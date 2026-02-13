Mời nghệ nhân Hàng Trống vẽ tranh, quán cà phê ở Hà Nội hút khách chụp ảnh

Những ngày giáp Tết, một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) thu hút đông đảo bạn trẻ không chỉ nhờ tái hiện kiến trúc làng Bắc Bộ, mà còn bởi việc trưng bày tranh dân gian do nghệ nhân trực tiếp thực hiện, tạo nên trải nghiệm khác biệt giữa phố thị.

Từ bên ngoài, quán gây chú ý với mảng tường vàng, mái ngói nâu sẫm và cổng gỗ đơn giản. Các chi tiết kiến trúc quen thuộc của không gian Bắc Bộ được giữ ở mức tiết chế, tạo cảm giác trầm lắng, tách biệt với nhịp phố bên ngoài.

Bước qua cổng, khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ mở ra với bàn trà, phản gỗ, các chậu cây và những chi tiết gợi không gian làng quê Bắc Bộ như rơm rạ, cây khế.

Trái với tiết trời mùa đông se lạnh, đây lại là khu vực đông khách nhất trong quán. Nhiều bạn trẻ, chủ yếu là nữ, mặc áo dài đứng chờ hoặc ngồi ngoài sân khá lâu, kiên nhẫn đợi đến lượt chụp ảnh.

Bước vào bên trong, tầng 1 được bố trí bàn ghế gỗ, điểm xuyết các bình gốm và vật dụng trang trí mang tính truyền thống, tạo cảm giác như một không gian trưng bày thu nhỏ trong tổng thể mở, gọn gàng.

Tuy nhiên, sự chú ý của nhiều khách không dừng ở nội thất, mà hướng về hệ thống tranh dân gian được treo dọc theo các bức tường.

Trong số các tác phẩm trưng bày, Chợ quê của nghệ nhân Lê Đình Nghiên tạo điểm nhấn rõ nét. Thuộc dòng tranh Hàng Trống, tác phẩm khắc họa đời sống xã hội xưa qua nhiều lớp không gian, từ buôn bán, sinh hoạt thường nhật đến những mảng đối lập như cờ bạc, móc túi, ăn xin, gợi nhắc sinh hoạt cộng đồng và nếp sống dân gian Hà Nội xưa.

Nghệ nhân Lê Đình Nghiên hiện được xem là người cuối cùng còn nắm giữ đầy đủ bí quyết vẽ tranh dân gian Hàng Trống. Ông từng công tác tại Trung tâm phục chế tranh dân gian thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn dòng tranh này trước nguy cơ mai một.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Nghiên cho biết Chợ quê là một trong những tác phẩm tiêu biểu, từng gắn với sinh hoạt chơi Tết của người Hà Nội xưa.

Theo nghệ nhân, với những bức tranh khổ lớn như bản trưng bày tại quán cà phê, thời gian thực hiện có thể kéo dài từ vài tuần đến cả tháng. Dù có hỗ trợ phóng hình, toàn bộ chi tiết vẫn được vẽ thủ công bằng bút lông, giấy phải bồi nhiều lớp để bảo đảm độ bền.

Khu vực trưng bày bức tranh là nơi nhiều bạn trẻ dừng lại chụp ảnh. Như Ý (SN 2005, bên trái) cho biết ấn tượng với bức Chợ quê vì xuất hiện khá thường xuyên trong các khung hình áo dài.

“Ban đầu tôi chú ý đến bức tranh vì thấy phù hợp làm phông nền chụp ảnh, nhưng khi quan sát kỹ hơn, các chi tiết sinh hoạt đời thường trong tranh gợi cảm giác như khung cảnh làng quê xưa, rất quen thuộc và gần gũi”, Như Ý nói.

Không chỉ có tác phẩm của nghệ nhân Lê Đình Nghiên, không gian quán còn trưng bày tranh của nhiều nghệ sĩ đương đại. Trong đó, nghệ sĩ Đoàn Thái Cúc Hương góp mặt với hai tác phẩm Lăng Bác và Đồi chè ban sớm. Các tác phẩm sử dụng chất liệu giấy dó truyền thống, nhưng được thể hiện bằng tư duy tạo hình hiện đại, cho thấy cách các giá trị văn hoá được tiếp nối và làm mới trong đời sống hôm nay.

Bên cạnh đó, quán còn trưng bày tác phẩm Canh nông vi bản của nghệ sĩ trẻ Lê Đại Lượng, được thực hiện trên chất liệu mành. Bức tranh tái hiện trọn vẹn một vòng canh tác lúa nước, ngay từ tên gọi đã gợi mở vai trò nền tảng của nông nghiệp trong đời sống người Việt.

Ở góc trải nghiệm của khách hàng, nhiều bạn trẻ cho biết họ bị thu hút bởi các tác phẩm tranh được trưng bày trong không gian quán.

Thanh Thảo (SN 2014) cho biết cô ấn tượng với bức Canh nông vi bản bởi hình thức thể hiện khác lạ. “Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là một tấm mành trang trí. Sau đó hỏi thêm nhân viên mới biết đây là tranh do hoạ sĩ vẽ tay, tôi khá bất ngờ”, Thanh Thảo nói.

Cô cũng cho rằng, việc trưng bày những tác phẩm vẽ tay trong quán cà phê cho thấy mức độ chịu chi nhất định cho không gian, thay vì chỉ sử dụng các phông nền trang trí sẵn như nhiều địa điểm chụp ảnh khác.

Không dừng lại ở hệ thống tranh trưng bày, tầng 2 của quán còn tạo ấn tượng nhờ không gian kiến trúc mở với mái ngói lộ khung, ánh sáng dịu và các khoảng nhìn thoáng. Từ đây, khách có thể ngắm nhìn toàn bộ không gian bên dưới, cảm nhận rõ sự tách biệt và yên tĩnh hơn so với tầng trệt.

Bên cạnh không gian và tranh vẽ, đồ uống tại quán cũng khiến nhiều người chú ý khi xoay quanh gạo nếp cẩm - một nguyên liệu quen thuộc trong đời sống Việt. Thay vì sử dụng nguyên liệu chế biến sẵn, gạo được ngâm, nấu chín, xay nhuyễn và lọc kỹ theo từng mẻ trước khi kết hợp cùng trà hoặc sữa.

Thực đơn có giá 35.000-70.000 đồng/cốc, chủ yếu là trà và cà phê, với tên gọi gợi nhắc nhịp mùa nông nghiệp như Nếp gieo, Nếp mạ, Nếp gặt… Một số đồ uống đi kèm topping bỏng gạo. Lớp bỏng giòn nhẹ, thoạt nhìn dễ bị nhầm là hạt gạo rang, được hoàn thiện trực tiếp khi pha chế, tạo cảm giác quen mà lạ cho người thưởng thức.

Nguyễn Hồng Hạnh (SN 2001) cho biết cô chú ý đến cách quán sử dụng nguyên liệu từ gạo. “Khi thấy ly nước có rắc bỏng gạo bên trên, tôi khá tò mò vì trước đó chưa từng thử đồ uống kết hợp theo cách này. Thoạt nhìn, tôi còn nghĩ quán cho… hạt gạo sống vào”, Hạnh hài hước nói.

Tuy nhiên, không phải trải nghiệm nào cũng hoàn toàn trọn vẹn. Bên cạnh những phản hồi tích cực, một số khách cho rằng vào thời điểm đông người, không gian đôi lúc trở nên khá ồn ào, khi hoạt động chụp ảnh, trang điểm diễn ra song song với nhu cầu ngồi làm việc hoặc trò chuyện.

Địa chỉ: Số 4, ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội Giá tham khảo: 35.000-70.000 VNĐ/cốc Giờ mở cửa: 7h30-22h30

Hồ Mây - Chu Nụ

Ảnh: Nguyễn Hà Nam