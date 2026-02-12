Trao xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam"
(Dân trí) - Con cua Cà Mau nặng hơn 1,8kg được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam".
Ngày 12/2, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã trao quyết định của Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam" cho đơn vị sở hữu là Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau).
Con cua này được ghi nhận tại cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau năm 2025, có trọng lượng 1,82kg, chiều rộng mai 19,97cm.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dư Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình, cho biết rất vinh dự và xúc động khi được đón nhận kỷ lục Việt Nam về con cua Cà Mau lớn nhất.
"Đây không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp, mà còn là niềm tự hào chung của quê hương Cà Mau và bà con nuôi cua. Danh hiệu này là động lực để chúng tôi tiếp tục giữ vững chất lượng, uy tín và đưa thương hiệu cua Cà Mau ngày càng vươn xa", ông Bình chia sẻ.
Trước đó tối 22/11/2025, trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025, Ban tổ chức cuộc thi xác lập cua Cà Mau lớn nhất đã công bố con cua nặng 1,8203kg của Công ty TNHH Dư Thái Bình giành giải nhất.
Ban tổ chức đã trao phần thưởng 15 triệu đồng; đồng thời lập hồ sơ đề nghị Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam".
Theo ông Dư Thái Bình, qua cuộc thi, ông mong muốn có thêm nguồn gen cho giống cua Cà Mau lớn hơn, chống dịch bệnh tốt hơn.
Ông Bình cũng mong muốn tỉnh có nhiều hoạt động về ngành cua hơn nữa nhằm quảng bá, giới thiệu, tìm thị trường đầu ra cho ngành cua tốt hơn, làm sao để phát triển thương hiệu cua Cà Mau rộng khắp trong và ngoài nước.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, tỉnh tổ chức cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất với 3 mục tiêu: Tạo tiếng vang cho sự kiện ngày hội, làm chất liệu để truyền thông xây dựng thương hiệu, câu chuyện về cua Cà Mau; mong muốn tìm ra nhóm cá thể cua có trọng lượng vượt trội, làm cơ sở dữ liệu để nhà khoa học nghiên cứu phát triển giống cua; tạo phong trào thi đua trong lao động sản xuất của người dân nuôi cua ở Cà Mau.