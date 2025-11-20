Nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu ở TPHCM

Chiều 20/11, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân một công nhân bị điện giật phải nhập viện cấp cứu tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM).

Nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu tại cửa hàng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (Ảnh: Văn Thượng).

Chiều cùng ngày, người đàn ông trên được thuê đến thi công bảng hiệu quảng cáo cho cửa hàng thời trang ở đường Nguyễn Ảnh Thủ. Trong lúc làm việc, người này không may bị điện giật và ngã xuống đường.

Phát hiện vụ việc, một số người dân tới hỗ trợ, đưa nạn nhân ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là nam công nhân va vào đường dây điện khi đang thi công.

"Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng tỉnh táo. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc", vị này thông tin.