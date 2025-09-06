Sinh 3 đứa con bạch tạng, vợ Rồng chồng Mây ở Cần Thơ nổi tiếng khắp vùng

"Vợ Rồng chồng Mây", nên duyên từ cái tên lạ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con ở xã Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), chị Nguyễn Thị Rồng (37 tuổi) là người duy nhất trong nhà mang một cái tên “độc nhất vô nhị”. Trong khi các anh chị em đều mang tên gọi phổ thông, cha mẹ lại quyết định đặt tên chị theo con giáp của năm sinh là Rồng.

Hồi nhỏ, chị Rồng từng thắc mắc, nghĩ chắc cha mẹ vì sinh nhiều con quá nên… bí tên. Mãi sau này, khi lớn lên, chị hỏi lại thì nhận được câu trả lời rất thật của bố mẹ, “Đặt vậy cho tiện. Ai nghe tên cũng biết tuổi luôn”.

Từ đó, chị không còn nghĩ ngợi nhiều về tên mình mà coi đó như một điều đặc biệt - món quà riêng cha mẹ dành cho mình.

Rồi duyên số đưa đẩy, chị Rồng nên duyên với người chồng tên Đặng Văn Mây (36 tuổi, ở Sóc Trăng nay là Cần Thơ). Cặp đôi vợ Rồng chồng Mây nhanh chóng trở thành tâm điểm của những câu chuyện hài hước mỗi khi gặp bạn bè.

Chị Rồng từng nghĩ chuyện tình của họ đã là điều đặc biệt nhất, nhưng những điều bất ngờ vẫn tiếp diễn. Một năm sau khi kết hôn, chị Rồng mang thai và sinh con trai đặt tên là Kỳ Long.

Cậu bé có làn da trắng muốt và tóc bạch kim, đôi mắt xanh dương. Vợ chồng trẻ hoang mang bởi cả gia đình hai bên nội ngoại đều không có ai mắc bệnh bạch tạng. Kỳ Long cứ thế lớn lên trong sự dị nghị của xóm làng.

“Ở quê tôi vùng sâu vùng xa, người ta không biết đến bệnh bạch tạng là gì. Lúc tôi sinh con trai, nhiều người nghi ngờ em bé có phải con tôi hay phải con anh Mây không?", chị Rồng tâm sự.

3 đứa con của anh Mây chị Rồng đều mắc chứng bạch tạng, mọi hoạt động ngoài trời của cả 3 anh em đều bị giới hạn (Ảnh: Hoàng Duật).

"Vì các con là thiên thần nên được 'đánh dấu' để dễ nhận biết"

Áp lực trước lời dị nghị và cảnh nhà khó khăn, anh chị dắt con trai lên Bình Dương mưu sinh. Tại đây, cả 2 làm công nhân, tằn tiện tiền gửi con vào nhà trẻ. Khi bé Long lên 5 tuổi, anh Mây chị Rồng gửi con về quê nhờ ông bà nội chăm sóc rồi đều đặn gửi tiền lo cho con ăn uống, học hành mỗi tháng.

Hơn 8 năm trời, đôi vợ chồng trẻ không dám sinh tiếp vì sợ con mang gen di truyền. Cho đến ngày chị Rồng phát hiện mình mang bầu cặp sinh đôi, cả 2 cứ thế thấp thỏm hy vọng.

Đầu năm 2019, chị Rồng về quê sinh con. Ngày chị chuyển dạ, anh Mây vô cùng háo hức, tim như trống đánh liên hồi. Chị rồng hạ sinh hai con gái Thiên Kim - Mỹ Kim đều mắc chứng bạch tạng.

Họ hàng, ông bà nội ngoại động viên, dặn hai vợ chồng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, cố gắng nuôi con. Nhưng nỗi khổ của đôi vợ chồng trẻ vốn không đến từ căn bệnh của con mà đến từ chính những lời đàm tiếu.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của chị Rồng, trong khi sinh bé Kỳ Long vợ chồng chị nhận nhiều lời dị nghị của xóm làng thì cặp song sinh bạch tạng họ chuyển sang đồng cảm và chia sẻ với chị Rồng, anh Mây.

Đôi mắt của 3 đứa trẻ có màu xanh biển, nước da trắng hồng, mái tóc bạch kim cùng với hàng lông mày trắng toác khiến chúng nổi bật nhất trong số bạn bè (Ảnh: Hoàng Duật).

Đi ngủ, thức dậy và lớn lên cùng nhau, ba anh em Kỳ Long, Thiên Kim và Mỹ Kim luôn như hình với bóng. Mỗi buổi chiều, chị Rồng và anh Mây sẽ đón 2 con gái song sinh từ trường mẫu giáo về rồi cho chúng ra đường chơi đùa với các bé trong xóm. Là anh cả, Kỳ Long cũng phụ trông 2 em để cha mẹ lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Kỳ Long năm nay 13 tuổi, cậu bé trầm tính và nhút nhát. Mỗi khi ai hỏi chuyện, Kỳ Long thường trả lời lí nhí, như thể đang mang một nỗi mặc cảm lớn. Thời gian đầu đi học, cậu kể thường bị bạn bè trêu chọc vì sự khác biệt của mình.

"Lạ quá ai cũng nhìn và hỏi. Lúc đầu đi học con bị chọc, vì không quen ai, cũng không có bạn chơi chung. Nhưng học lâu lâu rồi thì các bạn rủ con chơi chung”, cậu bé 13 tuổi tâm sự.

Dù còn nhỏ, nhưng Long luôn khiến gia đình tự hào về thành tích học tập, vì đôi mắt có tầm nhìn kém nên cậu bé thường được thầy cô cho ngồi bàn trên cùng.

Trái ngược với sự trầm lặng của anh 2, chị em Thiên Kim và Mỹ Kim có phần hoạt bát và sôi nổi. Hai bé líu lo kể chuyện không ngừng, thường mang đến tiếng cười cho cả gia đình.

“Hai vợ chồng ngày xưa cũng không biết gì về bệnh bạch tạng. Sau khi có bé Long, dành thời gian tìm hiểu, được bác sĩ tư vấn mới biết. Bệnh lý bạch tạng khiến da, tóc, lông của các con bị kém sắc tố. Vì thế, cả 3 anh em sợ ánh nắng mạnh. Mỗi lần ra ngoài các con không được chơi dưới nắng lâu, nếu không da dễ đỏ và dễ mắc các bệnh khác”, chị Rồng kể.

Ngoài đặc điểm bệnh lý da trắng, tóc vàng, dễ trông thấy bằng mắt thường, chứng bệnh bạch tạng còn ảnh hưởng tới thị giác của 3 anh em. Cả 3 đều phải mang kính râm, loại kính có hỗ trợ đặc biệt cho mắt của người bạch tạng.

Cặp song sinh luôn phải mang kính khi ra ngoài trời (Ảnh: Hoàng Duật).

“Hai lần đi cắt kính đo độ cho các con, người ta không đo được và cũng không biết vì sao. Việc học hành của các con cũng ảnh hưởng từ đó", chị Rồng nói.

Để các con không mặc cảm, chị Rồng thường an ủi con bằng những lời lẽ đầy yêu thương: "Vì các con là thiên thần nên được đánh dấu đặc biệt để mọi người dễ nhận biết".

Sau thời gian làm công nhân, cả 2 vợ chồng quyết định về lại quê nhà xây dựng cuộc sống mới. Cuộc sống khó khăn, chị Rồng tập làm YouTube riêng dành cho 3 anh em Kỳ Long, Thiên Kim và Mỹ Kim.

Hai vợ chồng tằn tiện mở thêm một tiệm nước nhỏ, bán thêm đồ dùng học tập. Cộng thêm nguồn thu nhập từ kênh YouTube hơn 200 nghìn lượt theo dõi cũng giúp kinh tế gia đình ổn định.