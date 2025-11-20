Hà Nội tăng trưởng lượng khách ấn tượng nhờ sản phẩm du lịch nông thôn

Theo Sở Du lịch Hà Nội, đến giữa năm 2025, toàn thành phố đã có hơn 100 mô hình du lịch nông nghiệp, cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Các tour “Một ngày làm nông dân ở Ba Vì”, “Từ gốm Bát Tràng đến lụa Vạn Phúc” hay “Khám phá hồn quê Hồng Vân” đang thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong 10 tháng đầu năm nay, Hà Nội ước đón khoảng 28,22 triệu lượt khách du lịch, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có 6,17 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23,6%.

Trong đó, du lịch nông nghiệp góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một trong những mũi nhọn thúc đẩy kinh tế xanh và du lịch cộng đồng của Thủ đô.

Làng Vạn Phúc là một trong những làng nghề dệt lụa tơ tằm nổi tiếng, có lịch sử lâu đời, nằm bên bờ sông Nhuệ, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 10km (Ảnh: Toàn Vũ).

Ông Vũ Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam, Giám đốc Công ty Travelogy Việt Nam, cho rằng nếu được định hướng đúng và đầu tư bài bản, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành Thủ đô du lịch nông thôn sáng tạo, bền vững của cả nước - một lĩnh vực phát triển đa chiều, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa góp phần bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Những sản phẩm du lịch mới mẻ giúp khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi đến Hà Nội (Ảnh: Văn Mỹ).

Về chính sách, nền tảng phát triển du lịch nông thôn đã rõ ràng. Quyết định 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định du lịch nông thôn là hướng phát triển trọng tâm giai đoạn 2021-2025, đặt mục tiêu mỗi địa phương có ít nhất một điểm du lịch nông thôn đạt chuẩn.

Hà Nội đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch 73/KH-UBND, chọn các huyện Thường Tín, Đan Phượng, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thạch Thất và Sơn Tây làm điểm thí điểm phát triển du lịch cộng đồng, làng nghề và du lịch thông minh.

Tuy nhiên, để tạo sức bật bền vững, Hà Nội cần chú trọng nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và nguồn nhân lực, bởi người dân chính là linh hồn của du lịch nông nghiệp; nếu không có họ, mọi mô hình sẽ thiếu sức sống.

Du khách nước ngoài trải nghiệm nặn gốm tại làng nghề Bát Tràng (Ảnh: DL)

Theo ông Tuyên, Hà Nội cần tập trung vào bốn yếu tố then chốt gồm xây dựng sản phẩm đặc trưng, quy hoạch tour tuyến hợp lý, đầu tư hạ tầng đồng bộ và lấy cộng đồng làm trung tâm.

Hiện nay nhiều địa phương vẫn thiếu kỹ năng phục vụ du khách, sản phẩm còn đơn điệu, khách chủ yếu đi về trong ngày nên mức chi tiêu thấp, trong khi thủ tục đầu tư, ưu đãi vốn và hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều vướng mắc.

Sự kết hợp giữa kinh tế xanh, trải nghiệm giáo dục, bảo tồn văn hóa và du lịch cộng đồng chính là chìa khóa giúp Thủ đô thu hút du khách (Ảnh: Toàn Vũ).

Dù vậy, nhiều mô hình hay vùng du lịch cộng đồng Hồng Vân, Bản Miền đang cho thấy hướng đi đúng. Mỗi trải nghiệm đồng quê không chỉ là chuyến đi, mà còn là hành trình kết nối con người với đất đai, văn hóa và cội nguồn.

Nếu được quy hoạch bài bản, đầu tư đúng hướng và phát huy vai trò của người dân, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành “Thủ đô du lịch nông nghiệp sáng tạo”.

Sự kết hợp giữa kinh tế xanh, trải nghiệm giáo dục, bảo tồn văn hóa và du lịch cộng đồng chính là chìa khóa giúp Thủ đô thu hút du khách, tạo sinh kế bền vững và nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.