Khách sạn diệt rệp bằng thuốc trừ sâu: Gia đình 4 người hít phải và tử vong

Cả gia đình đều tử vong bất thường

Một vụ việc đang gây rúng động tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày qua liên quan tới câu chuyện về 4 thành viên trong cùng một gia đình tử vong khi tới đây du lịch.

Đó là gia đình du khách người Đức gồm 2 vợ chồng là anh Servet (38 tuổi) cùng vợ Cigdem Boceck (27 tuổi) và 2 con nhỏ gồm bé Masal (3 tuổi), bé Kadir (6 tuổi). Ngày 9/11, họ đáp chuyến bay từ Hamburg (Đức) tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tận hưởng kỳ nghỉ dự định kéo dài 7 ngày.

Gia đình du khách người Đức gồm 4 thành viên đều tử vong khi tới Thổ Nhĩ Kỳ du lịch (Ảnh: Metro).

Tuy nhiên tới ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ, các thành viên trong gia đình đều có vấn đề bất thường về sức khỏe.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi rời khách sạn vào đầu giờ chiều, họ bắt taxi tới khu Ortakoy để thưởng thức một số món ăn đường phố. Trong đó có món vẹm nhồi cơm vốn là đặc sản đường phố nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Gia đình mua món ăn tại một quầy hàng rong.

Sau đó, họ tiếp tục thưởng thức các món khác tại một nhà hàng gần đó. Các món ăn gồm "kokorec" là từ ruột bê non, món "tavuk tantuni" bánh cuốn gà kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và mua kẹo tại một cửa hàng thuộc quận Fatih. Cuối cùng cả nhà lại gọi xe để quay về khách sạn.

Món vẹm nhồi thịt ăn kèm chanh tươi (Ảnh: News).

Khi trở lại phòng, hai bé Masal và Kadir bắt đầu buồn nôn và xuất hiện tình trạng nôn ói. Cả hai được đưa tới bệnh viện. Không lâu sau, hai vợ chồng du khách người Đức cũng xuất hiện triệu chứng tương tự.

Tài xế taxi kể lại giây phút đưa cả gia đình đi cấp cứu

Tài xế Sercan Tanahuverdi là người trực tiếp chở gia đình tới bệnh viện, cũng là nhân chứng xuất hiện trong video được hãng tin Kayseri Haberler đăng tải.

Không lâu sau đó, bé Masal, bé Kadir và người mẹ là chị Cigdem (27 tuổi) đều tử vong tại bệnh viện.

Anh Servet, người duy nhất trong nhà có tình trạng sức khỏe ổn hơn, được chuyển tới Bệnh viện Cemil Taskcioglu. Anh nằm tại khoa hồi sức tích cực suốt 6 ngày. Tuy nhiên tới ngày 18/11, ông Abdullah Emre Güner, người đứng đầu Sở Y tế của thành phố Istanbul cho biết, nạn nhân cuối cùng của gia đình cũng không qua khỏi.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên giới chức địa phương lập tức vào cuộc, tiến hành điều tra diện rộng.

Theo kết quả điều tra mới nhất, nguyên nhân tử vong của 4 du khách có thể do hít phải thuốc trừ sâu do khách sạn dùng để diệt rệp (Ảnh: Metro).

Ban đầu, cảnh sát nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên theo thông tin mới cho thấy, gia đình du khách người Đức có thể bị nhiễm độc hóa chất từ thuốc trừ sâu ngay tại khách sạn nơi họ lưu trú.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cảnh sát và công tố viên nhận định, một loại chất dùng để diệt rệp giường ở phòng tầng 1 có thể đã lan qua ống thông gió phòng tắm, xâm nhập vào không khí trong phòng của gia đình các nạn nhân. Đây có thể là nguyên nhân gây ra ngộ độc.

Chất được nhắc tới là Aluminium phosphide - một loại hóa chất cực độc, thường được dùng trong nông nghiệp và diệt côn trùng trong nhà. Các nạn nhân có thể gây tử vong nếu hít phải với liều cao.

Sau khi khách sạn được sơ tán và phong tỏa, cảnh sát tiếp tục lấy mẫu tại hiện trường để phân tích.

Hiện 11 người bị tạm giam giữ. Trong đó có 5 người bán thực phẩm (gồm cả người bán hàng rong nơi gia đình từng mua món vẹm nhồi thịt), chủ khách sạn và 2 nhân viên, 3 người thuộc công ty kiểm soát côn trùng. 8 người trong số này phải ra trình diện với thẩm phán vào ngày 18/11.

Mẫu xét nghiệm từ những địa điểm mà gia đình từng tới ăn uống được gửi tới Viện Pháp y để phân tích. Thi thể người mẹ và hai con cũng được chuyển tới đây để xác định nguyên nhân tử vong.

Người thân đau đớn cầu xin làm rõ nguyên nhân

Ông Mustafa Celik, ông ngoại của hai đứa trẻ cho biết, gia đình con gái đã liên lạc và cho biết dự định sẽ tới thăm ông sau kỳ nghỉ ở Istanbul. Trước sự ra đi bất ngờ của người thân, ông Celik đau đớn, làm đơn yêu cầu phải điều tra đến cùng.

Đồng thời, ông cũng muốn làm rõ việc những du khách từng ăn tại các quán hàng rong và người lưu trú tại khách sạn có ai gặp phải tình trạng tương tự như gia đình con gái ông hay không.

Được biết, hai du khách khác lưu trú tại cùng khách sạn phải nhập viện vào ngày 15/11 vì tình trạng buồn nôn và ói mửa. Cảnh sát đã thu giữ đồ dùng trong phòng của hai du khách này để phục vụ phân tích.

Trong một tuyên bố vào ngày 18/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, giới chức nước này đang tiến hành điều tra toàn diện và nguyên nhân tử vong cần làm sáng tỏ.