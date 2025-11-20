Nhiều hộ gia đình ở Lào Cai thoát nghèo nhờ kết hợp nông nghiệp - du lịch

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch tỉnh Lào Cai tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, duy trì đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách và tổng thu từ khách du lịch.

Tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 5,8 triệu lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024 (4,1 triệu lượt). Trong đó, khách du lịch nội địa đạt hơn 5,3 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 539 nghìn lượt cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét từ thị trường khách nước ngoài.

Khách nước ngoài thích thú trải nghiệm một ngày làm nông dân ở Lào Cai (Ảnh: V.M).

Về hình thức tham quan, khách đi trong ngày đạt hơn 1,7 triệu lượt, khách lưu trú qua đêm đạt trên 4,1 triệu lượt, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng ổn định của ngành. Với kết quả này, lượng khách đã đạt 58,49% kế hoạch năm 2025 (10 triệu lượt khách).

Không chỉ tăng trưởng về lượng, tổng thu từ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm cũng đạt mức cao, ước đạt 19 nghìn tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2024 (13 nghìn tỷ đồng) và đạt 44,39% kế hoạch năm (44.750 tỷ đồng).

Doanh thu từ khách quốc tế chiếm tỷ trọng đáng kể, phản ánh xu hướng gia tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách, đặc biệt là tại các điểm đến du lịch chất lượng cao.

Khách đến Lào Cai không chỉ tập trung ở Sa Pa mà nhiều xã vùng cao lân cận cũng hấp dẫn với nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ.

Khách Tây trải nghiệm một ngày ở Bản Liền (Lào Cai) (Ảnh: M.K).

Trong đó việc gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đã giúp Lào Cai có sự tăng trưởng khách ấn tượng.

Theo thống kê của Sở Du lịch Lào Cai, toàn tỉnh hiện có gần 200 homestay hoạt động, hàng trăm sản phẩm OCOP đã được đưa vào phục vụ du lịch. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo nhờ mô hình kết hợp nông nghiệp - du lịch.

Từ những nếp nhà sàn đơn sơ, nhiều hộ dân ở xã Tả Van, xã Bản Hồ (thị xã Sa Pa cũ) hay xã Bắc Hà (xã Na Hối, huyện Bắc Hà cũ) đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo thành homestay đón khách.

Góc cua phủ màu vàng của lúa chín ở Y Tý (Ảnh: Gôn Râu).

Điều đặc biệt là du khách không chỉ nghỉ ngơi, mà còn được cùng chủ nhà đi làm nương, nấu cơm lam, nhuộm vải chàm hay học múa khèn.

Bắc Hà vốn nổi tiếng với rượu ngô, mận Tam Hoa, nay người dân đã biến chính những sản phẩm này thành “thương hiệu du lịch”.

Du khách đến mùa hè có thể tự tay hái mận, mùa đông trải nghiệm ủ men rượu ngô, mua về làm quà. Ở Bát Xát, những đồi chè Shan tuyết cổ thụ phủ sương mù không chỉ cho ra thứ chè đặc sản mà còn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống.

Khách Tây hào hứng lội ruộng tập cấy lúa (Ảnh: Vàng A Sấu).

Không chỉ là ẩm thực, nhiều lễ hội và phong tục truyền thống cũng được người dân gìn giữ, trở thành “đặc sản tinh thần” trong các tour du lịch.

Lễ hội Gầu Tào của người Mông, lễ hội Nhảy lửa của người Dao, hay chợ phiên Bắc Hà – nơi hội tụ sắc màu văn hóa vùng cao - đều thu hút đông đảo khách tham quan. Nhiều nghệ nhân dân gian được mời tham gia các hoạt động biểu diễn, giúp du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn “sống” trong đời sống văn hóa bản địa.

Phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp căn cơ, động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, góp phần phát huy lợi thế, giá trị khác biệt của nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Ðồng thời, xây dựng nông thôn mới là nền tảng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa dạng, bền vững của du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Việc sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái hiện nay không những góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm mà còn giúp bảo tồn, phát huy được các giá trị văn hóa ở vùng nông thôn cũng như tăng giá trị về thương hiệu hàng hóa đặc sản vùng miền.