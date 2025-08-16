Cao tốc Bắc - Nam bao giờ thông suốt từ Hà Nội đến Đà Nẵng?

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (đoạn qua địa phận Quảng Trị), tuyến cao tốc này sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/8.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ là dự án thành phần thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn đầu tư hơn 9.900 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/1/2023.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Ảnh: Nhật Anh).

Điểm đầu dự án tại xã Trường Ninh (Quảng Trị), điểm cuối nối tiếp cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị - Huế) và cao tốc La Sơn - Túy Loan (nối Huế - Đà Nẵng), đã được đưa vào khai thác.

Ông Mai Quý Khánh, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, cho biết đến nay toàn bộ hạng mục chính đã hoàn thành. Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và rà soát tiêu chí an toàn giao thông để bảo đảm điều kiện khai thác.

“Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Xây dựng cùng tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị, dự án đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch”, ông Khánh nói.

Khi đưa vào khai thác, tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ sẽ giảm tải cho quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực miền Trung.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng nối Hà Tĩnh với Quảng Trị (Ảnh: Nguyễn Dương).

Với dự án thành phần cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh - Quảng Trị), chủ đầu tư cho biết công tác thi công cơ bản hoàn tất. Đơn vị đang đốc thúc các nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm việc thông xe vào ngày 19/8.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km, được khởi công từ tháng 1/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 12.540 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này đi qua địa phận Hà Tĩnh dài gần 13km và hơn 42km thuộc tỉnh Quảng Trị.

Vào ngày 28/4, các tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng (qua Hà Tĩnh); Bùng - Vạn Ninh (đi qua Quảng Trị) đã đưa vào khai thác.

Với việc các dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng và cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ chính thức thông xe vào ngày 19/8, cùng với các tuyến đã hoàn thành trước đó, đường bộ cao tốc Bắc - Nam sẽ thông suốt từ Hà Nội đến Đà Nẵng.