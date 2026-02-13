Ly kem lễ Tình nhân chứa kim cương trị giá tới 259 triệu đồng ở Mỹ

Theo New York Post, phiên bản Valentine của món tráng miệng Frrrozen Hot Chocolate này gồm một trái tim socola sữa rỗng ruột, bên trong chứa một viên kim cương có trọng lượng từ 0,1 đến 1,2 carat, giá trị ước tính từ 15 đến 10.000 USD (khoảng từ 388.000 đến 259 triệu đồng).

Đi kèm phần kem socola này là một chiếc búa gỗ nhỏ, cho phép thực khách tự tay đập vỡ trái tim socola để khám phá “báu vật” bên trong.

Món ăn chỉ được phục vụ duy nhất trong một ngày, với giá bán 29,95 USD (khoảng 775.000 đồng).

Chia sẻ về ý tưởng này, Joe Calderone, giám đốc sáng tạo của Serendipity 3, cho biết nhà hàng luôn hướng tới việc biến ẩm thực thành một trải nghiệm đáng nhớ. Với dịp Valentine, đội ngũ mong muốn mang đến một khoảnh khắc bất ngờ, lãng mạn và giàu cảm xúc cho thực khách.

Ra đời từ năm 1955, Frrrozen Hot Chocolate là món tráng miệng biểu tượng của Serendipity 3, được pha chế từ 14 loại ca cao, sữa và đá, từng chinh phục nhiều ngôi sao nổi tiếng như Kim Kardashian, Blake Lively, John Travolta, Cardi B và Selena Gomez. Đến nay, nhà hàng đã bán ra hơn 30 triệu ly kem loại này trên toàn cầu.

Phiên bản Valentine kèm kim cương sẽ được phục vụ tại hai cơ sở của Serendipity 3, gồm chi nhánh lâu đời ở Upper East Side và chi nhánh Times Square.

Để thực hiện dự án xa hoa này, Serendipity 3 hợp tác với Isabela Grutman, người mẫu Brazil và nhà sáng lập thương hiệu trang sức riêng từ năm 2022. Người sở hữu viên kim cương 1,2 carat duy nhất sẽ cùng Isabela Grutman thiết kế và chế tác viên đá thành một món trang sức độc bản.

Serendipity 3 là một nhà hàng chuyên về tráng miệng tại New York (Mỹ), hoạt động từ năm 1954, được biết đến nhờ các món ngọt có giá cao và cách tiếp cận mang tính “trải nghiệm”.

Ngoài món nổi tiếng nhất của Serendipity 3 là Frrrozen Hot Chocolate nêu trên, Serendipity 3 từng giới thiệu nhiều biến thể đắt đỏ.

Năm 2004, nhà hàng ra mắt Golden Opulence Sundae, món kem phủ vàng ăn được 23 karat, được Guinness World Records ghi nhận là món kem đắt nhất thế giới với giá 1.000 USD (khoảng 25,9 triệu đồng).

Sau đó, phiên bản Frrrozen Haute Chocolate có giá lên tới 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) tiếp tục gây chú ý khi đi kèm ly pha lê và trang sức vàng, kim cương.

Gần đây hơn, vào Valentine 2023, nhà hàng hợp tác với nhà thiết kế trang sức Lorraine Schwartz để giới thiệu Diamond Frrrozen Hot Chocolate, món tráng miệng trị giá 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng), trong đó phần giá trị lớn đến từ chiếc nhẫn kim cương đi kèm.

Các món tráng miệng giá cao của Serendipity 3 không phải sản phẩm bán đại trà mà mang tính giới hạn, thường xuất hiện vào các dịp đặc biệt như Valentine và được xem là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu hơn là xu hướng ẩm thực phổ biến.