Khách Tây đổi đời sau khi tới Việt Nam phẫu thuật thẩm mỹ

Tự ti vì ngoại hình, suốt 20 năm không dám chụp ảnh

Một tài xế giao hàng cho hãng Coles (Australia) trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi bay sang Việt Nam để “làm lại toàn bộ khuôn mặt” (facelift). Kết quả nhận được nằm ngoài sự tưởng tượng của anh.

Thậm chí tính năng Face ID (công nghệ xác thực sinh trắc học dựa vào khuôn mặt) trên điện thoại cũng không thể nhận dạng được anh.

Jason từng rất tự ti với gương mặt trước đây của mình nên suốt 20 năm không dám chụp ảnh cùng gia đình (Ảnh: News).

Đó là câu chuyện của Jason Harrigan, 57 tuổi, sống ở Gold Coast, Australia. Anh đã trải qua một cuộc lột xác đáng kinh ngạc sau chuyến đi tới TPHCM vào tháng 8. Tuy nhiên, điều khiến anh không ngờ tới đó là bản thân trở nên nổi tiếng khi trở về quê nhà, sau đợt phẫu thuật làm đẹp.

Video chia sẻ hình ảnh của anh trước và sau khi phẫu thuật nhận hàng triệu lượt xem. Jason bối rối khi thấy mình được nhiều người biết tới.

Vị khách người Australia tiết lộ, trước khi quyết định tới Việt Nam thực hiện "dao kéo", anh từng đắn đo rất nhiều. Vì tự ti về gương mặt của mình, suốt 20 năm, Jason không dám chụp ảnh. Thậm chí, anh từ chối chụp hình cùng gia đình.

"Tôi từng xem video làm lại toàn bộ gương mặt của một người đàn ông Đức. Kết quả trước và sau khi phẫu thuật của anh ta khiến tôi choáng váng. Tôi tưởng đó là do AI tạo ra vì quá ấn tượng", anh nói.

Sau thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định thay đổi. Anh gửi hình của mình cho một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Người này khẳng định sẽ giúp anh trông trẻ hơn tuổi.

Tuy nhiên khi so sánh chi phí làm đẹp ở Australia và Việt Nam, anh hoàn toàn bất ngờ.

Tại quê nhà, anh được báo giá 1 lần facelift hết 37.000 USD (975 triệu đồng). Trong khi đó ở Việt Nam, quy trình tương tự chỉ tốn khoảng 1.500 USD (40 triệu đồng).

Tiếp đó, anh tính làm thêm nâng trán, chỉnh mí mắt trên và dưới. Tổng chi phí khoảng 4.000 USD (105 triệu đồng). Như thế số tiền khách phải chi trả chỉ bằng khoảng 1/10 so với việc "dao kéo" ở quê nhà.

"Thắng đời" sau khi tới Việt Nam làm đẹp

Thấy Jason vẫn đắn đo, bạn gái của anh động viên nhiệt tình. Cô thúc giục người yêu đừng suy nghĩ nhiều, hãy đặt vé sớm để tới Việt Nam.

Sau khi visa được duyệt, vị khách Australia đặt vé máy bay để tới một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở TPHCM.

Chưa đầy một ngày sau ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng, các bác sĩ bắt đầu quay video kết quả và đăng lên mạng. Jason bỗng nổi tiếng ngoài mong đợi.

Trong video, Jason giới thiệu anh tới từ Australia, bày tỏ sự biết ơn các bác sĩ đã giúp mình có diện mạo mới. Anh khẳng định ca phẫu thuật gần như không đau, chỉ khó chịu nhất ở khu vực bị băng quanh cổ.

Anh cho biết có tới 4 bác sĩ hỗ trợ việc phẫu thuật lần này. Mỗi người phụ trách một vùng khuôn mặt khác nhau.

"Các video liên quan tới ca phẫu thuật của tôi hiện đạt gần 79 triệu lượt xem. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng", anh nói.

Bên trái là hình của vị khách Australia sau khi phẫu thuật, khác xa so với ảnh trước kia (bên phải) (Ảnh: MNS).

Nhưng với anh, điều quan trọng nhất là cuộc phẫu thuật đã giúp anh đổi đời. Anh từng sống kín đáo, rụt rè, nhưng giờ sẵn lòng chụp ảnh ở mọi nơi.

Đến nay, hơn 3 tháng trôi qua, Jason hài lòng về gương mặt mới. Anh cho biết có lần đi siêu thị, nhiều người nhận ra và hỏi "có phải là Jason nổi tiếng không".

Gương mặt mới của Jason cũng khiến người nhà của anh bất ngờ. Khi gọi điện video, mẹ anh nói không nhận ra con trai.

"Ban đầu trông hơi giả nhưng gương mặt con rất đẹp. Bây giờ các đường nét trông đã ổn định hơn", bà nhận xét.