Một phái đoàn của Lầu Năm Góc do Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và Tham mưu trưởng Lục quân Randy George dẫn đầu, đã có mặt tại Kiev và dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối ngày hôm nay.

Phái đoàn đã gặp Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi vào tối qua. Tướng Syrskyi cho biết ông đã nói với họ rằng cách tốt nhất để bảo đảm một nền hòa bình công bằng là bảo vệ không phận Ukraine, mở rộng khả năng ổn định chiến tuyến.

Bình luận được đưa ra giữa lúc các hãng truyền thông, trong đó có Axios và Financial Times đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xây dựng một kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine trên cơ sở tham vấn với Nga.

Kế hoạch được cho là gồm 28 điểm, trong đó có điều khoản Ukraine nhượng bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm một nửa quy mô lực lượng vũ trang, và công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức.