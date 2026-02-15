Điểm tuần: Galaxy S26, iPhone 17e chuẩn bị ra mắt

TPHCM khai trương tuyến bưu chính UAV xuyên biển đầu tiên

Sáng 12/2, TPHCM đã chính thức khai trương tuyến giao hàng vượt biển bằng máy bay không người lái (UAV), trở thành thành phố đầu tiên tại ASEAN triển khai mô hình này trong 2 năm trở lại đây.

Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn (Ảnh: BTC).

Trong chuyến bay khai trương, UAV của CT UAV (thành viên CT Group) mang theo kiện hàng nặng 2kg thực hiện hành trình hơn 12km mỗi chiều giữa Cần Giờ qua Vũng Tàu trong 15 phút. Giải pháp này được đánh giá tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần.

So với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần. Chuyến bay lịch sử này mở ra nhiều cơ hội mới cho TPHCM và cả vùng duyên hải.

Samsung chốt ngày ra mắt Galaxy S26

Sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung sẽ diễn ra vào rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam). Mặc dù Samsung chưa tiết lộ thông tin chi tiết về các sản phẩm sẽ được giới thiệu, nhưng chắc chắn đây sẽ là dịp để hãng ra mắt loạt smartphone Galaxy S26 cao cấp thế hệ mới.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: PhoneArena).

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung vẫn duy trì 3 biến thể trong dòng Galaxy S mới gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Hai bản S26 và S26+ được cho là gần như giữ nguyên thiết kế, trong khi S26 Ultra có điều chỉnh nhẹ ở cụm camera sau, với 3 ống kính đặt trên một gờ nổi nhỏ.

Apple phát hành iOS 26.3 sửa lỗi iPhone

Ngày 12/2, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26.3. Phiên bản này tập trung vào việc sửa lỗi và cải thiện mức độ ổn định của iPhone.

Ngoài ra, iOS 26.3 còn mang đến tính năng chuyển dữ liệu giữa iPhone và điện thoại Android. Người dùng chỉ cần đặt hai thiết bị cạnh nhau để bắt đầu quá trình chuyển dữ liệu, bao gồm ảnh, tin nhắn, ghi chú, ứng dụng và nhiều thông tin khác.

iPhone giá rẻ chuẩn bị ra mắt

Theo các tin đồn, Apple sẽ ra mắt iPhone 17e vào ngày 19/2. Nhiều khả năng, iPhone 17e vẫn sẽ có màn hình dạng “tai thỏ”, thay vì màn hình khuyết Dynamic Island mới mẻ hơn. Sản phẩm vẫn chỉ có một camera độ phân giải 48MP ở mặt sau tương tự như trên iPhone 16e.

iPhone 17e sẽ không có nhiều thay đổi về thiết kế so với bản tiền nhiệm (Ảnh: 9to5mac).

Mẫu iPhone này sẽ được trang bị chip A19 tương tự như trên iPhone 17. Máy tích hợp modem C1X thế hệ thứ 2 do Apple tự phát triển tương tự như trên iPhone Air, được tối ưu để kết nối 5G với tốc độ tốt và tiết kiệm năng lượng.

Hơn 1 tỷ điện thoại Android gặp nguy hiểm

Theo thông tin từ Google, hơn 40% điện thoại Android đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công liên quan đến mã độc và một số loại phần mềm gián điệp mới.

Chỉ có khoảng 7,5% điện thoại Android được cài đặt hệ điều hành Android 16 mới nhất (Ảnh: 9to5Google).

Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là Google không còn phát hành bản vá bảo mật dành cho các điện thoại chạy hệ điều hành Android 12 trở xuống. Điều đó đồng nghĩa các điện thoại được phát hành vào năm 2021 trở về trước không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công phần mềm độc hại mới nhất.

iPhone sắp có nâng cấp quan trọng

Theo Bloomberg, bản cập nhật iOS 27 mà Apple đang phát triển sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất, sửa lỗi và tinh chỉnh thiết kế. Bên cạnh đó, trợ lý ảo Siri cũng sẽ được nâng cấp với khả năng phản hồi linh hoạt và thông minh hơn trước.

Bản cập nhật iOS 27 hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất và độ ổn định cho iPhone (Ảnh: Apple).

Dự kiến, hệ điều hành iOS 27 sẽ được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2026. Bản cập nhật này được kỳ vọng sẽ giúp iPhone hoạt động ổn định và mượt mà hơn so với hiện tại.