Trao xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam"

Ngày 12/2, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã trao quyết định của Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam" cho đơn vị sở hữu là Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Con cua này được ghi nhận tại cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau năm 2025, có trọng lượng 1,82kg, chiều rộng mai 19,97cm.

Phía công ty sở hữu (bên phải) nhận quyết định xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam" (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dư Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình, cho biết rất vinh dự và xúc động khi được đón nhận kỷ lục Việt Nam về con cua Cà Mau lớn nhất.

"Đây không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp, mà còn là niềm tự hào chung của quê hương Cà Mau và bà con nuôi cua. Danh hiệu này là động lực để chúng tôi tiếp tục giữ vững chất lượng, uy tín và đưa thương hiệu cua Cà Mau ngày càng vươn xa", ông Bình chia sẻ.

Con cua nặng 1,82kg giành giải nhất tại cuộc thi hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước đó tối 22/11/2025, trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025, Ban tổ chức cuộc thi xác lập cua Cà Mau lớn nhất đã công bố con cua nặng 1,8203kg của Công ty TNHH Dư Thái Bình giành giải nhất.

Ban tổ chức đã trao phần thưởng 15 triệu đồng; đồng thời lập hồ sơ đề nghị Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam".

Theo ông Dư Thái Bình, qua cuộc thi, ông mong muốn có thêm nguồn gen cho giống cua Cà Mau lớn hơn, chống dịch bệnh tốt hơn.

Ông Bình cũng mong muốn tỉnh có nhiều hoạt động về ngành cua hơn nữa nhằm quảng bá, giới thiệu, tìm thị trường đầu ra cho ngành cua tốt hơn, làm sao để phát triển thương hiệu cua Cà Mau rộng khắp trong và ngoài nước.