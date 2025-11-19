Quầy nước tung món cà phê rắc gián giá 166.000 đồng, mỗi ngày bán hơn 10 ly

Cà phê gián thu hút giới trẻ

Loại cà phê đặc biệt này được bán tại các quầy nước bên trong một bảo tàng, song tên bảo tàng vẫn chưa được tiết lộ. Một nhân viên cho biết, dòng sản phẩm được tung ra từ cuối tháng 6 và gần đây bất ngờ trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội.

“Là bảo tàng theo chủ đề côn trùng, chúng tôi muốn đồ uống cũng gắn với tinh thần đó”, người này nói.

Ly cà phê được rắc bột gián xay nhuyễn lên bề mặt (Ảnh: South China Morning Post).

Bên cạnh cà phê gián, bảo tàng còn giới thiệu thêm đồ uống làm từ dịch tiêu hóa của cây nắp ấm và phiên bản giới hạn pha cùng kiến (chỉ bán trong dịp Halloween).

Theo nhân viên này, toàn bộ nguyên liệu đều được mua từ tiệm thuốc Đông y, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, bột gián được cho là giúp hoạt huyết, còn sâu vàng giàu protein, hỗ trợ tăng cường miễn dịch.

Người này cho biết, cà phê kiến có vị chua, trong khi đồ uống pha từ dịch cây nắp ấm lại giống hương vị cà phê thông thường. Anh cũng tiết lộ mỗi ngày, quán bán hơn 10 ly cà phê gián.

“Cà phê gián chủ yếu thu hút sự tò mò của giới trẻ. Các bậc phụ huynh thường né vì sợ gián”, anh nói.

Không ít người đã đến bảo tàng uống thử ly cà phê “côn trùng nghiền” này, trong đó có cả những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Một thực khách nhắm mắt uống một hơi và nhận xét: “Không ghê như tôi tưởng”.

Tuy vậy, nhiều người cũng tỏ ra e dè, cho biết có được trả tiền cũng không dám thử những loại cà phê này.

Trào lưu cà phê "độc lạ": Từ côn trùng đến ruột heo

Cách đây ít tháng, một quán cà phê ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng bất ngờ nổi tiếng nhờ món cà phê pha cùng ruột heo nấu chín.

Món cà phê độc đáo này được pha từ cà phê và sữa, kết hợp với nước luộc ruột heo và phần lòng non. Giá bán của thức uống này là 32 tệ (khoảng 116.000 đồng) cho một ly. Món uống có ba cấp độ mùi vị, gồm nhẹ, trung bình và đậm. Cấp độ càng cao, mùi ruột heo càng rõ.

Nói về lý do cho ra đời thức uống mới lạ này, anh Zhang Yuchi - chủ quán - chia sẻ: "Ruột heo kho là món ăn được yêu thích ở Giang Du. Tôi nghĩ đến việc kết hợp ruột heo với cà phê để quảng bá cho quán cũng như món đặc sản của thành phố".

Chủ quán cho biết, anh mua ruột heo đã nấu chín từ một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, sau đó lấy nước luộc ruột trộn vào cà phê.

Món cà phê kết hợp với ruột heo và nước luộc ruột cũng từng gây sốt (Ảnh: Baidu).

"Chúng tôi cho đúng 6g nước luộc ruột vào mỗi ly cà phê. Đó là con số được tính toán kỹ sau nhiều lần thử nghiệm. Mục tiêu là để khách cảm nhận được hương vị đặc sản của ruột heo, nhưng không làm mất đi vị cà phê. Chúng tôi hy vọng phần lớn khách hàng sẽ thấy dễ chấp nhận", anh nói.

Theo anh, món này có vị mặn ngọt pha trộn, giống như "phô mai mặn".

Không ít thực khách cảm thấy việc pha trộn nguyên liệu mới lạ vào thức uống là bình thường, song có người lại phản đối sự kết hợp trong thức uống này: "Thật nực cười. Tôi thích cà phê và cũng ăn ruột heo, nhưng không phải là kết hợp cả hai món lại với nhau".

Trào lưu cà phê độc lạ không phải hiếm ở Trung Quốc. Đầu năm nay, một quán cà phê ở tỉnh Vân Nam từng gây xôn xao khi trộn sâu chiên giòn vào cà phê. Tại Giang Tây, một cửa hàng khác còn sáng tạo thức uống pha ớt chiên và bột tiêu cay.