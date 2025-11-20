Nữ du khách gặp nạn trên cung Hà Giang, người dân mời về nhà tá túc qua đêm

Tai nạn giữa đường đèo trơn trượt

Chị Elise Zhang (người Mỹ) cho biết chị đến Việt Nam cùng một người bạn New Zealand. Thời điểm xảy ra sự việc, cả hai đang sắp hoàn thành cung đường “Hà Giang loop” trong điều kiện trời mưa, đường đèo trơn, dốc và nhiều đá.

“Hà Giang loop” là cung đường phượt bằng xe máy nổi tiếng, được thiết kế theo dạng vòng lặp với điểm bắt đầu và kết thúc trùng nhau.

Hành trình này chinh phục du khách bằng cảnh sắc hùng vĩ, những đoạn dốc cao, khúc cua hiểm trở và trải nghiệm khám phá đầy mạo hiểm, điều khiến nơi đây trở thành “thánh địa” của những người mê du lịch bụi.

Ngã xe giữa đêm, nữ du khách Mỹ được người dân bản mời về nhà ăn cơm (Video: Nhân vật cung cấp).

“Hôm đó trời mưa lớn, chúng tôi lái xe suốt một quãng đường dài. Đường rất trơn và dốc, lại nhiều đá. Tôi bị trượt ngã và khá hoảng sợ”, chị Elise kể. Cú ngã khiến chiếc xe đổ xuống vệ đường, còn chị Elise bị bầm nhẹ ở chân. Rất may, tai nạn không nghiêm trọng.

Chỉ vài giây sau vụ việc, những người dân sống gần đó đã chạy ra. “Có khoảng 3 người đến giúp đỡ ngay lập tức. Họ dựng xe lên và hỏi xem tôi có ổn không, có cần gọi cứu thương hay cảnh sát không, nhưng tôi thấy không cần.

Tôi thấy biết ơn và yên tâm. Chúng tôi không xin liên lạc của họ, nhưng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy”, chị nói.

Cả hai bên gần như giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể vì rào cản ngôn ngữ. “Họ biết một chút tiếng Anh, còn tôi thì cố diễn tả. Nhưng điều quan trọng là ai cũng rất thân thiện", chị nói.

Chị Elise bị xây xát nhẹ sau tai nạn và được người dân mời về nhà dùng bữa tối, tá túc qua đêm (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi kiểm tra xe, chị Elise và bạn dừng lại ở một cửa hàng gần đó để mua nước chuẩn bị cắm trại. Tuy nhiên, chiếc xe của chị lại tiếp tục gặp trục trặc. Lúc này, một phụ nữ sống trong ngôi nhà sát bên đã để mắt thấy.

“Cô ấy nhìn thấy chúng tôi gặp khó khăn và bảo rằng có thể ngủ tạm ở sàn nhà có mái che của cô. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì không còn phải lo tìm chỗ cắm trại trong trời tối”, Elise kể.

Nữ du khách cho biết, chị hoàn toàn tin tưởng vào lòng tốt của người phụ nữ ấy, một phần vì khu vực khá hẻo lánh, một phần vì chị đi cùng bạn. Chị kể thêm: “Chúng tôi dựng lều ngủ ngoài hiên, xung quanh có nhiều chó nên cũng thấy an toàn hơn. Cả nhà còn mời chúng tôi ăn tối”.

Những người dân đã hỗ trợ bữa tối cho chị Elise (Ảnh: Chụp màn hình).

Bữa cơm gia đình

Chị cho biết ban đầu họ dự định tự nấu trứng bằng bếp ga du lịch mang theo, nhưng được mời ăn cùng gia đình. “Chúng tôi rất biết ơn sự hiếu khách ấy. Bữa tối đơn giản với cơm trắng, thịt heo, rau chân vịt và nước sốt cay, nhưng khiến chúng tôi nhớ mãi".

Dù bị bầm nhẹ, Elise không cần băng bó hay thuốc men. Chị ngủ khá ngon trên hiên nhà người dân và rời đi từ sáng sớm hôm sau. “Chúng tôi chào và cảm ơn họ vì đã cho trú mưa. Người phụ nữ ấy có quán cà phê gần đó, nên chúng tôi ghé lại uống trà và cà phê để ủng hộ”, chị kể.

Cô gái Mỹ đã có chuyến đi 45 ngày đến Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi gặp tai nạn, chị Elise đã có gần 45 ngày lang thang khắp Việt Nam qua các địa phương như Hà Nội, Hà Giang, Sa Pa, Phong Nha, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và TPHCM.

Trong hành trình ở Sa Pa, chị từng ở cùng một gia đình dân tộc trong bản. Họ dạy chị cách trồng lúa, trồng rau, thậm chí dệt vải. Chị đã thử từ những món nổi tiếng đến đặc sản khá “kén” khách như thịt chuột, nhưng Elise cho biết chị vẫn đặc biệt yêu thích phở và bún bò.

“Tôi gặp rất nhiều người dân hiếu khách, hiểu biết và nhiều điều tử tế ở Việt Nam. Trải nghiệm này chỉ khiến tôi càng yêu đất nước này hơn”, chị nói.

Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc sau vụ tai nạn, do chị Elise Zhang đăng tải, khiến nhiều người cảm thấy ấm áp khi chứng kiến lòng tốt của người dân vùng cao.

“Việc giúp đỡ người gặp nạn thật ra rất dễ thấy ở Việt Nam”, một tài khoản viết. “Chắc hẳn bạn đã có nhiều kỷ niệm hơn sau tai nạn này”, người khác chia sẻ.