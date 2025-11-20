Khách sửng sốt thấy băng giá trắng xóa phủ đỉnh Tà Xùa, nhiệt độ chỉ 0 độ C

Đỉnh Phu Sa Phìn thuộc dãy Tà Xùa, xã Hạnh Phúc (tỉnh Sơn La) vào sáng 19/11 bất ngờ phủ kín bởi lớp băng giá.

Anh Phàng A Ga (32 tuổi) là người dân tộc Mông sinh sống tại địa phương, làm nghề dẫn tour đưa đoàn trekking (đi bộ đường dài ở địa hình phức tạp) lên đỉnh Tà Xùa. Lúc đang xuống núi, đoàn của anh đã bắt gặp cảnh tượng này.

Băng giá bám trên các cành cây ở Tà Xùa vào sáng 19/11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Ga cho biết, đoàn khách 9 người đang trong hành trình chinh phục đỉnh Tà Xùa 2 ngày một đêm. Thời điểm trên đường trở về, đoàn thấy không khí lạnh buốt hơn bình thường.

Anh có cảm giác khô mũi, nhức đầu. Xem nhiệt độ báo trên điện thoại hiển thị 0 độ C, với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, anh Ga biết đoạn phía dưới có thể đã xuất hiện băng giá.

"Lớp băng dày và trắng xóa phủ kín trên cành cây, ngọn cỏ. Năm nay băng giá xuất hiện sớm khiến tôi bất ngờ. Bình thường mọi năm, khoảng tháng 1, tháng 2 đầu năm mới có hiện tượng này", anh Ga nói.

Nhiệt độ ngoài trời thời điểm này khoảng 0 độ C (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Bình Phương, một du khách trong đoàn đến từ Hà Nội, thấy sửng sốt và may mắn khi tận mắt chứng kiến băng giá xuất hiện vào thời điểm giữa tháng 11. Chuyến đi Tà Xùa lần này, chị cùng nhóm bạn chỉ có ý định trải nghiệm và săn mây, không nghĩ được thấy băng giá sớm như vậy.

"Khu rừng hiện ra trước mắt với những dải băng giá như trong truyện cổ tích. Gió lạnh thấu xương khiến chúng tôi run lập cập nhưng thấy chuyến đi quá xứng đáng", vị khách nói.

Cả đoàn chỉ dành thời gian ngắn chụp hình rồi nhanh chóng di chuyển. Chị Bình Phương cho biết, khoảng 9h ngày 19/11, lớp băng giá bắt đầu tan dần.

Anh Ga cho rằng, với điều kiện thời tiết như hiện tại, sáng 20/11 có thể ở Tà Xùa vẫn tiếp tục xuất hiện băng giá. Anh cũng dặn các đoàn tiếp theo cần chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục giữ ấm, găng tay, áo giữ nhiệt, mũ len, để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Với gần 10 năm kinh nghiệm dẫn đoàn trải nghiệm Tà Xùa, anh Ga bất ngờ khi thấy năm nay băng giá xuất hiện từ rất sớm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, Tà Xùa những ngày này vào sáng sớm thường có nhiều sương mù khiến đường đèo trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Du khách cần thận trọng khi di chuyển.

Hiện khu vực miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh với nền nhiệt giảm sâu. Một số khu vực khác như đỉnh Ngũ Chỉ Sơn ở Lai Châu xuất hiện băng giá dày vào ngày 19/11.

Trước đó, vào ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định, đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến miền Bắc, miền Trung có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Dự báo trong đợt không khí lạnh này, vùng núi, trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện băng giá.

Đỉnh Phu Sa Phìn nằm trong dãy Tà Xùa có chiều cao 2.868m, là một trong những đỉnh núi được dân mê trekking đặc biệt yêu thích, muốn khám phá và chinh phục.

Trong vài năm trở lại, hành trình chinh phục Tà Xùa được sự quan tâm đặc biệt của những người mê trekking. Tour khám phá kéo dài 2 ngày một đêm với xe đưa đón từ Hà Nội có giá từ 3 triệu đồng/khách.

Du khách trước khi tham gia cần đảm bảo sức khỏe, thể lực. Xuất phát từ chân núi, du khách ngồi xe ôm khoảng 3km rồi bắt đầu leo bộ 9km tới trạm nghỉ. Tới 4h sáng hôm sau, hành trình sẽ tiếp tục di chuyển tới đỉnh núi.

Nếu thời tiết không thuận lợi, nhiều sương mù, khoảng 7h cả đoàn sẽ xuất phát, mất khoảng 2,5 tiếng mới tới đỉnh. Chiều về sẽ tốn thời gian gần cả ngày. Dự kiến 16h-17h, đoàn khách sẽ xuống chân núi.