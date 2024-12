Nhan sắc xinh đẹp của bác sĩ chuyển giới ở TPHCM

Cao Minh Hy (tên thật Huỳnh Minh Trí, SN 2000, Kiên Giang) tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Bác sĩ y khoa tại Đại học Y dược Cần Thơ. Hiện tại, cô công tác và thực hành ở Bệnh viện Nhân Dân 115, TPHCM.

Góp mặt trong top 71 thí sinh của cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2025, Minh Hy nhanh chóng trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm, ủng hộ. Ngoài gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1,68m, mỹ nhân chuyển giới còn sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

May mắn được gia đình chấp nhận giới tính

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Minh Hy cho biết: "Dù sinh ra là nam, ngay từ lúc nhỏ, tôi đã nhận thức được sự khác biệt của bản thân. Tôi yếu đuối hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa. Tôi không thích chơi siêu nhân, người máy, thay vào đó là búp bê, trò chơi đồ hàng…

Trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường, tôi từng phải chịu đựng nhiều ánh mắt kỳ thị, cùng lời lẽ trêu chọc từ bạn bè. Những lúc đó, tôi thường chọn cách im lặng, không phản kháng hay thù ghét ai cả".

Nhan sắc của Minh Hy được cộng đồng mạng khen ngợi giống diễn viên Trung Quốc - Chương Nhược Nam.

Nhờ những khác biệt và sự bộc lộ giới tính thật từ khi còn nhỏ, hành trình "come out" (công khai giới tính) của Minh Hy diễn ra nhẹ nhàng hơn so với nhiều bạn bè trong cộng đồng LGBT. Dù chưa hoàn toàn chấp nhận, gia đình không phản ứng gay gắt hay tạo áp lực cho cô nàng về vấn đề này.

Thời điểm mới "come out", Minh Hy nhận thấy, khái niệm về cộng đồng LGBT vẫn còn xa lạ với mọi người. Cô đã phải chật vật tìm kiếm những kiến thức và thông tin chính thống để hiểu hơn về bản thân, từng bước thay đổi và sống đúng với bản sắc của mình.

Nữ bác sĩ sinh năm 2000 bộc bạch, cô nhận thức rõ về giới tính thật từ lâu. Tuy nhiên, đến năm thứ 4 đại học, suy nghĩ về việc phẫu thuật chuyển giới mới dần hình thành trong tâm trí của Minh Hy.

Khuôn mặt nữ tính, thanh thoát của Minh Hy lúc chưa chuyển giới khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi đưa ra quyết định, người đẹp bắt đầu sử dụng hormone (nội tiết tố) để thay đổi cơ thể. Quá trình này diễn ra trong hơn một năm trước khi Minh Hy bước vào cuộc đại phẫu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình khẳng định bản thân.

"Tôi may mắn được gia đình ủng hộ từ tinh thần đến các khoản chi phí trong suốt quá trình phẫu thuật chuyển giới. Số tiền bỏ ra khá cao nhưng cha mẹ chưa bao giờ than vãn hay trách mắng điều gì", Minh Hy tâm sự.

Khi thực hiện phẫu thuật chuyển giới, Minh Hy không đi một mình mà có sự đồng hành, hỗ trợ từ chị gái. Hai cuộc phẫu thuật bao gồm nâng ngực và chỉnh hình bộ phận sinh dục diễn ra cách nhau khoảng vài tháng.

Quá trình phục hồi là thử thách lớn nhất đối với Minh Hy. Thời gian đầu, nữ bác sĩ gốc Kiên Giang phải đối mặt với những cơn đau ngắt quãng, vết mổ cần thời gian để lành lại. Điều này vô tình tạo ra nhiều hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày.

Biết rằng việc chuyển giới có thể gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, giảm tuổi thọ… nhưng Minh Hy vẫn sẵn sàng đánh đổi, vượt qua mọi khó khăn, đau đớn để được sinh ra một lần nữa, sống đúng với bản thể mà mình mong muốn.

Người chuyển giới không gặp khó khăn khi theo đuổi đam mê

Giấc mơ trở thành bác sĩ y khoa được Minh Hy ấp ủ từ khi còn học lớp 10. Thời điểm đó, người đẹp chuyển giới đứng trước hai lựa chọn: Một là học y, hai là học ngành an ninh theo đúng mong muốn của gia đình.

Minh Hy cảm thấy rất hạnh phúc khi xã hội ngày càng cởi mở và đón nhận cộng đồng LGBT. Điều này không chỉ mang lại giá trị nhân văn tốt đẹp, mà còn tạo ra cơ hội nghề nghiệp ổn định cho những người chuyển giới.

Quyết định theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ y khoa, Minh Hy luôn đặt việc học lên hàng đầu với thái độ nghiêm túc và kỷ luật. Cô nàng sinh năm 2000 không ngừng trau dồi kiến thức và duy trì thành tích học tập xuất sắc qua từng kỳ thi.

Minh Hy từng gây ấn tượng mạnh khi chia sẻ bảng điểm THPT với các môn toán, hóa, sinh… đều đạt mức điểm từ 8,5 trở lên.

Minh Hy mong muốn trở thành bác sĩ giỏi để cống hiến cho cộng đồng.

"Chẳng có khó khăn nào cho người chuyển giới để theo đuổi một ngành nghề. Quan trọng là mỗi cá nhân phải có ý thức học tập, rèn luyện tốt thì công việc nào bạn cũng làm được", Minh Hy bộc bạch.

Trong quá trình theo đuổi nghề bác sĩ, người đẹp chuyển giới may mắn không gặp phải lời nói kỳ thị. Ngược lại, cô còn nhận được sự ủng hộ, động viên từ mọi người xung quanh.

Nhắc về việc tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới, Minh Hy cho biết: "Chính em gái là người thúc giục tôi đăng ký dự thi nhiều lần. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định gửi ảnh và may mắn vượt qua vòng casting (tuyển chọn)".

Khi những tấm ảnh đầu tiên của Minh Hy được công bố trên mạng xã hội, người đẹp nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Phần lớn dân mạng nhận xét cô có nét giống với Chương Nhược Nam - nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc.

Bác sĩ chuyển giới cảm thấy vui mừng khi nhận được sự ưu ái của công chúng. Cô mong rằng, mọi người sẽ biết đến mình qua những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, thay vì về ngoại hình giống với một ai đó.

Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của người đẹp chuyển giới là giành được chiếc vương miện tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2025. Bên cạnh đó, cô còn hy vọng những gì mình thể hiện trong hành trình này sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Đồng thời, tạo được thiện cảm và góp phần thay đổi những định kiến gay gắt về người thuộc cộng đồng LGBT.

Minh Hy gửi gắm thông điệp: "Chỉ cần siêng năng, cần cù học tập và trau dồi bản thân, chắc chắn cho dù bạn là ai, giới tính, sắc tộc nào đi chăng nữa, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực".

Ảnh: Nhân vật cung cấp